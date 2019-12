A2 Femminile, per Omag e Delta Natale in solitaria

ROMA- Nella quarta di ritorno del campionato di A2 Femminile non si ferma la marcia delle due capolista dei due raggruppamenti. Nel Girone A la Omag S.Giov. In Marignano vince sul campo dell’Exacer Montale ed allunga in vetta approfittando della sconfitta interna dell’ Eurospin Ford Sara Pinerolo che si fa battere in casa da un ottimo Volley Soverato che opera il sorpasso in classifica e si attesta al secondo posto. Successo in trasferta al tie break e quarto posto confermato per il Club Italia che espugna il terreno del CDA Talmassons. Conferma l’ottimo momento il Cuore Di Mamma Cutrofiano che travolge 3-0 l’ Itas Citta’ Fiera Martignacco. Successo di platino per la Geovillage Olbia corsara in cinque set sul campo del Green Warriors Sassuolo. Nel Girone B nessun problema per la Delta Informatica Trentino nel match interno contro la P2p Baronissi. La sfida fra seconde Lpm Bam Mondovi’e Conad Olimpia Teodora Ravenna la vincono le piemontesi che operano il sorpasso e guadagnano il secondo posto. Ancora una vittoria per le ragazzine terribili del Futura Volley Busto Arsizio che superano in rimonta la tie break la Roana Cbf H.R. Macerata. La Sorelle Raimonda Ipag Montecchio ridimensiona la Barricalla Cus Torino imponendosi con un netto 3-0 davanti al proprio pubblico.

I TABELLINI-

GIRONE A-

CDA TALMASSONS – CLUB ITALIA CRAI 2-3 (21-25 25-22 22-25 25-18 13-15)

CDA TALMASSONS: Gomiero 21, Barbanzeni 1, Hatala 8, Joly 7, Ceron 16, Stocco 2, Ponte (L), Poser 10, Nardini 6, Cerruto (L). Non entrate: Cristante, Pagotto, Petruzziello. All. Guidetti.

CLUB ITALIA CRAI: Populini 5, Graziani 19, Pelloia, Gardini 27, Nwakalor 6, Frosini 21, Panetoni (L), Kone 5, Monza 2, Bassi 2, Ituma 1, Sormani. Non entrate: Marconato (L), Trampus. All. Bellano.

ARBITRI: Laghi, Proietti.

NOTE – Durata set: 25′, 28′, 29′, 25′, 18′; Tot: 125′.

EXACER MONTALE – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 1-3 (23-25 20-25 25-22 23-25)

EXACER MONTALE: Blasi 1, Gentili 8, Saveriano 3, Aguero 11, Fronza 10, Luketic 19, Bici (L), Brina 6, Migliorini 1, Bellini 1, Sandoni. Non entrate: Giovannini, Buffagni (L), Tosi. All. Tamburello.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pamio 20, Gray 8, Decortes 16, Saguatti 20, Lualdi 1, Battistoni, Bresciani (L), Mazzon 4, Coulibaly 1, Bonelli, De Bellis. Non entrate: Pinali, Mandrelli (L). All. Saja.

ARBITRI: Scotti, Nava.

NOTE – Durata set: 25′, 23′, 26′, 28′; Tot: 102′.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO – VOLLEY SOVERATO 1-3 (25-12 23-25 22-25 23-25)

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Bussoli 6, Bertone 10, Boldini 5, Grigolo 15, Ciarrocchi 10, Zago 34, Fiori (L), Buffo, Tosini, Nasi. Non entrate: Allasia, Casalis, Zamboni, Allasia. All. Marchiaro.

VOLLEY SOVERATO: Mason 9, Caneva 8, Botarelli 2, Chausheva 29, Repice 4, Bortoli 3, Gibertini (L), Quarchioni 6, Miceli 1, Muscetti, Riparbelli. All. Napolitano.

ARBITRI: Giglio, Armandola.

NOTE – Durata set: 20′, 25′, 27′, 28′; Tot: 100′.

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-0 (25-17 25-17 25-18)

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Antignano 10, Kajalina 16, Provaroni 7, Cogliandro 12, Avenia 3, Valli 11, Barbagallo (L), Baggi. Non entrate: Tommasin, Negro, Vanni. All. Carratu’.

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Carraro 3, Fiorio 4, Rucli 7, Nwanebu 8, Dhimitriadhi 8, Busolini 5, Caravello (L), Beltrame 2, Sabadin, Caserta, Stival, Giugovaz. Non entrate: Pecalli (L). All. Gazzotti.

ARBITRI: Scarfo’, Gaetano.

NOTE – Durata set: 23′, 23′, 26′; Tot: 72′.

GREEN WARRIORS SASSUOLO – GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 2-3 (20-25 25-21 25-12 21-25 9-15)

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Pincerato 2, Mambelli 15, Fava 8, Malual 31, Cvetnic 2, Fucka 6, Scognamillo (L), Ghezzi 13, Pelloni, Falcone. Non entrate: Fucka, Ferrari (L), Zojzi, Pasquino. All. Barbolini.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Bonciani 2, Emmel Roxo 12, Barazza 14, Fiore 16, Maruotti 12, Angelini 9, Caforio (L), Moltrasio, Filacchioni, Formaggio. Non entrate: Poli, Montesu. All. Giandomenico.

ARBITRI: Dell’Orso, Mattei.

NOTE – Durata set: 25′, 23′, 21′, 27′, 15′; Tot: 111′.

GIRONE B-

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO – BARRICALLA CUS TORINO 3-0 (25-16 25-16 25-18)

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Battista 8, Bovo 8, Carletti 13, Trevisan 8, Bartolini 11, Scacchetti 2, Zardo (L), Frison, Oggioni. Non entrate: Tosi, Barbiero, Rosso. All. Beltrami.

BARRICALLA CUS TORINO: Lotti 7, Gobbo 6, Bisio 5, Michieletto 1, Mabilo 5, Rimoldi, Gamba (L), Camperi 3, Vokshi 2, Cometti 1, Fantini, Severin. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Mesiano, Serafin.

NOTE – Durata set: 22′, 21′, 23′; Tot: 66′.

LPM BAM MONDOVI’ – CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA 3-1 (25-23 25-12 22-25 25-10)

LPM BAM MONDOVI’: Rebora 11, Zanette 19, Tanase 18, Tonello 12, Scola 1, Rodriguez 13, Agostino (L), Bordignon, Bonifazi, Mandrile. Non entrate: Midriano, Fezzi. All. Delmati.

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Strumilo 8, Torcolacci 4, Manfredini 12, Bacchi 9, Guidi 5, Morolli, Rocchi (L), Piva 2, Parini 1, Calisesi 1, Poggi. Non entrate: Canton, Altini (L). All. Bendandi.

ARBITRI: Pasin, Pristera’.

NOTE – Durata set: 28′, 23′, 25′, 19′; Tot: 95′.

DELTA INFORMATICA TRENTINO – P2P SMILERS BARONISSI 3-0 (25-20 25-17 25-14)

DELTA INFORMATICA TRENTINO: D’Odorico 10, Fondriest 8, Moncada 6, Melli 8, Furlan 13, Piani 16, Vianello (L), Barbolini, Berasi. Non entrate: Moro (L), Cosi, Giometti. All. Bertini.

P2P SMILERS BARONISSI: De Lellis 1, Bartesaghi 4, Travaglini 2, Esdelle 15, Panucci 8, Martinuzzo 5, Norgini (L), Amaturo, D’Arco, Ferrara. Non entrate: Ferrara (L), Sestini. All. Barbieri.

ARBITRI: Somansino, Selmi.

NOTE – Spettatori: 500, Durata set: 23′, 22′, 21′; Tot: 66′.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO – ROANA CBF H.R. MACERATA 3-2 (25-23 18-25 23-25 25-22 15-13)

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pinto 9, Veneriano 11, Latham 24, Pistolesi 16, Sartori 4, Cialfi 4, Garzonio (L), Gallizioli 11, Zingaro 1, Peruzzo. Non entrate: Grippo, Costariol (L), Danielli, Cicolini. All. Lucchini.

ROANA CBF H.R. MACERATA: Pomili 18, Rita 2, Smirnova 17, Mazzon 12, Martinelli 15, Lancellotti 2, Pericati (L), Taje’ 8, Giubilato 2, Peretti. Non entrate: Nonnati, Spitoni. All. Paniconi.

ARBITRI: Sabia, Pozzi.

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 26′, 27′, 18′; Tot: 123′.

GIRONE A-

I RISULTATI-

LA CLASSIFICA-

Omag S.Giov. In Marignano 38; Volley Soverato 27; Eurospin Ford Sara Pinerolo 25; Club Italia Crai 20; Itas Citta’ Fiera Martignacco 17; Cuore Di Mamma Cutrofiano 15; Geovillage Hermaea Olbia 14; Green Warriors Sassuolo 14; Cda Talmassons 13; Exacer Montale 12;

IL PROSSIMO TURNO- 26/12/2019 Ore 17.00-

Omag S.Giov. In Marignano – Club Italia Crai

Volley Soverato – Cuore Di Mamma Cutrofiano

Geovillage Hermaea Olbia – Eurospin Ford Sara Pinerolo Ore 16:00

Itas Citta’ Fiera Martignacco – Cda Talmassons

Green Warriors Sassuolo – Exacer Montale

GIRONE B-

I RISULTATI-

LA CLASSIFICA-

Delta Informatica Trentino 35; Lpm Bam Mondovi’ 28; Conad Olimpia Teodora Ravenna 27; Sorelle Raimonda Ipag Montecchio 25; Roana Cbf H.R. Macerata 20; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 20; Barricalla Cus Torino 19; Acqua & Sapone Roma Volley Club 10; Sigel Marsala 9; P2p Smilers Baronissi 5.

IL PROSSIMO TURNO-26/12/2019 Ore 17.00

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Delta Informatica Trentino

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Roana Cbf H.R. Macerata

Lpm Bam Mondovi’ – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Barricalla Cus Torino – Sigel Marsala

P2p Smilers Baronissi – Acqua & Sapone Roma Volley Club