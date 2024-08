Starting Six: Manfredi e Fabris guardano al futuro del volley femminile

ROMA- Stating Six al femminile in questo numero conclusivo, prima della pausa estiva, non può che tornare a parlare della storica vittoria delle azzurre nel torneo Olimpico.

La puntata lo fa attraverso le parole del Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi “Sono passate poco più di 48 ore dallo splendido successo delle ragazze ai Giochi Olimpici, una vittoria storica che rimarrà negli annali della nostra disciplina e che ha ulteriormente dato lustro al nostro movimento; un movimento in salute e che anno dopo anno cresce sia in termini numerici sia dal punto di vista qualitativo. Naturalmente la medaglia d’oro vinta dalla squadra femminile rappresenta la punta dell’iceberg di una realtà resa possibile dal grande lavoro delle nostre società e dal loro grande impegno e sacrifici. Proprio per questo motivo colgo l’occasione per ringraziare tutte loro, quelle di base e soprattutto quelle di alto livello che animano la Serie A Femminile senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Passione, lavoro, investimenti, questi sono gli elementi che animano il loro lavoro quotidiano che, coordinato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in accordo con noi della FIPAV, ha permesso tutto ciò: GRAZIE DI CUORE “. Le appassionate e commosse affermazioni del numero 1 federale.

A fare da contraltare alle parole di Manfredi l’intervento del presidente della Lega Femminile Mauro Fabris che, sollecitato da Pasquale Di Santillo, ha raccontato la sua emozione in occasione della finale di Parigi ed ha parlato dei programmi e delle iniziative che sono ore oggetto di studio per fare in modo di capitalizzare questo storico traguardo a favore dell’intero movimento della pallavolo femminile, coinvolgendo le istituzioni, il Ministro Abodi in primis, in stretta collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo. Fabris sottolinea soprattutto l’enorme ricaduta che i ripetuti successi della pallavolo femminile italiana, che ancor prima delle Olimpiadi, aveva vinto in questa stagione tutte e tre le Coppe Europee a livello di club, e con la stessa nazionale la VNL. Nell’assemblea della Lega Femminile del prossimo settembre verranno messe a punto le strategie per dare alla nazionale lo spazio necessario per prepararsi ed affrontare al meglio gli impegni della prossima stagione senza però penalizzare l’attività dei club che devono mantenere i giusti tempi per poter completare al meglio, senza compressioni, tutte le manifestazioni che li riguardano. Fabris sottolinea e si augura che la pallavolo femminile, che già negli anni scorsi ha fatto registrare indici di ascolto straordinari, possa trovare sempre maggiori spazi televisivi.

Talent Scout regala il finale di puntata alla nazionale Under 20 che si giocherà contro il Belgio l’accesso alla finale del Campionato Europeo, nel quale le azzurrine di Gagliardi hanno sin qui vinto sette partite su sette, conquistando di diritto la qualificazione ai mondiali di categoria del prossimo anno.