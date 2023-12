Continuano i duelli a distanza Perugia-Futura e Macerata-Cremona

Nel Girone A, tre partite in programma nel giorno di Santo Stefano. Al PalaGeorge andrà in scena il confronto tra le due deluse del sabato prenatalizio: la Valsabbina Millenium Brescia, a rischio Pool Salvezza, e la Futura Giovani Busto Arsizio, scivolata a -2 dalla Bartoccini-Fortinfissi Perugia che ospita il 27 dicembre (ore 20) fanalino di coda Sirdeco Volley Pescara.

La Tecnoteam Albese Volley Como cercherà di proseguire nel suo obiettivo di sorpasso alle giallonere facendo visita alla VTB Fcredil Bologna, mentre affascinante sarà il confronto del Sud tra la Volley Soverato e la Città di Messina. Completa il programma Cda Volley Talmassons FVG contro Nuvolì Altafratte Padova del 27 dicembre (sempre ore 20).

Nel Girone B, la classifica vede la CBF Balducci Hr Macerata appaiata a quota 32 punti con la CremonaUfficio Esperia Cremona, entrambe a +1 sull’Ipag S.lle Ramonda Montecchio. Tutto aperto dunque nelle ultime partite, con le arancionere chiamate al big match contro l’Omag-MT San Giovanni in M.no. Non sarà semplice neanche l’impegno delle gialloblu, che in casa affrontano una Trasporti Bressan Offanengo in gran forma e vogliosa di mantenere il quinto posto, sottratto alla LPM Bam Mondovì che ospita la Pallavolo C.B.L. Costa Volpino.

Scontro da non sottovalutare per Montecchio quello contro la Narconon Volley Melendugno, protagonista nelle ultime settimane di diverse partite positive, mentre in coda alla classifica l’Orocash Picco Lecco vola il 28 dicembre (ore 20.30) in Sardegna ospite della Volley Hermaea Olbia.

GIRONE A-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-

Sarà un Santo Stefano di fuoco per la Futura Volley attesa dalla seconda trasferta consecutiva su un campo complicato come quello della Millenium Brescia. Una sfida caldissima che arriva a soli tre giorni di distanza dalla brutta caduta contro Talmassons che ha segnato la seconda sconfitta stagionale per le biancorosse di Amadio. Se il taraflex di Lignano non ha messo in luce le qualità della squadra biancorossa, l’occasione è subito servita su un piatto d’argento per reagire e superare l’esame nel derby lombardo contro una Millenium in difficoltà. Le cocche, reduci dalla trasferta amara, vogliono cogliere l’occasione per ripartire immediatamente cancellando il “mal di trasferta” con una vittoria fondamentale per rimettersi sulla giusta strada e provare a tenere il fiato sul collo di Perugia, che ha sfruttato subito la possibilità di operare il controsorpasso e tornare in cima al girone A.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio, 6 successi Valsabbina Millenium Brescia)



EX: Cristina Fiorio a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023; Lea Cvetnic a Millenium Brescia nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Alberto Roffia (Direttore Operativo Valsabbina Millenium Brescia)- « Attualmente le ragazze non riescono ad esprimere il loro potenziale come a inizio stagione. Nonostante il duro lavoro in settimana, durante le partite ufficiali basta troppo poco per far vacillare le certezze del nostro gioco. Albese sabato ha dimostrato solidità e spirito di squadra, concetti sui quali dobbiamo lavorare duro. Busto è una corazzata costruita per vincere; dopo la sconfitta con Talmassons saranno ferite e ancora più intenzionate a riprendere la loro marcia. Spero che la squadra possa regalare a tutti i nostri tifosi un'essenza dolce, a mitigare l’amarezza delle ultime due sconfitte ».



Lea Cvetnic (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La prossima gara contro Brescia sicuramente sarà un match complicato, così come tutti in A2 e lo abbiamo visto. Credo che quest’anno il livello del campionato si sia alzato ulteriormente. Noi dobbiamo pensare soprattutto a noi stesse ed al nostro gioco. Dovremo essere brave a imporlo fin da subito e mantenerlo poi durante tutte le fasi di gara. Loro sicuramente non sono un avversario facile, anzi sono in cerca di riscatto, però non dobbiamo pensare a chi ci troveremo di fronte. Dovremo entrare in partita con la giusta consapevolezza nei nostri mezzi e puntare dritti al nostro obiettivo. La Millenium proverà senza dubbi a fare tutto il possibile per ostacolarci. Dobbiamo sfruttare al meglio queste ultime partite per arrivare pronte a una pool promozione che si preannuncia sicuramente complicata ».

VTB FCREDIL BOLOGNA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO-

Ultima gara casalinga dell’anno per la VTB FCRedil Bologna che, a soli tre giorni dal successo contro la Nuvolì AltaFratte Padova, riscenderà in campo per affrontare la Tecnoteam Albese Volley Como. La formazione, allenata da coach Chiappafreddo, attualmente al sesto posto in classifica è reduce da tre vittorie consecutive e a solo un punto dalla Valsabbina Millenium Brescia dopo essersi aggiudicata il derby lombardo dell’ultima giornata. All’andata, vittoria sudata per le comasche che riuscirono ad avere la meglio di una sempre caparbia VTB FCRedil, solo al quinto set.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno



Camilla Bongiovanni (Vtb Fcredil Bologna)- « All’andata contro la Tecnoteam Albese Volley Como fu una partita molto combattuta e speriamo di riuscire, in casa, a replicare la prestazione del PalaFrancescucci mettendo in campo la determinazione e il carattere che ci contraddistinguono e che abbiamo dimostrato più volte di avere. Importante sarà non arrendersi di fronte alle prime difficoltà che potremo incontrare ».

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « E' normale per noi sportivi fare questi turni di campionato a cavallo delle feste anche se avremmo voluto stare più tempo con i nostri cari. Ma non importa, va bene così ».

VOLLEY SOVERATO - CITTÀ DI MESSINA-

A pochi giorni dal successo esterno con la Sirdeco Volley Pescara, nella festività natalizia del 26 dicembre con inizio alle ore 17, l'Akademia Città Di Messina sarà impegnata nella seconda trasferta consecutiva con la Volley Soverato, gara valida per la 15a giornata del torneo di A2 femminile (6a di ritorno). Nell'impianto del "PalaScoppa", taraflex storicamente complicato per tutte le formazioni, le ragazze di coach Bonafede, oltre a consolidare la terza posizione in graduatoria, potranno ottenere la certezza matematica di un'altra salvezza (la seconda del 2023 dopo quella ottenuta nello scorso mese di maggio) e l'accesso alla Poole Promozione con la possibilità di giocarsi il salto di categoria insieme ad altre nove big del torneo. Le calabresi sono reduci dalla sconfitta del "PalaBarton" contro la neo-capolista Perugia. In classifica occupano l'ottava posizione con 12 punti, subito dietro alla Vtb Fcredil Bologna a quota 13. Infatti, solo quattro le vittorie, al momento, conseguite nell'attuale stagione, dieci le sconfitte, 17 i set vinti, 33 quelli persi. I successi sono arrivati dai confronti con Pescara (andata e ritorno), Padova e Brescia al tie-break; un punto conquistato nella sconfitta interna - sempre al tie-break - con Busto Arsizio, a conferma di quanto sia complicato affrontare al "PalaScoppa" la formazione allenata da Ettore Guidetti. Nella gara di andata, vittoria per Messina (3-0), dopo un primo set di sofferenza deciso solo ai vantaggi (27-25). Migliore realizzatrice della gara, l'opposto americano Okenwa con 24 punti (21 in attacco, 2 muri e 1 ace), più della metà dell'intera squadra (42) di Soverato; dietro di lei, l'MVP del match e sua connazionale Kelsie Payne a quota 22 (21 in attacco e 1 muro). Tre i precedenti tra le due formazioni; oltre al successo di Messina nel girone di andata, nella scorsa stagione due le vittorie di Soverato: al "PalaScoppa", nella gara di esordio di Akademia in A2, vittoria al tie-break delle calabresi, mentre nella gara di ritorno le stesse si imposero (1-3), violando il taraflex di Messina. Una curiosità: alla Cittadella Universitaria di Messina si giocò sempre il 26 dicembre; questa volta incrocio tra le due formazioni a campi invertiti. Nessuna ex dell'incontro.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Città Di Messina, 2 successi Volley Soverato)

EX: Nessuno



Alma Frangipane (Volley Soverato)- « Ci aspetta una gara difficile contro Messina. Noi dobbiamo fare punti per la nostra classifica e dobbiamo cercare di giocare senza commettere errori. I tifosi ci sono vicini e questo per noi é molto importante ».

Fabio Bonafede (Allenatore Città Di Messina)- « Sarà un partita difficile perché Soverato è una squadra temibile ed ancora di più dentro casa. Però, noi dobbiamo pensare a noi stessi, continuando il nostro percorso di crescita nella consapevolezza che sarà la nostra quarta trasferta nel mese di dicembre ».

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-

La vittoria contro la Futura Giovani Busto Arsizio ha dato nuovo entusiasmo alle ragazze della CDA Talmassons, che hanno ritrovato i tre punti dopo due sconfitte di fila. Non c’è però troppo tempo per festeggiare, perché nella giornata di Mercoledì 27 Dicembre le Pink Panthers torneranno nuovamente in campo. Questa volta le avversarie saranno le venete di Altafratte Padova, che arriveranno a Lignano Sabbiadoro in cerca di punti salvezza. La gara d’andata tra le due compagini ha sorriso alla società della famiglia Cattelan, che espugnò Padova con una vittoria per 3-0. Le ragazze in rosa quindi cercheranno di dare seguito al grande successo di questo weekend, provando a mettere a referto la seconda vittoria consecutiva. La Nuvolí AltaFratte Padova arriverà a Lignano Sabbiadoro dopo la beffa subita a Budrio (BO) quando, avanti 0-2, le padovane si sono viste rimontare e battere al tre-break. Ancora una volta la squadra di coach Rondinelli ha messo in campo una prova convincente alla quale vorrà dar seguito in terra friulana per chiudere meglio possibile il 2023 e tuffarsi nel nuovo anno con rinnovate speranze salvezza.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Alice Trampus a Volley Talmassons nel 2022/2023



Petra Gulich (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Dopo la vittoria di sabato contro la capolista siamo molto cariche e pronte per scendere in campo di nuovo! Lo spirito di squadra sicuramente non manca ed è il nostro punto di forza. Contro Altafratte speriamo di finire al meglio il 2023 ».



Elena Bortolot (Nuvolì Altafratte Padova)- « I progressi sono decisamente visibili, si vedono partita dopo partita. Ne sono una dimostrazione le ultime gare che abbiamo disputato. Ogni settimana facciamo un passo avanti e prendiamo sempre più consapevolezza dei mezzi che abbiamo e di quello che possiamo fare. Affronteremo la partita di mercoledì con la giusta cattiveria agonistica, cercando di replicare i primi due set disputati a Bologna, con concentrazione e determinazione ».

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA - SIRDECO VOLLEY PESCARA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

EX: Ludovica Martinez Volskis a Bartoccini Perugia nel 2021/2022

GIRONE B-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO.-

Santo Stefano al Banca Macerata Forum per la CBF Balducci HR che sfida la Omag-MT San Giovanni in Marignano: torna il confronto tra la formazione marchigiana e quella romagnola, due tra le migliori squadre del Girone B di Serie A2 Tigotà, per la sesta giornata di ritorno. Al Banca Macerata Forum il Natale porta in dono un big match del campionato, fondamentale per entrambe: le arancionere, dopo la sofferta vittoria ottenuta a Lecco, proveranno a tenere la vetta e allo stesso tempo respingere l’assalto dell’Omag MT, attualmente a -4, oltre che quelli di Cremona (a pari punti ma con meno vittorie) e Montecchio (-1). Le romagnole, invece, vorranno vendicare la sconfitta della gara di andata in cui Fiesoli e compagne hanno espugnato il palasport di San Giovanni in Marignano in quattro set, oltre che risalire la classifica.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 3 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Alessia Bolzonetti a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022, 2022/2023; Asia Bonelli a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giulia Bresciani a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Alessia Mazzon a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020, 2021/2022 - Allenatori: Stefano Saja a San Giovanni In Marignano nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021



Stefano Saja (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Era importantissimo tornare subito a vincere a Lecco ma non era assolutamente scontato, quindi bene così e ora testa ad una partita che sarà difficile per coefficiente tecnico e per coefficiente mentale. San Giovanni è una squadra assolutamente di prima fascia che verrà da noi per cercare di prendere lo scalpo e noi dobbiamo fare tesoro di quanto di buono fatto nell'ultima gara, dove siamo stati capaci di soffrire e di riportarci sotto. Anche in questi giorni di festa abbiamo lavorato in palestra, concentrati per la sfida con le romagnole ».



Stefano Manconi (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « In questo momento, con tutte le problematiche fisiche che continuiamo ad attraversare, più di uno scontro al vertice avremmo bisogno di una pausa per recuperare una condizione fisica discreta di almeno qualche atleta. Invece il calendario ci propone la sfida di Macerata dopo la lunghissima trasferta di Lecce. Insieme allo staff valuteremo chi fare scendere in campo domani e quanto rischiare su determinate atlete. Difficile quindi fare previsioni su un match che vedrà affrontarsi due squadre con roster importanti ma che probabilmente in questo momento necessitano entrambe di una pausa per ricaricare le pile. Mi auguro un pubblico importante ed una bella partita ».

VOLLEY HERMAEA OLBIA - OROCASH PICCO LECCO-

PRECEDENTI: 3 (2 successi Volley Hermaea Olbia, 1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Alice Barbagallo a Hermaea Olbia nel 2017/2018, 2022/2023

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO-

Per le tigri gialloblù c’è giusto il tempo di rifiatare nel giorno della vigilia di Natale e di festeggiare il traguardo della pool promozione, raggiunto sabato pomeriggio. Il calendario della serie A2 Tigotà prevede, per la giornata di Santo Stefano, la sfida dal chilometraggio limitato contro la Trasporti Bressan Offanengo. Le squadre giungono all’incontro in una condizione euforica: la CremonaUfficio ha raggiunto l’obiettivo salvezza con quattro gare d’anticipo sulla fine della regular season, dando prova di grande consapevolezza dei propri mezzi, in particolare nelle ultime due sfide, contro Marignano e Mondovì. Allo stesso tempo, il team neroverde è reduce da una serie di quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro Olbia ha portato in dote il quinto posto della graduatoria, a pari merito con Mondovì (Offanengo si issa al quinto posto grazie ad una differenza set migliore rispetto alle monregalesi, ndr). Ci sono dunque tutte le premesse per una partita da cuori forti.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Cremonaufficio Esperia Cremona, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno



Veronica Taborelli (Cremonaufficio Esperia Cremona)- « Stiamo facendo un bel campionato, non ci aspettavamo di farlo così bene e così particolare. Siamo un gruppo fantastico, ognuna con la sua personalità e le sue qualità, secondo me queste diversità sono state la chiave in tante situazioni. Personalmente sono contenta del mio percorso fatto fin qui, ma senza le mie compagne e tutto lo staff non avrei potuto esprimermi al meglio. Stiamo crescendo tutti insieme, lavoriamo sodo e bene, in palestra c’è la giusta armonia e serenità. Dopo la partita contro Mondovì, ci aspetta il derby con Offanengo. Uno scontro sicuramente sentito, importante e che non dovremo sottovalutare: le nostre avversarie sono in un bel periodo di forma e noi dovremo essere brave a imporre il nostro gioco, a ridurre i momenti di down e sfruttare ogni spiraglio per allungare sul punteggio. Preparare una partita in così poco tempo e con anche il Natale in mezzo non è facile, ma sono convinta possa darci la spinta giusta per affrontare questi giorni di festa passati tra famiglia e palestra ».



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Cremona sta disputando un buon campionato, arriva da un successo in tre set contro Mondovì. Ci aspetta un match molto difficile, anche perché l'Esperia ha un gioco molto ordinato ed efficiente. Noi veniamo da quattro vittorie consecutive, l'ultima contro Olbia che aggiunto ancora morale. Arriviamo con il giusto atteggiamento, dovremo fare tanto nel muro-difesa che è la nostra caratteristica, anche perché Cremona ha due attaccanti come Piovesan e Taborelli molto difficili da fermare. Inoltre, anche l'Esperia ha il muro-difesa come punto di forza. Speriamo sia una bella gara. Nelle ultime partite, siamo diventati più bravi a stare in gara per più tempo, abbiamo trovato punti di riferimenti tecnici; nel derby d'andata a un certo punto ci eravamo spenti ».

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO-

Montecchio si avvicina al match di Santo Stefano con il vento in poppa. La vittoria per 1-3, nel pre-natalizio contro Costa Volpino, ha allungato la striscia di vittorie a quattro, permettendo di consolidare la terza posizione in classifica e di portarsi a una sola lunghezza dalla vetta occupata dalla coppia Macerata-Cremona. Sul versante statistico, continua a primeggiare nella classifica degli ace (con i 6 messi a segno nella trasferta bergamasca, ha raggiunto quota 98) e vanta ottimi numeri anche dal punto di vista della ricezione: nel girone B del campionato di A2 è la squadra con la percentuale più alta di ricezioni perfette (43,4%, a cui contribuiscono il libero Napodano e la schiacciatrice Arciprete, rispettivamente seconda e terza nella graduatoria delle top receivers del torneo).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

EX: Cecilia Oggioni a Sorelle Ramonda Ipag Montecchio nel 2019/2020



Michelle Gueli (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)- « Il servizio è uno dei nostri punti di forza, dovremo sfruttarlo al meglio per mettere in difficoltà Melendugno, che sta raccogliendo buoni risultati sia in casa che fuori. Tra i nostri pregi c'è la capacità di mantenere calma e concentrazione anche nei momenti più difficili: se qualcosa in un set non va per il verso il giusto, riusciamo spesso a resettare e a trovare soluzioni alternative per uscirne. La squadra ha un unico obiettivo in testa e il lavoro di tutte è fondamentale per raggiungerlo. Io sono sempre a disposizione del gruppo: cerco di contribuire il più possibile alla risoluzione positiva dei set ».

LPM BAM MONDOVÌ - PALLAVOLO C.B.L. COSTA VOLPINO-

Sugli spalti del PalaManera, nel giorno di Santo Stefano, è prevista la partecipazione di tutto il settore giovanile rossoblu. Il match tra LPM BAM Mondovì e Pallavolo CBL Costa Volpino sarà l'ultimo del 2023 e l'occasione sarà quella di brindare al nuovo anno, per l'intero movimento pallavolistico, indipendentemente dal risultato che ci sarà in campo. Nessuna squadra è da sottovalutare, e la formazione di Costa Volpino arriverà a Mondovì per muovere la classifica e fare punti. Dall'altra parte della rete le padrone di casa lotteranno fino all'ultimo punto per riagguantare il quinto posto e per regalare al proprio pubblico un bella festa!

PRECEDENTI: 1 (1 successo Lpm Bam Mondovì)

EX: Nessuno



Chiara Riparbelli (Lpm Bam Mondovì)- « Quella di martedì sarà un'occasione necessaria da sfruttare, ancor di più giocando in casa, davanti al nostro pubblico. La gara contro Costa Volpino sarà una partita da non sottovalutare, soprattutto mentalmente. Penso che dovremo lavorare sull'atteggiamento, sull'attenzione, fare le cose per bene, non lasciarci confondere e sulla voglia di vincere, perché secondo me è questo è quello che è mancato a Cremona ».

Arianna Lancini (Pallavolo C.B.L. Costa Volpino)- « Mondovì è una squadra ben strutturata con giocatori importanti come Decortes e la rientrata Grigolo, avendo perso l'ultima partita vorrà certamente rifarsi e mettere in campo la miglior pallavolo possibile. Noi dovremo essere lucide e concentrarci sulle cose semplici, cercando di fronteggiarle punto su punto senza mai mollare. La speranza è quella di concludere il 2023 con una buona prestazione, strappando quanti più punti possibili ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A-



Martedì: 26 dicembre 2023, ore 17.00



Valsabbina Millenium Brescia - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Galletti, Selmi

Volley Soverato - Città Di Messina Arbitri: Sabia Emilio, Licchelli

Vtb Fcredil Bologna - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Galteri, Magnino

Mercoledì: 27 dicembre 2023, ore 20.00



Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Sirdeco Volley Pescara Arbitri: Stellato, Cervellati

Cda Volley Talmassons Fvg - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Sessolo, De Nard

LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 40, Futura Giovani Busto Arsizio 35, Città Di Messina 33, Cda Volley Talmassons Fvg 28, Valsabbina Millenium Brescia 22, Tecnoteam Albese Volley Como 21, Vtb Fcredil Bologna 13, Volley Soverato 12, Nuvolì Altafratte Padova 5, Sirdeco Volley Pescara 1.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B-

Martedì: 26 dicembre 2023, ore 17.00



Lpm Bam Mondovì - Pallavolo C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Cavicchi, Tundo

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Pernpruner, Bolici

Cremonaufficio Esperia Cremona - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Bassan, Peccia

Cbf Balducci Hr Macerata - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Grossi, Cruccolini



Giovedì: 28 dicembre 2023, ore 20.30



Volley Hermaea Olbia - Orocash Picco Lecco Arbitri: Proietti, Bonomo



LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 32, Cremonaufficio Esperia Cremona 32, Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 31, Omag-Mt San Giovanni In M.No 28, Trasporti Bressan Offanengo 19, Lpm Bam Mondovì 19, Narconon Volley Melendugno 15, Orocash Picco Lecco 13, Volley Hermaea Olbia 11, Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10.