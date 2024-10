Scontri al vertice nella terza giornata

ROMA- Non sarà un weekend come gli altri in Serie A2 Tigotà. Una giornata che metterà di fronte diverse candidate, almeno dai pronostici, agli slot promozione.

Nel Girone A si parte sabato 19 ottobre, alle ore 20.30, con uno scontro tra due squadre ancora in cerca della propria identità: Volleyball Casalmaggiore, 1 punto in classifica, e Bam Mondovì, fanalino di coda. Domenica 20 ottobre, alle ore 16, il piatto forte: l’Akademia Sant’Anna Messina della top scorer Diop contro la Valsabbina Millenium Brescia del gioiellino Siftar, l’una contro l’altra per i primi punti pesanti in classifica.

Occasione importante per tenere indietro almeno una rivale per l’Omag-Mt San Giovanni in M.no e la Cbf Balducci Hr Macerata, entrambe a punteggio pieno: incontro casalingo contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa per le romagnole, trasferta in casa dell’Orocash Picco Lecco per le marchigiane. Entrambe le sfide in programma alle ore 17, così come quella tra la Cbl Costa Volpino e la Clai Imola Volley.

Due anticipi al sabato nel Girone B e una classifica che lascia tanto spazio all’immaginazione viste le otto squadre a 3 punti. Ad aprire le danze saranno, alle 16, Tecnoteam Albese Volley Como contro la Volley Hermaea Olbia, un’ora più tardi trasferta lunga in casa della Narconon Volley Melendugno per l’Imd Concorezzo.

Domenica alle 17, un big match tra i più attesi della stagione: la Futura Giovani Busto Arsizio di coach Beltrami, caduta lo scorso aprile ad un passo dal sogno A1, e la capolista solitaria Itas Trentino di coach Mazzanti, retrocessa sei mesi fa e con un solo obiettivo, chiaro, per il 2025. Ma non solo, perché alla stessa ora anche la gara tra due potenziali outsider, la Nuvolì Altrafratte Padova e l’U.S. Esperia Cremona. Infine, il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley ospita in casa la Trasporti Bressan Offanengo.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Akademia Sant'Anna Messina - Valsabbina Millenium Brescia-

Cinque punti costruiti con sei set vinti, tre persi. Questo il bottino numerico di Akademia Sant'Anna nelle prime due gare di campionato, il bigliettino da visita con cui le SuperGirls di coach Bonafede ospiteranno, domenica 20 ottobre - ore 16, la Valsabbina Millenium Brescia. Prestazioni e dettagli raccontano certamente molto di più e dovranno bastare per farsi trovare pronti al match di grande interesse del girone B, di scena nel weekend al "PalaRescifina". Coach Bonafede, nella conferenza stampa post-gara con Imola di due settimane fa, era stato chiaro: Messina ha avuto poche opportunità per vivere una pre-season che consentisse confronti con pari livello e le prime cinque gare di campionato serviranno per riequilibrare questo gap, per poi finalmente brillare. In realtà, i match con Imola e Costa Volpino hanno mostrato una squadra che già sa essere devastante in alcune fasi, reattiva in altre, complessivamente con un'identità solida. Ci sono pertugi su cui occorrerà lavorare e che, al momento, rappresentano quei punti di contatto tra la qualità indiscussa del proprio roster e le caratteristiche degli altri. E' su questi punti, sicuramente strategici, che servirà blindarsi per spiccare il volo definitivamente. Intanto, domenica arriva Brescia, club dal blasone consolidato negli anni di questa A2, con un organico totalmente ricostruito attorno alla regista Chiara Scacchetti, certezza assoluta nel ruolo, e a Matteo Solforati, tecnico con palmares e curriculum di tutto rispetto e dal quale ha deciso di ripartire il club lombardo, dopo l'interruzione prematura del rapporto con coach Alessandro Beltrami nella scorsa stagione. Due i precedenti tra le squadre, nella passata annata ed entrambi terminati con successi di Messina: nel mese di novembre scorso, 0-3 nella gara del "PalaGeorge" e 3-2, ad inizio gennaio di quest'anno, al "PalaRescifina". Due le ex della gara: Maria Chiara Norgini, a Brescia nelle stagioni 2017-18 e 2018-19, e Maria Adelaide Babatunde, nel 2023-24.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Akademia Sant'Anna Messina)

EX: Maria Adelaide Babatunde a Millenium Brescia nel 2023/2024; Maria Chiara Norgini a Millenium Brescia nel 2017/2018, 2018/2019



Bibiana Guzin (Akademia Sant'Anna Messina)- « Domenica ci aspetta una partita molto intensa. Dovremo essere brave noi ad imporre il nostro gioco. Loro verranno qui con tanta voglia di vincere". Avversaria che arriverà al PalaRescifina a punteggio pieno, avendo superato in modo netto sia Mondovì che Lecco. Quale l'aspetto o atleta che potrebbe rappresentare l'ago della bilancia: "Sarà una gara equilibrata e combattuta. Loro hanno dimostrato di essere una squadra molto competitiva. L'esito non dipenderà da una sola atleta ma dal collettivo che saprà esprimere il massimo ».

Aurora Pistolesi (Valsabbina Millenium Brescia)- « Sappiamo che questa trasferta sarà difficile, anche perchè Messina è una delle squadre favorite alla promozione. Noi arriviamo, però, da due vittorie a punteggio pieno: siamo sicure delle nostre capacità, stiamo lavorando tanto e insieme, per cui andiamo in Sicilia con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile, uscendo dal campo a testa alta con una prestazione di squadra ».

Volleyball Casalmaggiore - Bam Mondovì-

Dopo la trasferta di Castelfranco di Sotto che ha portato il primo punto in classifica, la Volleyball Casalmaggiore è pronta a tornare tra le mura amiche del PalaRadi prima di due trasferte consecutive. Capitan Giulia Pincerato e compagne attendono, nel palazzetto cremonese, la Bam Mondovì in un'altra importante gara ai fini della classifica. Entrambe le squadre cercheranno di dare il 110% per accaparrarsi più punti possibili, Casalmaggiore per continuare il trend positivo visto in toscana e tirarsi fuori dalla parte bassa della classifica, Mondovì per trovare il primo punto, entrambe per regalarsi la prima gioia della Regular Season. Fischio d'inizio fissato per le ore 20.30 di sabato 19 ottobre, unico anticipo di giornata, dirigono Simone Magnino e Antonio Testa, Ivan Spiazzi al Video Check e Chiara Francesca Pacchioni al referto elettronico.

EX: Nessuno



Lucrezia Perletti (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita contro Castelfranco non è andata come ci aspettavamo, i primi due set abbiamo faticato tanto. Si sono visti però dei segnali positivi da cui possiamo ripartire. Contro Mondovì sarà una partita in cui cercheremo a tutti i costi di prendere dei punti importanti scendendo in campo con la determinazione che abbiamo tirato fuori gli ultimi set della partita contro la Zuma ».



Greta Catania (Bam Mondovì)- « Dopo la sconfitta di Macerata, siamo tornate in palestre con grinta per prepararci alla gara di sabato. Dobbiamo cercare di essere più concrete, soprattutto quando siamo avanti di qualche punto. Abbiamo le capacità per essere più ciniche nei momenti giusti e chiudere il set. Tutte le partite saranno difficili e dobbiamo affrontarle con maggiore determinazione ».



Orocash Picco Lecco - Cbf Balducci Hr Macerata-

Orocash Picco Lecco affronta sul campo di casa la corazzata del Cbf Balducci Hr Macerata. Il bilancio di questa prima parte di campionato vede Picco a quota tre punti: dopo l’esordio casalingo contro Pisa, domenica scorsa le biancorosse hanno perso contro Brescia. Macerata è a punteggio pieno come da pronostici dopo le due vittorie secche contro Calsalmaggiore e Mondovì. La sfida in programma domenica 20 ottobre alle 17 al Bione si preannuncia ricca di emozioni. “Incontriamo una formazione che lo scorso anno ha affrontato i play off - precisa Gianfranco Milano, coach biancorosso -. Per questa stagione si è ulteriormente rafforzata e ambisce sicuramente alla promozione, forse anche diretta. Sarà una partita interessante. Lato nostro stiamo facendo tesoro delle ultime sfide, lavorando sulla continuità e sulla reazione nei i momenti di difficoltà. Invitiamo i nostri tifosi domenica al Bione, per sostenerci e seguire il nostro percorso”.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Martina Ghezzi a Helvia Recina Volley Macerata nel 2021/2022; Francesca Napodano a Helvia Recina Volley Macerata nel 2022/2023; Clara Decortes a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023



Atama Princess (Orocash Picco Lecco)- « Sarà una partita importante e impegnativa. Sicuramente Macerata è una squadra ben attrezzata che punta a fare bene, ma noi ci impegneremo a far valere il fattore casa e la nostra voglia di riscatto ».



Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Ci aspetta una partita comunque ostica perché Lecco ha un'ottima organizzazione muro difesa ed è una squadra che gioca bene e in maniera molto ordinata. Hanno un paio di attaccanti come punto di riferimento di palla alta a cui dovremo stare attenti. Sicuramente è una partita in cui dobbiamo prestare molta attenzione ed essere molto ciniche anche sui colpi d'attacco, perché le nostre avversarie sono una squadra che ti fa perdere un po' la pazienza sul discorso muro-difesa: dovremo appunto avere molta pazienza per esprimere il nostro gioco al meglio ».

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa-

Di Roberto Filippucci Dopo la vittoria nel derby al PalaRuggi di Imola, la formazione di coach Massimo Bellano torna a giocare la sua terza gara di questo campionato di serie A2 davanti ai propri tifosi. Dopo l’ottima partenza costellata da due entusiasmanti successi, le atlete marignanesi vogliono proseguire nella striscia positiva. L’avversario di turno, che domenica 20 ottobre arriva al PalaMarignano, è la neo promossa Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, allenata da un’icona del volley Nazionale, Marco Bracci. La formazione Toscana nella scorsa stagione ha coronato il suo percorso con la promozione nella seconda Serie Nazionale e con l’altrettanta esaltante vittoria in Coppa Italia di serie B. Nel debutto casalingo della scorsa settimana, il sestetto di capitan Zuccarelli ha superato il Casalmaggiore in una tiratissima gara, vinta al tie break. Quella di domenica per le atlete capitanate da Serena Ortolani è una gara non facile, come del resto lo sono tutte quelle di questo complicato ed equilibrato girone A. In settimana le ragazze marignanesi si sono allenate in maniera intensa, galvanizzate dalla vittoria di Imola e consapevoli di aver dimostrato in questo inizio di stagione di poter giocare un’ottima pallavolo. Il sestetto della Fgl-Zuma Castelfranco è formato da giocatrici esperte come la granitica centrale Tatjana Fucka, tornata a giocare in Italia dopo tre stagioni negli Stati Uniti e figlia di Gregor Fucka, lo statuario campione di pallacanestro degli anni ’90-2010 (2,15 m di altezza), il libero Veronica Visconti, la schiacciatrice Lotti e la centrale Colzi, tutte con esperienza in A2. La formazione di coach Marco Bracci è forte mentalmente, capace di giocare punto a punto sempre con grande determinazione e convinzione perciò per l’Omag-Mt sarà importante giocare una gara di grande spessore partendo dal fondamentale della battuta. Il sestetto ospite dovrebbe scendere in campo con Ferraro in palleggio opposta a Zuccarelli, Colzi e Fucka centrali, Salinas e Lotti in posto quattro e l’esperta Veronica Bisconti nel ruolo di libero. Coach Bellano, avendo a disposizione tutte le atlete, dovrebbe partire con la formazione base che vede Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

EX: Nessuno

Victoria Sassolini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Sono contenta del mio inizio di stagione e di quello della squadra, stiamo lavorando sodo in palestra, siano un gruppo molto unito dentro e fuori dal campo. Per il match di domenica giocare contro una squadra della mia regione mi emoziona tantissimo. Il Castelfranco è reduce da una vittoria e quindi arriva a San Giovanni con tanta convinzione ed euforia. Noi dobbiamo essere molto concentrate senza sottovalutare l’avversario perché quest’anno tutte le partite sono insidiose, tanto più contro una neo promossa in cerca di punti. Importante è imporre il nostro gioco fin dall’inizio, spinte anche dal supporto dei nostri splendidi “Nipoti”, come capita sempre al PalaMarignano ».

Tatjana Fucka (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Sicuramente quando si vince la settimana di allenamento è più bella. Stiamo lavorando molto per questa nuova gara", ammette la centrale classe ’99. Sulla sua prestazione di domenica scorsa, invece, commenta così: "Abbiamo tutte dato il nostro massimo, è stata una vittoria di squadra. Non sarebbe stato possibile per me fare 20 punti se non ci fosse stata una prova corale importante". Guardando avanti, invece, sull’Omag-Mt Fucka non ha dubbi: "Sarà una sfida dura, San Giovanni vanta delle giocatrici fortissime come Ortolani, Nardo e Consoli. Noi daremo il meglio di noi stesse, il match di domenica scorsa contro Casalmaggiore ci ha sbloccate e siamo più consapevoli dei nostri mezzi ».

C.B.L. Costa Volpino - Clai Imola Volley-

Secondo impegno consecutivo tra le mura amiche per la Pallavolo CBL. Dopo la sconfitta contro Messina che ha portato in dote il primo punto stagionale, le sebine vogliono sbloccarsi. Imola, reduce dal ko contro San Giovanni in Marignano, ha la stessa voglia di riscatto. Tutte a disposizione di Luciano Cominetti, anche l’ultima arrivata, la schiacciatrice lettone Paula Neciporuka.

EX: Nessuno



Civitico Giada (C.B.L. Costa Volpino)- « La partita di Domenica è per noi una partita molto importante, perché abbiamo bisogno di una vittoria. Sarà difficile perché dovremo imporre il nostro gioco e non abbassare mai il ritmo e l’attenzione. Abbiamo bisogno di dare continuità al lavoro che stiamo facendo in allenamento e dimostrarlo anche in campo. Determinazione, grinta e aggressività saranno fondamentali, ma anche precisione e pazienza. Loro ci metteranno sicuramente in difficoltà perché sono una squadra ostica, che difende tanto, e trova soluzioni scomode. Domenica sarà una bella prova per trovare quel gioco di squadra pulito che per ora si è visto solo a tratti.".



Irene Mescoli (Clai Imola Volley)- « Contro Costa Volpino mi aspetto una gara equilibrata, in cui credo saranno molto importanti la battuta e le situazioni di muro-difesa. Vorrei vedere una squadra che non molla mai e che riesca a dimostrare quanta voglia di vincere ha in questo momento. Per riuscire a muovere la classifica, sarà importante prima di tutto limitare gli errori e variare il gioco per metterle in difficoltà. Quello che sicuramente vorrei dal prossimo match sono 3 punti in più nella classifica, ma questo dipenderà da come affronteremo la gara dall'inizio alla fine ».

GIRONE B-

Tenaglia Abruzzo Volley - Trasporti Bressan Offanengo-

A sfidarsi contro la Tenaglia Abruzzo Volley per il match che vale la 3ª giornata di campionato è ancora una squadra lombarda: al PalaBCC di Vasto arrivano le cremasche della Trasporti Bressan Offanengo. Le squadre si apprestano a vivere il match di domenica con due umori contrastanti: le offanenghesi con la voglia di continuare a far bene dopo i primi tre punti conquistati nella scorsa partita e le altinesi con la brama di ottenere la prima gioia stagionale. Ed è quello che si aspettano i tifosi di casa, soprattutto dopo gli ottimi primi due set giocati in trasferta contro la Nuvolì Altafratte, quando le abruzzesi non lasciavano margine di interpretazione alle avversarie. I segnali positivi, per metà, e negativi, per l’altra, arrivati dal Veneto sono stati l’incipit del lavoro svolto in settimana dai coach Giandomenico e Dell’Anna, che giorno dopo giorno spronano le loro giovani atlete affinché emergano a pieno tutte le loro potenzialità nei match domenicali. Le ragazze, d’altronde, hanno dimostrato carattere e combattività, venute meno soltanto nel momento in cui si sono viste raggiunte e superate nel momento decisivo. Dall’altro lato del campo, invece, verrà schierata una squadra anch’essa giovane ma con elementi che calcano i campi della serie A2 ormai da anni. Le atlete di coach Bolzoni arrivano in Abruzzo dopo la pesante affermazione su una Melendugno sopraffatta: l’aver avuto la meglio su uno dei top team del campionato porterà sicuramente in Offanengo capacità di dimostrare di non essere da meno a nessuna. Le esperte Bridi, Martinelli e Caneva vorranno a tutti i costi tornare in terra lombarda con il bottino pieno, ma Tega e compagne non ci staranno sicuramente a lasciare di nuovo l’intera posta in palio alle avversarie. La curiosità del match riguarda le atlete serbe dei due team: Aleksandra Petrovic, sul fronte Altino, e Isidora Rodic, sul fronte Offanengo, entrambe alla prima esperienza italiana, si incontreranno da avversarie dopo la stagione scorsa giocata insieme a Belgrado. Il match tra la Tenaglia Abruzzo Volley e la Trasporti Bressan Offanengo andrà in scena domenica 20 ottobre alle ore 17:00 al PalaBCC di Vasto (CH).

EX: Nessuno



Aleksandra Petrovi? (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Sicuramente sarà una partita difficile ma molto importante per far bene il nostro gioco. Contro Altafratte abbiamo dimostrato di avere carattere e sono sicura che continueremo così. Qualsiasi incontro in serie A è importante per tutti. Sono sicura che partita dopo partita cresceremo sempre di più come squadra e individualmente come giocatrici. Offanengo è una squadra forte, sono in serie A già da un paio d’anni e hanno dimostrato un buon gioco contro Trentino. Lo sport, però, mi ha insegnato che non è detto che una squadra più forte ed esperta vinca: vince chi ha più desiderio e perseveranza. Ad Offanengo, inoltre, ritrovo Rodic con la quale ho giocato in Serbia: è una giocatrice forte e di equilibrio che ci metterà sicuramente in difficoltà ».



Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- «La Tenaglia Abruzzo Volley è una neopromossa e come tale può aver patito un gap sul mercato rispetto a chi ha potuto muoversi prima. E' stata allestita una squadra abbastanza giovane, con due elementi futuribili interessanti come la banda Bovolo e l'opposta Vighetto, quest'ultima giocatrice di riferimento della squadra, che attacca il numero maggiore di palloni e che fin qui ha messo a segno più punti nella loro metà campo. Come tutte le formazioni, sta cercando il proprio gioco e nelle prime due partite ha messo in campo molta aggressività. Per quanto ci riguarda, la vittoria in casa di domenica scorsa contro Melendugno ci ha fatto bene e dato un po' più di tranquillità sulle nostre capacità, andiamo avanti con il lavoro prefissato, perché come ho detto a caldo era solo un piccolo step di un lungo cammino. E' importante saper godere della vittoria nel giorno in cui arriva, poi bisogna saper chiudere e ripartire da capo, senza sedersi sugli allori pensando di essere arrivati. Questo è un campionato difficile e lo testimonia anche la classifica con una sola squadra a punteggio pieno nel girone B ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Volley Hermaea Olbia-

Per la Tecnoteam Albese Volley Como è tempo di debutto in casa. Dopo due trasferte di fila - a Vasto con Altino ed a Trento settimana scorsa - ecco la prima davanti ai tifosi del Palafrancescucci di Casnate. Si anticipa alle 16 di sabato in quella che è la "casa" del volley lariano, l'impianto di Casnate capace di ospitare fino a 2.000 spettatori. Attesa e curiosità per il debutto casalingo di Veneriano e compagne contro una squadra, Olbia, che è da prendere con le molle per amissione di coach e giocatrici. Squadra al completo per Albese: tutte le ragazze a dispisizione di coach Chiappafreddo per domani. Settimana di preparazione intensa. Una ex nelle file della Tecnoteam: la ce ntrale Sara Tajè, due volte in terra sarda nella sua carriera. Prima del Covid e subito dopo (2022/23) quando è stata un punto di forza della squadra di Guadalupi. Biglietteria aperta dalle 14,30, fischio d'inizio ore 16.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Volley Hermaea Olbia, 1 successo Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Sara Tajè a Hermaea Olbia nel 2018/2019, 2022/2023



Rebecca Rimoldi (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Prima gara in casa per noi, cosa bella ed emozionante, inizieremo a conoscere nostri tifosi. Emozione, certo, ma anche voglia di fare vedere una bella gara e fare il possibile per portare a casa il risultato positivo. Olbia è squadra che arriva da una super vittoria con Cremona, avversario ostico e con buoni elementi. Sono una formazione agguerrita, possono fare bene in questo campionato. Volontà di stare attente da parte nostra e concentrare sulle giocatrici più importanti loro, sappiamo che non sarà facile. Ma vogliamo far sorridere i nostri tifosi. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto per darci la carica giusta ».

Sophie Blasi (Volley Hermaea Olbia)- « Contro Albese mi aspetto una partita difficile. Sono una squadra solida e costruita per fare bene. Noi stiamo lavorando per mettere a posto alcuni aspetti del gioco su cui dobbiamo migliorare. Cercheremo di portare in campo l'energia e lo spirito di squadra che abbiamo avuto contro Esperia per portare a casa più punti possibili anche se non avremo il supporto del nostro pubblico ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Itas Trentino-

Il big-match della terza giornata di regular season del girone B va in scena al PalaBorsani di Castellanza dove, domenica 20 ottobre alle ore 17, la Futura Volley Giovani attende la capolista solitaria Itas Trentino. La sfida ha tutti gli ingredienti per regalare spettacolo e offre tanti motivi di interesse. La formazione biancorossa è reduce dal successo casalingo contro Concorezzo che ha dato morale e l'entusiasmo giusto per provare a sgambettare le imbattute trentine, che si presenteranno sul taraflex castellanzese con un roster ricco di talento e nomi illustri. Vittoria Prandi (a Busto Arsizio dal 2011 al 2013), Silvia Fiori, Dominika Giuliani e Beatrice Molinaro hanno tutte masticato la serie A1. Si aggiungono Dayana Kosareva, protagonista della promozione in A1 di Perugia solo qualche mese fa, l’opposta tedesca Emilia Weske, due certezze per la A2 come Aneta Zojzi e Valeria Pizzolato, l’azzurrina Ilaria Batte e la ex Cocca Terry Bassi. Molto interessante anche la sfida in panchina tra due tecnici che sono stati "colleghi" in azzurro, lavorando a stretto contatto nell'estate del 2023: Davide Mazzanti alla guida della Nazionale maggiore femminile, Alessandro Beltrami scelto invece come c.t. della Nazionale B. Un'ultima nota statistica: nei due precedenti è sempre stata l'Itas Trentino a spuntarla. Alla Futura Volley il compito di provare a invertire il trend.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Maria Teresa Bassi a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022



Barbara Zako?cielna (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Arriviamo a questa partita molto motivate, soprattutto perché abbiamo vinto l'ultima gara in casa e sarebbe fantastico allungare la serie. Sappiamo cosa possiamo aspettarci da Trento e sappiamo che dobbiamo essere preparati ad una partita difficile. Dovremo mantenere la massima concentrazione su ogni aspetto perché affrontiamo un'ottima squadra, prima nel girone, sarà molto interessante giocare contro di loro e mi aspetto un match molto combattuto. Credo che la nostra squadra stia diventando più forte di settimana in settimana e quella di domenica sarà una grande opportunità per metterci alla prova. Sono sicura che spingeremo molto, farlo in battuta, sarà molto importante ».

Valeria Pizzolato (Itas Trentino)- « Busto Arsizio è un avversario di alto livello, si tratta di un’ottima squadra, difficile da sfidare: per noi sarà un test molto impegnativo in cui proveremo a confermare quanto di buono è stato fatto finora. Partire bene era importante, siamo molto felici per queste due vittorie e questi sei preziosi punti. Non era semplice né scontato, perché le prime partite rappresentano sempre un’incognita. La squadra sta crescendo e più stiamo assieme più riusciamo a migliorare ed esprimere il nostro gioco: siamo una squadra giovane che ha margini di crescita in tutti gli aspetti del gioco. Personalmente sono molto felice di essere rientrata in campo dopo l’infortunio dello scorso anno e di avere dato il mio contributo alla squadra ».

Nuvolì Altafratte Padova - U.S. Esperia Cremona-

Dopo soli sette giorni dall’esordio in casa condito dal successo sulla Tenaglia Abruzzo Volley, la Nuvolì AltaFratte Padova si ripresenterà domenica nella sua Trebaseleghe per quello che sarà il terzo impegno valido per il girone B di serie A2 femminile Tigotà. Stavolta le ospiti delle padovane saranno le atlete dell’Esperia Cremona reduci dal ko di Olbia, un fatto questo che, unito alla pericolosità certa del team guidato da coach Zanelli, renderà la gara di domenica un vero test match che dirà quali potranno essere le reali ambizioni venete di questa stagione. Si tratterà della prima sfida tra padovane e cremonesi, l’anno scorso (primo di AltaFratte in A2) in due gironi differenti sia nella prima che nella seconda fase, un match che metterà di fronte molti prospetti giovani che hanno avuto modo di passare per la “cantera” giovanile della veneziana San Donà: Claudia Talerico per la Nuvolì e Dalila Marchesini, Matilde Munarini e Gaia Zorzetto per l’Esperia. Con Trento in vetta ed Altino in coda, una classifica molto compatta pone le due squadre nel folto gruppo di mezzo e alla ricerca quindi della loro identità stagionale, le classifiche di rendimento individuali invece vedono spiccare tra le migliori venti: in attacco Lena Grosse Scharmann, Erika Esposito e Veronica Taborelli, a muro ancora l’opposta Scharmann, dalla zona di battuta Erika Esposito, Martina Stocco, Aurora Micheletti e Laura Bovo.

EX: Nessuno



Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica ci aspetta una partita importante contro una nostra diretta concorrente. Cremona è una squadra ostica e ben strutturata e dovremo cercare di essere aggressive sin da subito, approccio che ci è mancato contro Altino. Mi aspetto una partita ad alto ritmo ed intensità, sicuramente bisognerà combattere perché l’avversaria è reduce da una sconfitta e avrà voglia di riscatto. In settimana abbiamo preparato la partita al meglio per contenere le loro attaccanti, alcune molto esperte ed ormai veterane di questa categoria. Spero in una grande affluenza di pubblico, noi cercheremo di farlo divertire e in cambio di avere dalla tifoseria una grossa spinta per proseguire al meglio questa prima parte del campionato ».

Vera Bondarenko (U.S. Esperia Cremona)- « Quella di Olbia è stata una partita complicata, come ci aspettavamo. Purtroppo non siamo riusciti ad esprimere il nostro potenziale. Sappiamo che dobbiamo affrontare un’altra trasferta contro Altafratte e ci stiamo lavorando tanto per esprimere il massimo delle nostre capacità ».

Narconon Volley Melendugno - Imd Concorezzo-

Una reazione positiva è quella che chiede coach Simone Giunta alla Narconon Volley Melendugno dopo la brutta, meritata, sconfitta rimediata in Lombardia contro Offanengo ( 3-0; 20/20/15). Sabato,al Polifunzionale San Giuseppe da Copertino di Lecce, sarà di scena la neo promossa Imd Concorezzo, allenata dall’esperto tecnico Davide Delmati. Le brianzole in queste due prime settimane hanno avuto un cammino simile a quello della Narconon con una vittoria in casa e una sconfitta in trasferta. Nonostante siamo solo alla terza di campionato, sarà una gara importante per capire quelle che potranno essere le ambizioni del sodalizio messo su dal Ds Melegari. Una Narconon ancora con il dubbio Valeria Caracuta. Sará una decisione dell'ultima ora quella di schierare o meno il capitano nel sestetto titolare. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre alle ore 17.

EX: Nessuno

Federica Ferrario (Narconon Volley Melendugno)- « Abbiamo lavorato molto questa settimana per preparare al meglio la partita di sabato con Concorezzo. L'obiettivo è quello di replicare la prestazione con altafratte dove si è visto di più il nostro carattere e il nostro modo di giocare rispetto all'ultima trasferta. Sicuramente l’ambiente di casa ci darà una grossa mano per aggredire da subito l’avversario. Ci aspetterà una bella sfida ».

Giacomo Rigoni (Imd Concorezzo)- « Dobbiamo continuare a ricercare i miglioramenti che stiamo facendo durante gli allenamenti settimanali, per dare seguito alle prestazioni positive mostrate nelle prime due partite. Melendugno ha tre schiacciatori esterni decisamente pericolosi in attacco. Dobbiamo essere bravi a limitarli e a sfruttare al meglio le cose buone che abbiamo mostrato finora." Giacomo ha inoltre evidenziato le sfide legate alla trasferta: "Sarà una partita difficile, considerando sia la trasferta che l'atmosfera calorosa del campo. Nonostante ciò, siamo entusiasti di quello che stiamo facendo e dobbiamo continuare a spingere per confermare i miglioramenti ».

PROGRAMMA E ARBITRI 3ª GIORNATA GIRONE A-



Sabato 19 ottobre 2024, ore 20.30



Volleyball Casalmaggiore - Bam Mondovì Arbitri: Magnino Simone, Testa Antonio



Domenica 20 ottobre 2024, ore 16.00



Akademia Sant'Anna Messina - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Spinnicchia Giorgia, Pecoraro Sergio



Domenica 20 ottobre 2024, ore 17.00



Orocash Picco Lecco - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Usai Piera, Pristerà Rachela

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Ancona Massimo, Sabia Emilio

C.B.L. Costa Volpino - Clai Imola Volley Arbitri: De Nard Andrea, Pernpruner Marco



LA CLASSIFICA-



Cbf Balducci Hr Macerata 6, Omag-Mt San Giovanni In M.No 6, Valsabbina Millenium Brescia 6, Akademia Sant'Anna Messina 5, Orocash Picco Lecco 3, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2, C.B.L. Costa Volpino 1, Volleyball Casalmaggiore 1, Clai Imola Volley 0, Bam Mondovì 0.

PROGRAMMA E ARBITRI 3ª GIORNATA GIRONE B-

Sabato 19 ottobre 2024, ore 16.00



Tecnoteam Albese Volley Como - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Pasquali Fabio, Di Lorenzo Antonino



Sabato 19 ottobre 2024, ore 17.00



Narconon Volley Melendugno - Imd Concorezzo Arbitri: Mancuso Alberto, Pasciari Luigi



Domenica 20 ottobre 2024, ore 17.00



Tenaglia Abruzzo Volley - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Ayroldi Raffaella, Dell'Orso Alberto



Futura Giovani Busto Arsizio - Itas Trentino Arbitri: Viterbo Dalila, Fontini Simone



Nuvolì Altafratte Padova - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Villano Dalila, Stellato Giuseppina



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 6, U.S. Esperia Cremona 3, Trasporti Bressan Offanengo 3, Imd Concorezzo 3, Tecnoteam Albese Volley Como 3, Nuvolì Altafratte Padova 3, Futura Giovani Busto Arsizio 3, Volley Hermaea Olbia 3, Narconon Volley Melendugno 3, Tenaglia Abruzzo Volley 0.