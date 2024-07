Volley Mercato: Melendugno chiude il roster con Polina Malik

LA CARRIERA-

Polina è cresciuta maturando le sue prime esperienze in Israele: iniziando dalle giovanili, con la maglia delle Academy Girls, passando poi nella stagione 2017/2018 a quella del Maccabi Raanana e infine, la stagione successiva, al Maccabi XT Haifa.

Nella stagione 2019/20 si trasferisce in Germania dove gioca nella Bundesliga tedesca con la maglia delle Ladies in Black Aachen. Nel 2020 disputa il campionato di serie A in Finlandia al Polkky Kuusamo.

Nella stagione 2021/22 la prima esperienza italiana a Macerata dove raggiunge le semifinali di Coppa Italia e, una volta raggiunti i playoff promozione, conquista la massima serie laureandosi MVP della finale promozione.

Con la società marchigiana in Serie A1 nella stagione 2022/2023 si é posizionata tra le prime 20 realizzatrici del campionato.

Nell’ultima stagione è stata protagonista con la maglia della Millenium Brescia.