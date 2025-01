Starting Six: impazza la lotta per non retrocedere

In Prima Fila si parte con l’analisi dei due match in programma sabato. A Milano arriva una Cuneo assetata di punti ma è chiaro che l’ostacolo Numia sarà estremamente difficile da superare mentre nelle Marche a sfidare Vallefoglia arriva un’altra pericolante, Talmassons, fanalino di coda del torneo, fortemente motivata a fare risultato per tenere il passo delle dirette concorrenti. Domenica la capolista Conegliano, nel primo pomeriggio, sarà a Treviglio nella tana di Bergamo. Pronostico ovviamente scontato per la squadra di Santarelli ma le orobiche venderanno cara la pelle. Roma, sempre più con l’acqua alla gola in campionato, cerca il sostegno del suo pubblico per confrontarsi contro una Novara reduce dal ko in Turchia in Coppa Cev. Pinerolo e Firenze si affrontano in un momento non brillante per entrambe. Chi uscirà dal campo sconfitta sarà risucchiata nella lotta per la salvezza. Altra pericolante, Perugia, cercherà il colpo gobbo sul campo di Chieri ma è chiaro che la squadra di Bregoli non mollerà facilmente punti preziosi per la corsa ai Play Off. Scandicci ospita Busto Arsizio. Una sorta di esame di maturità per Antropova e compagne che troveranno pane per i loro denti contro le ragazze di Barbolini che hanno dimostrato di essere capaci di qualsiasi impresa.

Social Show anche al femminile regala i momenti più belli ed emozionanti offerti dalle grandi protagoniste nel nostro campionato, autrici di prodezza che hanno strappato applausi dal vivo e continuano a farlo anche sul web.

Coppe Europee rivisita le sfide che hanno visto protagoniste le nostre formazioni nelle partite delle tre Coppe. Solo successi in Champions League con Conegliano ha conquistato la quinta vittoria su cinque match della Pool A sul campo del Mladost Zagabria. Ha fatto lo stesso Scandicci che è andata a vincere in Romania in casa del Voluntari. Successo esterno anche per Milano che ha sconfitto il Porto nel suo feudo ed ha conquistato matematicamente il passaggio al turno successivo.

Due vittorie per le nostre anche nell’andata dei quarti di Challenge Cup e, per entrambe, qualificazione alle semifinali ad un passo. Roma ha vinto in tre set in Belgio sul campo del Charleroi mentre Chieri è passata in quattro set a Lisbona sul campo del Benfica.

Unico ko quello rimediato in Turchia da Novara ad Aksaray in casa del Kuzeyboru nei Play Off di Cev Cup. La squadra di Bernardi dovrà trovare le risorse tecniche e mentali per ribaltare il risultato nel ritorno al Pala Igor.