L'Albese vince l'anticipo con Talmassons

CASNATE (COMO)-Era un'occasione d'oro per la Tecnoteam Albese Volley Como e le ragazze di coach Chiappafreddo non se la sono lasciata sfuggire. Nell'anticipo della sedicesima giornata di Regular Season, le comasche si impongono 3-0 sulla Cda Volley Talmassons FVG e volano momentaneamente a +5 sulla rivale per la Pool Promozione Brescia, impegnata a Messina nella giornata di domani, domenica 7 gennaio. Una partita praticamente da dentro o fuori per le leonesse, a tre giornate dal termine delle prima fase della Serie A2 Tigotà.



Le padrone di casa partono subito convinte e grazie alle accelerate della solita Zatkovic (top scorer a fine gara con 20 punti) riescono a vincere il primo set, nonostante la tenacia ospite nel finale, e a dominare il secondo parziale, chiuso 25-10. Le friulane provano a riaprire l'incontro nel terzo gioco con un avvio convincente, ma le loro iniziative si infrangono sul muro di Denise Meli, MVP della sfida con 16 punti a referto e 5 blocks vincenti. Non la miglior versione della squadra di coach Barbieri, che rimane comunque a +4 su Albese: 15% di efficienza offensiva e la sola Hardeman in doppia cifra (15 punti).