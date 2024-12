Starting Six: Milano-Conegliano a caccia del Mondiale

Match&Play affronta I temi del campionato che vede ovviamente posticipate al 29 gennaio le due partite che vedranno coinvolte le formazioni impegnate in Cina, Milano-Pinerolo e Busto Arsizio- Conegliano. Il programma, che prevede nel week end cinque partite, parte sabato con la delicata sfida fra Vallefoglia e Firenze con le padrone di casa che vogliono mantenere l’attuale ottava posizione e le toscane a caccia di punti per evitare l’ulteriore coinvolgimento nella lotta per non retrocedere nella quale sono state risucchiate. Nel programma domenicale spicca l’atteso derby piemontese fra Chieri e Novara mentre gli altri incontri vedranno protagoniste quattro formazioni alla disperata caccia di punti salvezza. Perugia sarà chiamata ad affrontare in trasferta una delle formazioni più in forma, Bergamo sul campo di Treviglio dove sarà difficile conquistare punti, Cuneo ospita Scandicci ed è inutile dire che il pronostico è tutto dalla parte di Antropova e compagne, mentre Talmassons e Roma si sfideranno in uno scontro diretto in cui i punti valgono doppio, che avrà ripercussioni importanti sulla classifica.

Si è poi passati ad analizzare quanto sta avvenendo in Cina nel Mondiale per Club Femminile che, domani alle 12.30 italiane vedrà sfidarsi in semifinale Milano e Conegliano, in un derby fratricida dal quale uscirà la finalista che affronterà la vincente del match che opporrà le brasiliane del Dentil Praia e le cinesi del Tianjin. Nella fase a Gironi Milano è giunta seconda nella Pool A, centrando due vittorie e cedendo al Tianjin mentre Conegliano sa solo vincere, tre su tre per le pantere, a questo punto grandi favorite per la vittoria finale.

On Fire è dedicato alla consegna, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma ha ospitato la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo. Le medaglie d’oro dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i campioni del mondo, i grandi tecnici, le società sportive e le personalità che si sono distinte nel corso dell’anno hanno ricevuto la massima onorificenza dello sport italiano in una grande festa dello sport che ha visto protagoniste le ragazze d’oro della pallavolo italiana, alla quale è andata la massima onorificenza del Coni. A ritirare i Collari una delegazione composta dal CT Julio Velasco, Ekaterina Antropova, Gaia Giovannini, Carlotta Cambi, Loveth Omoruyi e Ilaria Spirito, insieme al presidente federale Giuseppe Manfredi.

Un occhio anche al sorteggio dei prossimi mondiali, che si svolgeranno in quattro località della Thailandia, Chiang Mai, Bangkok, Phuket e Nakhon Ratchasima dal 22 agosto al 7 settembre. Le azzurre sono state inserite nella Pool B di Phuket con Belgio, Cuba, Slovacchia.