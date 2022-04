Marsala vince il derby con Modica

MARSALA (TRAPANI)- Nella terza giornata della Pool Salvezza inizia bene l’Egea Pvt Modica nel derby siciliano in casa della Sigel Marsala Volley, ma il tasso tecnico differente ha permesso alle padrone di casa di avere la meglio 3-1 (24-26 25-20 25-20 25-22). Una partita tutt’altro che facile, ma che ha ribadito la superiorità delle biancoazzurre in questa Pool Salvezza, che le vede sempre più prime e al sicuro da possibili rimonte delle avversarie. Le ragazze di mister Bracci con questi tre punti si avvicinano infatti sempre più alla permanenza in Serie A2: basterà guadagnarne almeno altri due nelle prossime cinque partite. Protagonista dell’incontro Pistolesi, con 31 punti di cui ben 11 aces, una vera e propria sentenza dai 9 metri. A nulla sono servite le comunque buone prestazioni di Longobardi (21) e M’Bra (14) per le rossoblu.