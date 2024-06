Volley Mercato: Gaia Badalamenti giocherà a Melendugno

LA CARRIERA-

Nonostante i suoi 22 anni, vanta esperienze importantissime in ambito giovanile e seniores.

Con Orago vince uno scudetto in U14 e uno in U16. Il passaggio a Novara in u18 le permette di giocare sia nei campionati giovanili che in quelli di categoria.

Nella stagione 2020/2021 conquista la promozione in A2 con un roster formato completamente da atlete u18.

Finito il percorso giovanile, sbarca subito in Serie A2.

Dopo un ottimo campionato a Soverato nella stagione 2021/2022, si conferma la stagione successiva tra le fila di Futura Giovani Busto.

L’ultima annata sportiva con Picco Lecco la vede protagonista nella prima parte di stagione (proprio contro Melendugno MVP della gara con 16 punti) prima dell’infortunio al ginocchio che l’ha costretta a stare lontana dal campo da Dicembre.