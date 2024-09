Starting Six: Supercoppa nel PalaEur Sold out

ROMA- Starting Six nella versione femminile analizza il primo grande evento della stagione, la Supercoppa che si assegna domani, in un PalaEur di Roma tutto esaurito, con l’ormai storica sfida tra Conegliano e Milano.

In Prima Fila Di Santillo presenta il match sottolineando come in campo saranno protagoniste ben 7 delle azzurre campionesse olimpiche, dalla parte di Conegliano le centrali Fahr e Lubian, e la straordinaria Moki De Gennaro in difesa, dall’altra, quella di Milano, la ‘stella’ Paola Egonu, la capitana Anna Danesi, la regista Alessia Orro e la formidabile Miryam Sylla. Ad oggi i numeri sono impietosi e parlano soltanto a favore di Conegliano ma le ragazze di Lavarini, che più volte sono andate vicine a ribaltare le gerarchie, cercano la scintilla giusta per firmare l’impresa. Gli arrivi di fuoriclasse autentiche, come la brasiliana Gabi, la polacca Lukasik la cinese Zhu e la centrale Chirichella, fanno di Conegliano una squadra ancora più forte di quella della scorsa stagione ma il roster di Milano non è da meno ed i fortunati che saranno sugli spalti del PalaEur e coloro che assisteranno al match in TV certamente assisteranno ad un grande spettacolo.

Match&Play ci porta in Campidoglio dove stamattina è stata presentato l’evento di domani alla presenza di numerose autorità sportive e politiche. Alessia Orro e Helena Cazaute per Milano, Asia Wolosz e Sarah Fahr per Conegliano hanno presentato la sfida insieme ai loro tecnici Stefano Lavarini e Daniele Santarelli. Alla fine della presentazione i colleghi della Lega Femminile hanno raccolto i pareri di Alessandro Onorato, Assessore allo sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale; di Mauro Fabris, presidente della Lega Femminile; e di Paolo Di Grazia, Vice Direttore Generale di Fineco title sponsor della Supecoppa.