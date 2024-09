Starting Six: Barbolini dall'oro Olimpico agli States

ROMA-Nella puntata N° 53 al femminile di Starting Six ci regala una lunga intervista a Massimo Barbolini, il tecnico che, insieme a Julio Velasco e Lorenzo Bernardi, ha condotto le azzurre sul gradino più alto di Parigi recitando un ruolo fondamentale nel trionfo Olimpico della nazionale. Pasquale Di Santillo lo ha raggiunto prima della partenza per gli Stati Uniti dove ha deciso di portare la sua esperienza nella nascitura lega di pallavolo. Barbolini esprime tutta la sua gioia e la grande soddisfazione per aver potuto guidare un gruppo di giocatrici eccezionali che hanno creduto fortemente che l’impresa fosse possibile. La certezza della possibilità di arrivare al massimo traguardo per Barbolini è arrivata solo a metà della finale con gli Stati Uniti perché in tornei da dentro o fuori basta sbagliare una mezz’ora di una qualsiasi partita per vanificare tutto. Il tecnico azzurro sottolinea come le chiavi della vittoria siano riscontrabili soprattutto nella capacità di commettere pochissimi errori. E’ ovvio che il discorso scivoli sul rapporto con Julio Velasco con il quale Barbolini è tornato a lavorare dopo i lontani tempi della Panini Modena, addirittura trentacinque anni fa. ‘Ho accettato questo ruolo solo perché c’era lui’ è l’eloquente commento del tecnico modenese.