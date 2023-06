De Nardi sarà il secondo libero di Novara

LA CARRIERA-

Classe 1994 nativa di Conegliano, De Nardi è arrivata in serie A nel 2018, conquistando la promozione in A2 con Martignacco (vincendo campionato e Coppa Italia di categoria) e vestendone poi la maglia nella stagione successiva; nel 2019 la prima in A1 a Firenze, poi ancora serie A2 con le casacche di Mondovì, Albese e Talmassons. L’accordo sottoscritto la legherà al club fino al giugno 2024.

LE PAROLE DI GIULIA DE NARDI-

« Sono onorata per l’opportunità che mi è stata data da una società e una squadra di questo livello, dato che Novara è uno dei top team europei. Sono emozionata e determinata, non vedo l’ora di lavorare con compagne di squadra importanti ed esperte: voglio sfruttare questa occasione per crescere, perché sono convinta che non si finisca mai di imparare, al fianco di atlete tra le migliori al mondo, inclusa la mia compagna di reparto, Eleonora Fersino, e per mettermi in gioco. Ho vissuto la serie A1 solo un anno, nel 2019-2020, che è stata un’annata sfortunata, interrotta dalla pandemia. Fuori dal campo? Ho una laurea magistrale in scienze e tecnologie alimentari, conseguita nel 2019 a Udine, ora sto valutando di prenderne un’altra per costruirmi un futuro anche al di fuori dal taraflex ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE ENRICO MARCHIONI-

« Come fatto un anno fa, abbiamo scelto di puntare su un secondo libero che fosse abituato a giocare e che sia di conseguenza pronto all’evenienza. Giulia ha fatto molto bene nelle ultime stagioni, affermandosi tra le migliori del suo ruolo nella serie cadetta e abituandosi anche a giocare partite importanti. Siamo convinti che possa fare bene con noi, affiancando al meglio Eleonora Fersino nel corso della stagione ».