Starting Six: Conegliano per la terza volta Mondiale

ROMA- Nella puntata al femminile di Starting Six che precede il Natale il proscenio è ovviamente tutto per Conegliano che, per la terza volta nella sua storia, ad Hangzhou in Cina è salita sul tetto del Mondo vincendo il Mondiale per Club. Una cavalcata trionfale per la squadra di Santarelli che ha vinto tutte le partite per 3-0, le tre della Pool B, e poi la semifinale contro Milano e la finalissima contro le fortissime cinesi padrone di casa Tianjin Bohai Bank travolte davanti al loro pubblico (oltre 6000 spettatori sugli spalti) con il massimo punteggio. Una superiorità disarmante quella delle pantere che in questa stagione sembrano insuperabili avendo sempre vinto in ogni competizione nelle 23 partite sin qui disputate. Per Conegliano si chiude un anno solare semplicemente strepitoso con i successi in Coppa Italia, la conquista dello scudetto contro Scandicci, la CEV Champions League di Antalya, la Supercoppa di Roma contro Milano, per chiudere con il punto esclamativo del Mondiale per Club in Cina. Finora nella bacheca della Prosecco DOC Imoco ci sono 26 trofei, 7 Scudetti, 3 Mondiali per Club, 2 Champions League, 6 Coppe Italia e 8 Supercoppe Italiane. L'unica giocatrice presente a tutte le vittorie è la veterana Monica De Gennaro.