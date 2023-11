Chiusa l'andata, Perugia e Macerata in testa ai due gironi

ROMA- Si è chiuso stasera, mercoledì 22 novembre, il girone d’andata del Campionato di Serie A2 , che ha stabilito le otto qualificate alla Coppa Italia Frecciarossa: Perugia, Busto Arsizio, Talmassons e Messina per il Girone A, Macerata, Montecchio, Cremona e San Giovanni in Marignano per il Girone B.

Conferma il primo posto nel suo gruppo la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, che chiude il girone d’andata senza sconfitte e con 25 punti su 27 a disposizione: 3-0 alla Tecnoteam Albese Volley Como, con 20 punti di una super Montano Lucumì e la solita, solida, prestazione a muro (10 blocks vincenti, 3 da Bartolini e 2 dalla stessa colombiana, Traballi e Cogliandro). Il big match che metteva in palio il secondo posto tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la Città di Messina va alle cocche: 3-1 per la squadra di coach Amadio, che festeggia anche per merito di una super Rebora da 15 punti e 6 muri. Top scorer Zanette con 18 punti, uno in più dell’americana Payne lato messinesi, che con la sconfitta scendono al quarto posto.

In contemporanea infatti, la Cda Volley Talmassons FVG vince lo scontro diretto per l’ultimo posto in Coppa Italia contro la Valsabbina Millenium Brescia e supera in classifica la squadra di coach Bonafede all’ultimo respiro. Epico lo scontro di Lignano Sabbiadoro, con le padrone di casa che rimontano da 0-2 con una super prestazione a muro (18, 6 di Eckl e 4 di Eze Blessing) e una Hardeman da 22 punti, accompagnata dai 16 dell’MVP Populini. A nulla sono serviti i 23 punti di capitan Pamio per le leonesse, che dopo due finali di Coppa Italia consecutive non accedono alla competizione. In Emilia-Romagna sorride anche la VTB Fcredil Bologna, che con i 15 punti di capitan Fiore e altre quattro giocatrici in doppia cifra ha la meglio sulla Volley Soverato dei 29 punti della coppia Buffo-Okenwa. Domani, giovedì 23 novembre alle 20.30, l’ultima partita del girone d’andata tra la Nuvolì Altafratte Padova e la Sirdeco Volley Pescara.

Nel Girone B, la CBF Balducci Hr Macerata si prende il primo posto in solitaria imponendosi 3-0 sulla Volley Hermaea Olbia (17 punti di Korhonen) e approfittando dello scontro diretto tra l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio e la CremonaUfficio Esperia Cremona, che termina al tie-break. A festeggiare, le venete di coach Buonavita grazie ai 20 punti di una solida Botezat (7 muri) e al contributo di Bellia (16), Arciprete (14) e dell’MVP Mangani (13). Nonostante i 15 muri di squadra (6 di Munarini), i 21 punti di Rossini e i 16 di Piovesan, le tigri si arrendono e si accontentano di chiudere la prima fase al terzo posto.

Nelle altre gare, l’Omag-MT San Giovanni in M.no conquista il quarto posto con una partita d’autorità in casa della Pallavolo C.B.L. Costa Volpino: 17 i punti di capitan Ortolani. Non riesce ad accedere alla Coppa Italia la LPM Bam Mondovì, che cede in un altro confronto terminato al quinto set contro una bella Orocash Picco Lecco. Ai 24 punti di Decortes, le padrone di casa rispondono con i 41 della coppia Zojzi-Salinas e hanno la meglio con il 15-13 dell’ultima frazione. Infine, un’altra grande rimonta arriva dal PalaCoim: sotto 0-2 contro la Narconon Volley Melendugno, la Trasporti Bressan Offanengo ritrova vigore e carattere e ribalta tutto vincendo al tie-break. Abila De Paula (18 punti) e Martinelli (16 ed MVP) sono le migliori giocatrici delle padrone di casa mentre non bastano Rastelli (18) e Santiago (16) alle ospiti.

Gli accoppiamenti dei Quarti di Coppa Italia-

Dopo i risultati della nona giornata del girone d’andata è ufficiale la griglia dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2.

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia, prima del Girone A, affronterà l’Omag-MT San Giovanni in M.no, quarta del Girone B. La vincente si confronterà con la formazione che uscirà dalla sfida tra l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, seconda del Girone B, e la Cda Volley Talmassons FVG, terza del Girone A grazie al successo al tie-break dell’ultima giornata.

Dall’altro lato del tabellone, la CBF Balducci Hr Macerata incontra la Città di Messina, superata all’ultimo istante da Talmassons. Chi vincerà troverà di fronte una tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la CremonaUfficio Esperia Cremona.

I quarti di finale, in casa della migliore classificata, andranno in scena il 10 gennaio 2024, mentre le semifinali sono in programma il 24 gennaio 2024. La Finale, nella stessa sede della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa Serie A1, si giocherà il 18 febbraio 2024.

I QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-l’Omag-MT San Giovanni in M.no

Ipag S.lle Ramonda Montecchio-Cda Volley Talmassons FVG

CBF Balducci Hr Macerata-Città di Messina

Futura Giovani Busto Arsizio-CremonaUfficio Esperia Cremona.

I TABELLINI-

GIRONE A-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-0 (25-18 25-21 25-14)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Cogliandro 9, Ricci 4, Kosareva 4, Bartolini 10, Montano Lucumi 21, Traballi 7, Lillacci (L), Viscioni 2, Atamah 1, Messaggi 1, Sirressi, Braida. Non entrate: Turini. All. Giovi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 7, Meli 10, Nicolini, Bulaich Simian 9, Veneriano 4, Zatkovic 5, Radice (L), Patasce 1, Fiori, Brandi. Non entrate: Zanotto, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Lambertini, Clemente.

Durata set: 23′, 24′, 21′; Tot: 68′.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (25-27 19-25 25-17 25-17 15-12)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 16, Eckl 12, Eze Blessing 8, Hardeman 22, Costantini 9, Piomboni 7, Negretti (L), Kavalenka 14, Bagnoli. Non entrate: Bole, Monaco, Gulich (L), Grazia. All. Barbieri.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 23, Torcolacci 8, Malik 12, Fiorio 13, Babatunde 15, Scacchetti 2, Pericati (L), Bulovic, Ratti, Pinarello, Brandi. Non entrate: Tagliani (L), Pinetti. All. Beltrami.

ARBITRI: Sabia, Giglio.

Durata set: 30′, 25′, 24′, 24′, 18′; Tot: 121′.

MVP: Alessia Populini ( Cda Volley Talmassons)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CITTA’ DI MESSINA 3-1 (25-14 12-25 25-18 25-14)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 12, Furlan 8, Zanette 18, Silva Conceicao 14, Rebora 15, Monza 2, Bonvicini (L), Bosso 1, Bresciani. Non entrate: Osana, Pomili (L), Tonello, Del Core, Citterio. All. Amadio.

CITTA’ DI MESSINA: Martinelli 6, Payne 17, Rossetto 6, Modestino 2, Galletti 2, Battista 9, Maggipinto (L), Mearini 4, Ciancio (L), Michelini, Felappi, Joly, Catania. All. Bonafede.

ARBITRI: Cecconato, Lorenzin.

Durata set: 22′, 22′, 23′, 21′; Tot: 88′.

MVP: Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)

VTB FCREDIL BOLOGNA – VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-16 17-25 27-25 25-18)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Rossi 11, Fiore 15, Lotti 12, Neriotti 11, Saccani 4, Ristori 13, Laporta (L), Bovolo, Tellaroli. Non entrate: Bongiovanni, Tresoldi (L), Taiani, Del Federico. All. Zappaterra.

VOLLEY SOVERATO: Jurdza 2, Barbazeni 6, Okenwa 14, Buffo 15, Guzin 7, Orlandi 7, Vittorio (L), Frangipane 9, Romanin, Coccoli. Non entrate: Tolotti, Zuliani. All. Guidetti.

ARBITRI: Proietti, Polenta.

Durata set: 24′, 23′, 33′, 26′; Tot: 106′.

MVP: Emanuela Fiore (VTB FCREDIL BOLOGNA)

GIRONE B-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-16 25-21 25-13)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 4, Bolzonetti 13, Civitico 7, Korhonen 17, Fiesoli 8, Mazzon 8, Bresciani (L), Masciullo. Non entrate: Morandini, Stroppa, Vittorini, Busolini. All. Saja.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Anello 1, Adriano 11, Orlandi 1, Gannar 11, Schmit, Imamura 6, Blasi (L), Fontemaggi 2, Parise, Marku, Civetta. All. Guadalupi.

ARBITRI: D’Argenio, Pescatore.

Durata set: 24′, 27′, 22′; Tot: 73′.

MVP:Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 380

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 3-2 (11-25 25-20 19-25 25-22 15-10)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 5, Arciprete 14, Botezat 20, Mangani 13, Bellia 16, Caruso 9, Napodano (L), Gueli, Malvicini, Gabrielli. Non entrate: Mazzon, Pandolfi. All. Buonavita.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Rossini 21, Ferrarini 7, Turla’ 2, Piovesan 16, Munarini 10, Taborelli 14, Gamba (L), Felappi 2, Coveccia 1, Balconati, Zorzetto. Non entrate: Landucci. All. Zanelli.

ARBITRI: Galteri, Marigliano.

Durata set: 20′, 28′, 28′, 30′, 17′; Tot: 123′.

MVP: Linda Mangani (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

OROCASH PICCO LECCO – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (23-25 25-20 25-23 23-25 15-13)

OROCASH PICCO LECCO: Salinas 20, Piacentini 8, Conti 6, Zojzi 21, Caneva 13, Rimoldi 1, Mainetti (L), Sassolini, Frigerio, Morandi. Non entrate: Casari, Bazzani. All. Milano.

LPM BAM MONDOVI’: Allasia 7, Grigolo 9, Farina 7, Decortes 24, Lux 10, Riparbelli 13, Tellone (L), Coulibaly 7, Manig 1, Lapini. Non entrate: Marengo, Pizzolato. All. Gazzotti.

ARBITRI: Pasquali, Kronaj.

Durata set: 26′, 24′, 35′, 27′, 20′; Tot: 132′.

MVP:Clara Decortes (Lpm Bam Mondovì)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-2 (22-25 21-25 25-14 25-21 15-12)

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Abila De Paula 18, Modesti 13, Sironi 3, Trevisan 7, Taje’ 12, Bridi 7, Pelloni (L), Martinelli 16, Tommasini. Non entrate: D’este, Cantaluppi, Gaboardi (L), Compagnin, Sassolini. All. Bolzoni.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Campana 6, Polesello 7, Rastelli 18, Santiago 16, Biesso 12, Caracuta 2, Oggioni (L), Maruotti 7, Favero 1, Courroux. Non entrate: Stival. All. Napolitano.

ARBITRI: Viterbo, Selmi.

Durata set: 30′, 30′, 25′, 31′, 21′; Tot: 137′.

MVP: Martina Martinelli (Trasporti Bressan Offanengo)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3 (20-25 29-31 18-25)

PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 2, Lancini 12, Agbortabi 8, Rossi 7, Ghezzi 13, Mazzoleni 2, Pacchiotti (L), Agazzi 3, Boshnakova 2, Magazza, Gay, Vicet Campos, Green. All. Cominetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Turco 3, Ortolani 17, Parini 10, Giacomello 7, Nardo 9, Consoli 10, Caforio (L), Pecorari 3, Cangini, Salvatori. Non entrate: Meliffi, Ghibaudo, Saguatti (L). All. Bertini.

ARBITRI: Pernpruner, Testa.

Durata set: 26′, 39′, 27′; Tot: 92′.

MVP: Alice Gay (Costa Volpino)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-18, 25-21, 25-14)

Cda Volley Talmassons Fvg-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-27, 19-25, 25-17, 25-17, 15-12)

Futura Giovani Busto Arsizio-Citta’ Di Messina 3-1 (25-14, 12-25, 25-18, 25-14)

Vtb Fcredil Bologna-Volley Soverato 3-1 (25-16, 17-25, 27-25, 25-18)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Sirdeco Volley Pescara Si gioca domani ore 20.30

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 25 (9 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 23 (8 – 1);; Cda Volley Talmassons Fvg 19 (7 – 2); Citta’ Di Messina 18 (6 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 16 (5 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 5); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 – 6); Volley Soverato 7 (2 – 7); Nuvoli’ Altafratte Padova 1 (0 – 8); Sirdeco Volley Pescara 0 (0 – 8);

IL PROSSIMO TURNO 26/11/2023 ore 17.00-

Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Vtb Fcredil Bologna – Cda Volley Talmassons Fvg Si gioca il 25/11/2023 Ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como

Citta’ Di Messina – Nuvoli’ Altafratte Padova

Volley Soverato – Sirdeco Volley Pescara

GIRONE B-

I RISULTATI-

Cbf Balducci Hr Macerata-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Cremonaufficio Esperia Cremona 3-2 (11-25, 25-20, 19-25, 25-22, 15-10)

Orocash Picco Lecco-Lpm Bam Mondovi’ 3-2 (23-25, 25-20, 25-23, 23-25, 15-13)

Trasporti Bressan Offanengo-Narconon Volley Melendugno 3-2 (22-25, 21-25, 25-14, 25-21, 15-12)

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (20-25, 29-31, 18-25)

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 22 (8 – 1); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 21 (8 – 1); Cremonaufficio Esperia Cremona 20 (6 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 19 (6 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 14 (5 – 4); Volley Hermaea Olbia 10 (3 – 6); Orocash Picco Lecco 9 (3 – 6); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 8 (3 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 7 (2 – 7); Narconon Volley Melendugno 5 (1 – 8).

IL PROSSIMO TURNO 26/11/2023 ORE 17.00-

Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Vtb Fcredil Bologna – Cda Volley Talmassons Fvg Si gioca il 25/11/2023 Ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como

Citta’ Di Messina – Nuvoli’ Altafratte Padova

Volley Soverato – Sirdeco Volley Pescara