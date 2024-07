Starting Six: Aguero, il coraggio, la fuga

ROMA- Nella rubrica Olympic Story di Starting Six al femminile di oggi prosegue il racconto avvincente di Tai Aguero sulle sue vicende umane. La campionessa italo cubana racconta stavolta a Consuelo Mangifesta come è maturato il suo arrivo in Italia, a Perugia, un sogno che doveva infrangersi dopo una sola stagione in quanto la sua federazione l’aveva richiamata in patria, come tutte le altre atlete del suo paese per preparare al meglio la squadra che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Sidney. Ma il coraggio di Tai la porta a una scelta difficile ed audace. Durante il torneo di Montreux in Svizzera, aiutata dall’amica Chiara Zuccarini, abbandona la sua nazionale, senza dire nulla a nessuno e fugge in Italia. Una scelta che pagherà a caro prezzo perché da quel momento non potrà più tornare a Cuba anche se poi l’Italia le ha regalato grandi soddisfazioni dal punto di vista sportivo.

In Prima Fila si torna a parlare dell’attività dei club con la ratifica del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile di tutte le domande di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 presentate dalle Società per la stagione 2024-25. Sarà il Consiglio Federale della FIPAV, la pronuncia definitiva sulle ammissioni.

Match&Play accende i riflettori sul sorteggio delle Coppe Europee che vedranno protagoniste le formazioni italiane in CEV Champions League, CEV Cup e della CEV Challenge Cup. Per quanto riguarda la massima competizione europea, le campionesse in carica dell’A.Carraro Imoco Conegliano di coach Daniele Santarelli sono state sorteggiate nella Pool A contro le polacche del Developres Resovia, le campionesse di Bulgaria del Plovdiv e una squadra che uscirà in ottobre dal turno preliminare di qualificazione tra le bosniache dello ZOK Gacko e le croate del Mladost Zagabria. La seconda classificata dell’ultima edizione, la Vero Volley Milano del nuovo coach Stefano Lavarini, scenderà in campo invece nella Pool C e se la vedrà, ancora una volta, con il VakifBank Istanbul e le slovene del Calcit Kamnik, oltre alla vincente del match del terzo round di qualificazione tra FC Porto e CV Gran Canaria. Infine, Pool E per Stephane Antiga e la sua Savino Del Bene Scandicci, che sfiderà le polacche del Bielsko-Biala, le tedesche dell’Allianz Stuttgart e la vincente del preliminare tra le macedoni del Rabotnicki Skopje e le rumene del CSO Voluntari. Per quanto riguarda le altre due competizioni, sorteggio fortunato in CEV Cup per l’Igor Gorgonzola Novara di coach Lorenzo Bernardi, che salterà i sedicesimi di fase e attenderà comodamente agli ottavi (andata 26-28 novembre e ritorno 10-12 dicembre) la vincente del turno tra le polacche del Lodz e la perdente del preliminare di CEV Champions League tra il Porto e il Gran Canaria. Sorte simile in CEV Challenge Cup per coach Giulio Cesare Bregoli e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che cominceranno la loro avventura direttamente dai sedicesimi di finale (andata 5-7 e ritorno 12-14 novembre) affrontando la vincente dello scontro dei trentaduesimi tra le svizzere del Geneve Volley e le spagnole del Sant Cugat.