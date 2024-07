Starting Six: Velasco punta su Loveth Omoruyi

ROMA-Nella puntata al femminile di oggi Starting Six, in Olympic Story, ci propone il momento più drammatico della vicenda umana di Tai Aguero che racconta a Consuelo Mangifesta quello che è accaduto successivamente alla sua rocambolesca fuga a Montreux dal ritiro della nazionale cubana. Dalla reazione rabbiosa della federazione e del governo cubano al divieto assoluto per la giocatrice di rientrare in patria, permesso che le fu accordato soltanto dopo la morte della mamma, impedendole di starle vicino nei momenti vicini al trapasso. Tai ripercorre quei giorni nei quali, durante le Olimpiadi di Pechino 2008, cercò in tutti i modi di andare a Cuba a rivedere viva per l’ultima volta l’amata madre, senza trovare il modo di riuscirci.