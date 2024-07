Volley Mercato: colpo Trento, arriva Weske

TRENTO- Il mercato dell’ Itas Trentino femminile si chiude con il botto. L’opposto che completerà la rosa a disposizione di Davide Mazzanti nel prossimo campionato di Serie A2 sarà infatti la giovane e promettente tedesca Emilia Weske. Nata a Münster il 26 marzo del 2001, è reduce da un’estate da protagonista con la maglia della Germania; nella recente Volleyball Nations League, manifestazione vinta dall’Italia, la ventitreenne schiacciatrice di posto 1 e 2 ha trovato spazio sempre con maggiore continuità, chiudendo la rassegna con 50 punti personali. Soprattutto nella seconda parte della competizione il nuovo opposto gialloblù ha saputo ritagliarsi spazi importanti, partendo nel sestetto titolare nelle sfide contro Cina, Thailandia, Brasile e Repubblica Dominicana, match in cui ha realizzato 15 punti. In precedenza, con la maglia della Germania aveva conquistato il sesto posto ai Campionati Europei Juniores del 2017 e del 2018 e ha preso parte alle Universiadi del 2019.

Weske ha mosso i primi passi tra le fila del Potsdam fino a quando, all’età di diciannove anni, ha optato per trasferirsi negli Stati Uniti dopo due stagioni in Bundesliga, principale campionato tedesco in cui ha centrato un ottimo terzo posto nel 2019. Nelle ultime cinque stagioni ha giocato nei college americani: sino al 2023 con la maglia della University of Southern California, a Los Angeles, e nell’ultima stagione con quella della Rice University di Houston.

“Emilia è una giovane molto interessante, che abbiamo seguito sia nei college americani sia in Nazionale – spiega Davide Mazzanti, allenatore dell’Itas Trentino – . È un’atleta molto abile in tutti i fondamentali; il nostro obiettivo nel corso della prossima stagione sarà quello di farla crescere soprattutto nei fondamentali che fanno muovere il tabellino, ad iniziare dall’attacco, dove per tecnica e fisicità può compiere un ulteriore salto in avanti per la sua carriera e per il rendimento della nostra squadra”.

“Il motivo principale che mi ha spinto ad accettare la proposta di Trentino Volley è la fama del Club – sono le prime parole del nuovo opposto gialloblù Emilia Weske – . I recenti successi ottenuti dalla squadra maschile possono dare giovamento e ispirare anche il settore femminile di Trentino Volley, con l’obiettivo di raggiungere nel tempo traguardi importanti. So che a Trento troverò un gruppo di giocatrici giovani e con grande energia e ambizioni: tutto ciò renderà questa esperienza molto stimolante. L’obiettivo primario della squadra deve essere quello di crescere costantemente durante l’anno, giocando senza alcun timore. Personalmente punto a migliorare in attacco e al servizio”.