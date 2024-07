Volley Mercato: Olbia annuncia Naomi Ngolongolo

LA CARRIERA –

Nata il 26 dicembre 2002, alta 188 centimetri, Ngolongolo ha mosso i primi passi nel Pôle de Châtenay-Malabry per spostarsi poi all’Institut Féminin de Volley-ball (IFVB) a Tolosa. Successivamente è approdata al Saint-Cloud Paris, col quale ha debuttato nel campionato Elite francese nel corso della stagione 2018-2019. Con “Les Mariannes” è cresciuta passo dopo passo, ritagliandosi un ruolo nella formazione che la scorsa primavera ha superato Nantes in finale conquistando il suo primo, storico titolo francese. A guidarla in panchina, oltre a coach Orefice, anche il tecnico sardo Matteo Pentassuglia, ex Hermaea.

Le parole di Naomi Ngolongolo-

« Desideravo affrontare una nuova avventura fuori dal mio Paese. Volevo uscire dalla zona comfort, scoprire un nuovo campionato e affrontare un’esperienza diversa. In Italia mi aspetto di crescere sia dal punto di vista personale che professionale. Non vedo l’ora di poter competere ad alto livello e di arricchire il mio bagaglio tecnico. Vorrei migliorare le mie abilità dando una mano alla squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Della Sardegna so che è una bellissima isola, rinomata per i suoi paesaggi e il suo mare. Sarà bello poter scoprire qualcosa di più su questa terra. In campo mi piace spronare le compagne e mantenere sempre un atteggiamento positivo, anche nei momenti di difficoltà. Fuori dalla pallavolo, invece, mi piace trascorrere il tempo libero con la famiglia e gli amici: il loro sostegno è fondamentale per me. Inoltre mi piace anche ascoltare musica, andare al cinema e fare delle lunghe passeggiate ».