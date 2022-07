Elisamaria Garofalo giocherà a Marsala

MARSALA (TRAPANI)- La Sigel Marsala si avvia verso il completamento dell’organico da presentare per la prossima edizione di seconda serie nazionale. Dopo i recenti ingaggi di Norgini e Guarena, è una giocatrice azzurra pure Elisamaria Garofalo, attaccante 20enne di Velletri (Roma). L’atleta nell’ultima stagione ha militato nell’Akademia Sant’Anna Messina in B1 e vissuto la gioia per una storica promozione in serie A lo scorso mese di maggio con il piccolo club peloritano. Adesso per lei, prossima a giocare per il secondo anno in Sicilia, si aprono le porte della serie A e di Marsala, città capofila per l’espressione di volley femminile in Sicilia. Ha accettato Marsala per dare manforte alla batteria delle terminali offensive in quanto è in possesso di certe prerogative importanti in attacco. Non solo: la Sigel per cautelarsi nel ruolo di libero Garofalo potrebbe rappresentare una alternativa a Norgini, avendo sviluppato quel minimo di esperienza anche nella fase difensiva.