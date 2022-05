Modica vince il derby con Marsala

MODICA (RAGUSA)- Netta affermazione in poco più di un’ora per l’Egea Pvt Modica, che al PalaRizza si toglie la soddisfazione di rifilare un 3-0 alla capolista della Pool Salvezza di vivo Serie A2, la Sigel Marsala Volley, già sicura della permanenza nella categoria. La squadra di coach Bracci, senza più obiettivi, prende decisamente sottogamba l’ultimo derby siculo stagionale, subendo addirittura un pesante 25-10 nella prima frazione. Una batosta che risveglia solo parzialmente le biancazzurre, che perdono ai vantaggi il secondo set e 25-23 il terzo. Miglior giocatrice di giornata Longobardi con 15 punti, in doppia cifra per le modicane anche M’Bra (13 con 2 muri) e Salamida (3 blocks per lei e un totale di 10 punti), mentre la sola Ristori (12) supera quota dieci per le ospiti.