Gaia Moretto, una scudettata a Filottrano

FILOTTRANO (ANCONA)- Arriva un po’ di tricolore a Filottrano: Gaia Moretto, centrale di 192 cm., vestirà la maglia della Lardini nella prossima stagione. Nativa di Latisana (Udine), 25 anni da compiere il prossimo 18 settembre, approda nelle Marche dopo una stagione di assoluto spessore a Conegliano in cui ha conquistato scudetto e Supercoppa italiana (oltre ai secondi posti in Champions League e Coppa Italia), ma soprattutto dopo un percorso di crescita, passato attraverso le esperienze di Chions (giovanili e B2), Bergamo (B1) e quelle in serie A2 di Piacenza, Rovigo, San Giovanni in Marignano (con cui ha vinto la coppa Italia) e Trento, mettendo insieme 119 presenze in competizioni di serie A e 235 muri vincenti.

LE PAROLE DI GAIA MORETTO-

« Arrivo a Filottrano con grande entusiasmo sono molto felice di far parte del progetto Lardini. A Conegliano ho passato un anno bello e difficile, un’esperienza meravigliosa e con tante soddisfazioni. Volevo provare a mettermi in gioco in una realtà così importante di serie A1, allenarmi duramente e vedere a che punto ero, confrontarmi tutti i giorni con atlete tra le migliori al mondo. Guardo alla prossima stagione con l’obiettivo di continuare a crescere in una squadra giovane, nella quale tutte le giocatrici vogliono dimostrare quel che valgono. Siamo tutte alla prova, sono certa che possiamo dar filo da torcere a tanti, creare una bella sintonia e giocare con il sorriso. Filottrano? So che è un bellissimo ambiente, me ne ha parlato davvero bene la mia amica Eleni Kiosi. Sono felice di venire lì ».