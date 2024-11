Starting Six: Simona Rinieri 'ho pianto per le azzurre'

ROMA- La puntata al Femminile di Starting Six parte accendendo i riflettori sull’en plein delle formazioni italiane nelle Coppe Europee. In Prima Fila si sottolineano i tre successi di Milano, che ha superato il Porto, di Conegliano che ha travolto il Mladost Zagabria, e di Scandicci che ha battuto nettamente le rumene del Voluntari 2005 in Champions League. Siamo alle prime battute della massima competizione europea ma le vittorie per 3-0 di tutte le nostre rappresentanti sono un buon viatico per il proseguo della competizione. Corroboranti affermazioni in Challenge Cup per Chieri e per Roma, rispettivamente contro le spagnole del Sant Cugat e il Rapid Bucarest.