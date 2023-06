Mondovì si assicura la giovane Alessia Marengo

LA CARRIERA-

Classe 2003, albese di nascita, la nuova schiacciatrice dell’LPM BAM Mondovì muove i primi passi nel mondo del volley a sei anni con il Pgs El Gall, per spostarsi all’Alba Volley in quinta elementare e prima media. Torna poi alla società di Grinzane Cavour, dove ottiene la promozione in Serie C ed un bel quinto posto alle Finali Nazionali Under 16. Si trasferisce poi al Club 76 Chieri, dove resta due stagioni, disputando il campionato di B2 e le finali nazionali Under 19, esordendo tra l’altro in A1. Gli ultimi due anni veste la maglia del Crema Volley 2.0 in B1.

LE PAROLE DI ALESSIA MARENGO-

« Sono contenta di essermi avvicinata, anche se tra impegni in palestra e trasferte non sei davvero a casa, ma il bello è anche questo! Sono entusiasta di fare il salto in A2. Spero di ottenere grandi risultati e di trovare belle compagne, anche perchè a Crema ho lasciato un gruppo davvero bellissimo. Ho voglia di divertirmi e cercherò di dare il massimo. Saluto i tifosi e li aspetto numerosi a sostenere l’LPM BAM Mondovì: non vedo l’ora di conoscerli! ».