L'Albese batte Olbia in rimonta

CASNATE CON BERNATE (COMO)- Una Tecnoteam Albese Como dal cuore grande batte in rimonta una bella Hermaea Olbia a Casnate. Finisce 3-1 con Albese che sorride per la sua prima in casa davanti ai tifosi e con Olbia che recrimina dopo un ottimo primo set. Poi un calo dell'efficacia in attacco e la crescita di Albese.

Le ragazze di casa in rimonta hanno vinto il secondo ed il terzo più agevolmente. Punto a punto - ed emozioni intense - nel quarto. Alla fine la Tecnoteam la spunta con cuore e grinta. Hermaea a testa alta e con un pò di ramarico per non aver dato seguito al buonissimo primo set. Rientro a casa senza punti. Per Albese punti d'oro davanti ad un pubblico entusiasta che ha incitato la squadra fino all'ultimo.

I protagonisti-



Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese Volley Como)- « Sono felicissima della vittoria e della vittoria. Vinto di squadra dopo una partenza a rilento. Siamo cresciute, sono contenta. Loro brave, ci hanno dato del filo da torcere. Il pubblico di Casnate mi è piaciuto tantissimo, grazie per l'incitamento. Ora dobbiamo proseguire su questa strada ».

Dino Guadalupi (Allenatore Volley Hermaea Olbia)- « Ottima partenza per noi, abbiamo fatto bene e sfruttato alcune giocatrici in attacco. Dopo via via l'avversario è cresciuto molto nell'intensità uto difesa ed è stata brava Albese a bloccare il nostro cambio palla. Abbiamo giocato più "sporco". Albese ha meritato di vincere grazie ad una migliore gestione della fase break. Nel quarto potevamo riaprire, ma non siamo stati in grado di trovare le soluzioni adeguate in attacco ».

Il tabellino-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – HERMAEA OLBIA VOLLEY 3-1 (23-25; 25-21; 25-14; 25-21)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Rimoldi 1, Veneriano 10, Tajè 7, Mazzon 23, Grigolo 19, Longobardi 15, Pericati (L), Baldi 1, Radice, Mancastroppa, Bernasconi ne, Viganò ne, Colombino ne, Arienti (L). All. Chiappafreddo,

HERMAEA OLBIA VOLLEY: Pasquino 3, Trampus 16, Partenio 13, Korhonen 10, Barbazeni 7, Ngolongolo 10, Blasi (L), Civetta, Fontemaggi, Kogler 2, Negri 1, Piredda. All. Guadalupi

MVP: Giorgia Mazzon (Tecnoteam Albese Volley Como)

Spettatori : 500