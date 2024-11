Messina-Lecco e Trento-Concorezzo match sotto i riflettori

Tutte in contemporanea le gare del settimo turno, domenica 17 novembre alle ore 17, in diretta su VBTV. Nel Girone A la più vicina a raggiungere il traguardo della coppa è la capolista Akademia Sant’Anna Messina, che affronterà in casa l’Orocash Picco Lecco, nel trio di squadre a 9 punti e a -3 dal quarto posto della Cbf Balducci Hr Macerata. Proprio le arancionere se la vedranno contro una delle formazioni a pari punti con le lecchesi, la Clai Imola Volley.

Nove punti ma una partita in meno da giocare per la Volleyball Casalmaggiore, uscita con le ossa rotte dall’anticipo della nona giornata contro la Valsabbina Millenium Brescia. Le casalasche saranno chiamate alla rivalsa nella complicata trasferta contro l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, seconda in classifica, mentre le giallonere ospiteranno la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Infine, in programma la sfida tra le due grandi deluse di questa prima parte di stagione, la Cbl Costa Volpino, penultima con 3 punti, e la Bam Mondovì, unica squadra del campionato cadetto ancora a zero punti.

Nel Girone B occhi puntati sul big match tra la Trasporti Bressan Offanengo, terza a 11 punti, e la Futura Giovani Busto Arsizio, seconda a quota 12. Quattro punti di vantaggio per la capolista Itas Trentino, che ospiterà invece l‘Imd Concorezzo, ottava con 5 punti.

Dopo aver ottenuto il primo successo in campionato proprio contro le brianzole, la Tenaglia Abruzzo Volley proverà a dare continuità ospitando l’Us Esperia Cremona, settima a -3 dal quarto posto che qualifica alla Coppa Italia. Un posto che la Narconon Volley Melendugno vorrà ad ogni costo mantenere o perfino migliorare nella sfida contro la Volley Hermaea Olbia. Punti fondamentali in palio infine nello scontro tra la Nuvolì Altafratte Padova, quinta a 10 punti, e la Tecnoteam Albese Volley Como, che insegue a -1.

GIRONE A-

Akademia Sant'Anna Messina - Orocash Picco Lecco

Doppio turno casalingo per la nuova capolista. Akademia Sant'Anna sarà di scena sul taraflex del PalaRescifina domenica 17 novembre - ore 17 - per il confronto della settima giornata di andata della Regular Season di A2, contro Picco Lecco. Domenica 24 novembre - sempre ore 17 - toccherà, invece, alla Volleyball Casalmaggiore confrontarsi, nel primo impianto cittadino, con le SuperGirls di coach Bonafede. Intanto, proprio nella gara del prossimo weekend, Messina potrebbe centrare il primo obiettivo stagionale: la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Contro Lecco, infatti, sarà sufficiente vincere con qualunque risultato e ottenere la certezza matematica di disputare la prestigiosa competizione, per il secondo anno consecutivo. Le biancorosse lombarde sono reduci dallo strepitoso successo con le Zie di San Giovanni in Marignano, occupano la sesta posizione in classifica con 9 punti (3 vittorie, 3 sconfitte, 10 set vinti, 10 persi) e, nella trasferta siciliana, vorranno dimostrare quanto poco sia frutto del caso la vittoria di domenica scorsa. Già in pre-season la formazione allenata da coach Milano aveva attirato le attenzioni degli addetti ai lavori, segnalandosi come possibile sorpresa del girone. Ora, dopo il successo con San Giovanni, l'opportunità di sfidare una big come Messina e dimostrare tutto il proprio valore. Per le padrone di casa, fresche di primato dopo la vittoria di Mondovì, la certezza di poter contare su qualità, organizzazione, il caloroso pubblico del PalaRescifina e la forte determinazione a non voler mollare lo scettro di prima della classe. Due i precedenti tra le formazioni ed entrambi nella stagione 2022-23, in Pool Salvezza: vittoria di Lecco nella gara di andata al Pala Al Bione (3-0), di Messina in quella di ritorno giocata al Polivalente della Cittadella Universitaria (3-1). Nessuna ex del confronto. L’ Orocash Picco Lecco torna in campo dopo la splendida vittoria contro Omag dello scorso fine settimana. Domenica 17 le biancorosse saranno in trasferta a Messina per affrontare l’imbattuta Akademia Sant’Anna. La squadra siciliana dopo 6 partite è a quota 17 punti e conduce la classifica di girone. Picco a quota 9 è sesta a pari punti con Imola e Casalmaggiore nella lotta all’ambito quinto posto. Sarà una partita emozionante dopo le lecchesi tenteranno il tutto per tutto contro la capolista.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina, 1 successo Orocash Picco Lecco)

EX: Nessuno



Maria Adelaide Babatunde (Akademia Sant'Anna Messina)- « Lecco arriverà a Messina con alla spalle un successo molto importante maturato contro San Giovanni. Noi dovremo pensare al nostro percorso, al di là dell'avversario. Come tutte le gare, neppure quella di domenica sarà facile. Concentrate e far bene ciò che sappiamo, questi gli obiettivi". Loro cariche ma non è detto sia uno svantaggio per Akademia: "Giocare qui è sempre complicato per tutti e questo, direi, è un vantaggio per noi. Loro cariche, ma noi giocheremo in casa ».

Linda Mangani (Orocash Picco Lecco)- « È inutile nascondersi, contro Messina sarà una gara durissima. Sia perché si tratta della trasferta più “complicata”, ma anche perché andiamo ad affrontare una formazione costruita per vincere il campionato. Dovremo cercare di giocare con la spensieratezza e il divertimento che ci hanno permesso di fare una grande prestazione contro San Giovanni in Marignano. Abbiamo già fatto lo sgambetto a una big e abbiamo il dovere di riprovarci ».

C.B.L. Costa Volpino - Bam Mondovì

Continua la ricerca della prima vittoria stagionale da parte della Pallavolo CBL Costa Volpino. Le sebine, dopo 6 sconfitte in altrettante giornate di campionato, cercano la scossa e non possono fallire la sfida contro il fanalino di coda Mondovì, ancora fermo a quota 0. Per questa sfida importantissima Luciano Cominetti ha tutto il gruppo a disposizione.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Bam Mondovì)

EX: Sofia Ferrarini a Bam Mondovì nel 2021/2022; Arianna Lancini a Pallavolo C.B.L Costa Volpino nel 2023/2024

Nicole Gamba (C.B.L. Costa Volpino)-« Non stiamo passando uno dei periodi migliori, sapevamo che il girone non sarebbe stato facile e sappiamo che la prossima partita sarà impegnativa. sia per noi che per Mondovì sono punti importanti quelli da fare, stiamo cercando di lavorare sulle nostre debolezze per affrontare la partita al meglio. per noi questa potrebbe essere la svolta, il calore di casa sicuramente ci darà una grande mano, vi aspettiamo numerosi! ».

Lara Berger (Bam Mondovì)- « Dopo la prestazione contro Messina, non vediamo l'ora di giocare la prossima partita. Dobbiamo crescere in concentrazione e mantenere un atteggiamento positivo. Finora abbiamo giocato con le prime squadre in classifica, domenica avremo modo di dimostrare sul campo i miglioramenti che stiamo avendo, anche grazie ad una settimana di preparazione in allenamento ».



Valsabbina Millenium Brescia - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Dopo la trasferta a Macerata e quella infrasettimanale a Cremona, la Banca Valsabbina Millenium Brescia è pronta a solcare nuovamente il taraflex del PalaGeorge per la settima giornata di Regular Season. A Montichiari, arriverà la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, reduce da una sconfitta con Imola e bloccata a 4 punti nelle zone basse della classifica. Il fischio di inizio è previsto, come sempre, alle 17.

EX: Nessuno



Camilla Riccardi (Valsabbina Millenium Brescia)- « Certamente, avere tre partite in una settimana non è semplice. Domenica dovremo mettere in campo lo stesso gioco e la stessa determinazione vista a Casalmaggiore. Per esempio, dovremo replicare l'ottima prestazione in fase muro-difesa. Dovremo dare il meglio di noi soprattutto perchè, dopo due trasferte, torniamo al PalaGeorge dove ritroveremo tutti i nostri tifosi ».

Marco Bracci (Allenatore Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Sarà una partita difficile, giocheremo contro una delle formazioni più forti del nostro girone e dell’intero campionato di A2. Dovremo essere felici di disputare questo match, nella consapevolezza che si tratta di una di quelle gare per cui tutti vorrebbero scendere in campo la domenica. Naturalmente il risultato della scorsa giornata di campionato non è piaciuto a nessuno, anche per il modo in cui si è determinato visto che per due set non abbiamo praticamente giocato. Tutti abbiamo il desiderio di riscattare quella brutta prestazione ».

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Volleyball Casalmaggiore

Dopo aver assaporato la prima sconfitta di questa stagione contro l’Orocash Picco Lecco, la squadra guidata da coach Bellano e dal suo staff, dà martedì è tornata al lavoro, per ritrovare la grinta e la determinazione e con la mente già proiettata alla prossima gara casalinga di Domenica 17 Novembre per la gara contro il Volley Casalmaggiore. La compagine Cremasca per ben 11 anni è stata una delle protagoniste indiscusse della serie A1. La squadra del presidente Giovanni Ghini, dopo due vittorie consecutive, rispettivamente contro Lecco e Costa Volpino, arriva al Pala Marignano reduce della sconfitta subita nell’anticipo della nona giornata al Pala Radi, contro la Millenium Brescia. Il nuovo ciclo della società, dopo la cessione del titolo alla Cuneo Granda Volley, è ripartito dal nuovo coach Bruno Napolitano, un allenatore di grande esperienza acquisita tra i campi di A1 e A2. Nel roster della squadra lombarda, spicca il ritorno dell’esperta palleggiatrice Giulia Pincerato classe 1987. Altro tassello importante è stato l’arrivo dell’opposto Colombiano Ivonne Daniela Montano Lucumi, attuale top Spikers del campionato di A2 con 154 punti (con una gara in più) messi a referto, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Bartoccini Perugia contribuendo alla promozione in A1 del sestetto umbro. Le atlete di coach Bellano, dopo la sconfitta di Lecco, sono chiamate a una pronta reazione davanti ai propri splendidi tifosi. Non ci sono precedenti fra le due società. L’Omag-Mt, ha giocato 6 match, è 2^ in classifica con 15 punti, mentre il sestetto di Casalmaggiore dai 7 incontri, ha capitalizzato 9 punti e si trova al settimo posto in graduatoria. Le statistiche ci indicano che su 498 battute, le atlete marignanesi hanno commesso 61 errori, conquistato 24 ace e ottenuto l’1,14 ace per set. Casalmaggiore, invece su 554 servizi ha commesso 87 errori, messo a segno 26 ace per lo 0,96 ace per set. Anche nel fondamentale della ricezione prevale il sestetto marignanese con il 46,4% di perfetta, contro il 44,8 del team lombardo. Le marignanesi hanno attaccato 773 palle, commesso 54 errori, 38 sono stati murati, 294 sono stati quelli vincenti per il 38%, contro 865 attacchi di Casalmaggiore, 78 errori, 54 muri, 332 attacchi vincenti per il 38,3%. I muri vincenti dell’Omag-Me sono stati 63 per 3 punti per set, contro i 49 del team ospite per 1,81 punto per set. Il coach partenopeo Bruno Napolitano, dovrebbe schierare in palleggio capitan Giulia Pincerato opposta a Ivonne Montano, centrali Lucrezia Perletti e Nwokoye Betsy, laterali Chiara Costagli e Francesca Dalla Rosa, libero Giorgia Faraone. Starting six classico per l’Omag-Mt di coach Massimo Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a scalpitare per ritagliarsi un ruolo da protagoniste davanti ai propri tifosi. “Mauro Mancini”

EX: Serena Ortolani a Casalmaggiore nel 2014/2015



Stefano Manconi (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « La sconfitta sul campo di Lecco ha cancellato la dote che avevamo acquisito grazie al nostro successo a Macerata. La gara di domenica contro Casalmaggiore diventa, pertanto, importante, per blindare uno dei quattro primi 4 posti in classifica che ci permetterebbero di accedere quarti di finale di Coppa Italia. Un successo consentirebbe all’Omag-Mt di presentarsi al rush finale del girone di andata, che ci vede impegnati nella trasferta di Brescia e nello scontro casalingo con Messina, con tre punti di vantaggio sulla terza e quarta e con sei lunghezze sulla quinta in classifica. Per quanto concerne Casalmaggiore conosco bene il valore delle tre giocatrici più rappresentative: Pincerato, Costagli e Montano. Noi, però, dobbiamo pensare di imporre il nostro gioco. Se riusciremo in questo, sarà certamente più facile depotenziare i loro punti forza ».



Mika Grbavica (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita di mercoledì ha visto un avversario davvero forte dall’altra parte. Noi non abbiamo combattuto né giocato come avremmo potuto e come sappiamo fare. Non sono sicura del perché sia successo, loro ci hanno superato e noi non abbiamo trovato una soluzione, ma so solo che non porteremo questo approccio alla prossima partita, qualunque sia l’avversario. La nuova gara arriva velocemente, quindi non abbiamo molto tempo. Dobbiamo tenere la testa alta e prendere tutto ciò che di positivo c’è stato, imparando anche da quello che non è andato bene. Il nostro approccio deve essere diverso, naturalmente, penso che per cominciare dobbiamo riconoscere il fatto che, indipendentemente da chi ci sia dall’altra parte della rete, se lottiamo come si deve, tutto è possibile. Dobbiamo solo prendere tutto il rispetto che abbiamo per le squadre forti e metterne un po’ di più su noi stessi ».

Clai Imola Volley - Cbf Balducci Hr Macerata

Tre vittorie nelle ultime 4 partite, 9 punti conquistati in 6 giornate di campionato e quinto posto in classifica in coabitazione con Lecco e Casalmaggiore. Questi i numeri straordinari con i quali la Clai Imola Volley si appresta ad affrontare con grandi motivazioni il terzo impegno casalingo della sua fin qui bellissima annata. Il PalaRuggi e tutta la città attendono con grande fermento e curiosità di poter vedere all’opera una formazione, quella imolese, che in queste ultime settimane ha dato prova del suo carattere vincendo su parquet molto complicati e che domenica (fischio d’inizio al PalaRuggi alle ore 17) sfiderà Macerata per testare ulteriormente le proprie ambizioni in questa serie A2. Le ragazze terribili di coach Nello Caliendo sembrano aver finalmente trovato gli equilibri necessari per competere a questi livelli e stanno davvero impressionando per tenacia e voglia di non lasciare mai niente di intentato. Dal punto di vista tecnico non manca davvero nulla a questa squadra, che sta vivendo un periodo di condizione psico-fisica davvero molto buono dove la fiducia è ai massimi livelli e la convinzione nei propri mezzi altrettanto. Centrati tre successi fondamentali contro dirette concorrenti per la salvezza, due dei quali peraltro in trasferta a Costa Volpino e Castelfranco, adesso è arrivato il momento di alzare ancora un po' l’asticella e provare a far risultato contro quelle formazioni che per il momento stanno più in alto in classifica. La Balducci di Valerio Lionetti è terza con i suoi 12 punti (assieme a Brescia) e rappresenta senza dubbio l’occasione perfetta da questo punto di vista nonostante la forza delle marchigiane sia indubbia.

EX: Valentina Pomili a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021



Beatrice Bacchilega (Clai Imola Volley)- « La prossima partita contro Macerata sarà tutta da giocare. È comunque una gara casalinga dopo due trasferte e dobbiamo quindi sfruttare il fattore campo e il calore del nostro pubblico. La squadra avversaria è fornita di grandi attaccanti da ogni zona del campo. Dobbiamo essere ordinate, fare le giuste valutazioni e concretizzare il nostro gioco. Abbiamo fatto bene finora e dobbiamo continuare il campionato con la stessa convinzione e determinazione. Gli ingredienti li sappiamo dall’inizio: entusiasmo e voglia di sorprendere ».

Sara Caruso (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita che disputeremo a Imola sarà una gara difficile perché le nostre avversarie hanno ottenuto già buoni risultati in questa prima parte di stagione. Sono una squadra forte sotto tutti i punti di vista, hanno ottimi centri, ottime bande che sanno giocare bene tutti quanti i colpi, come Bulovic e Pomili che vengono anche da esperienze in formazioni di alta fascia. Noi arriviamo a questa partita dopo una bella vittoria di squadra con Brescia, che ci porterà anche un'autostima molto più elevata. L'unica cosa che dobbiamo avere bene in mente è tenere sempre alta la concentrazione durante il match ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Futura Giovani Busto Arsizio

Spira aria di alta classifica al PalaCoim di Offanengo, teatro domenica alle 17 della sfida tra Trasporti Bressan Offanengo e Futura Giovani Busto Arsizio che di fatto mette in palio il secondo posto provvisorio del girone B. A occuparlo attualmente sono le ospiti, che con tre vittorie consecutive sono salite a quota 12 punti, forti anche di una striscia utile di cinque risultati che conta in mezzo anche il punto contro la capolista Trento. Dal canto suo, Offanengo insegue a quota 11 a braccetto con Melendugno ma deve ancora recuperare la partita a domicilio di Olbia. In casa neroverde, c'è curiosità per vedere se lo stop forzato di domenica scorsa in terra sarda (match rinviato per impraticabilità del campo) abbia intaccato il filotto d'oro di quattro vittorie consecutive (unico ko all'esordio contro l'Itas di Mazzanti). I due coach (Giorgio Bolzoni della Trasporti Bressan e Alessandro Beltrami della Futura Giovani Busto Arsizio) hanno lavorato insieme nella stagione 2013/2014 a Casalmaggiore (primo anno in A1 della VBC), con Beltrami head coach e Bolzoni vice.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Nessuno



Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « C'è voglia di tornare in campo, anche se un po' il ritmo gara si è perso. Dopo una trasferta come quella di Olbia non è stato facile tornare in palestra e ritrovare un certo ritmo; quando non giochi (il match è stato rinviato per impraticabilità del campo, ndc) e lo stop non è programmato sono energie perse. Ci attende ora la sfida casalinga contro Futura Giovani Busto Arsizio, che ci precede di un punto in classifica, ed è una gara che ci permette di superarli o confermare l'attuale posizione. Busto sta facendo il proprio dovere, è una squadra allestita per i primi posti e il passo falso della prima giornata con Cremona è stato del tutto casuale: Futura doveva ancora trovare un assetto, ora c'è una giocatrice diversa in campo nel 6+1 e con Orlandi hanno trovato più equilibrio rispetto all'inizio, giocando poi la pallavolo che è nelle corde della squadra. Battuta e attacco sono i punti forti di Busto Arsizio, che inoltre ha centimetri a muro e non sarà facile giocargli contro. Queste sono partite da affrontare al 100%, come accaduto con Cremona e Trento, poi tante volte il risultato finale è deciso da pochi palloni ».



Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)-« Nelle ultime settimane abbiamo imparato a conoscerci meglio e siamo diventate più fluide nel modo in cui ci muoviamo insieme. Abbiamo ancora margini di miglioramento e quella di domenica sarà proprio un’opportunità per crescere come squadra e aggiungere punti in classifica. Ogni formazione in questo campionato è degna di rispetto, quindi affronteremo ogni partita consapevoli di dover combattere e giocare duro per conquistare la vittoria. Contro Offanengo mi aspetto un match entusiasmante, sarà proprio quel tipo di partita emozionante tanto da guardare quanto da giocare perché ci saranno tanta passione e lotta in ogni punto. Continueremo a lavorare duro e a rimanere concentrate proprio come accaduto nelle ultime partite. Anche domenica metteremo il massimo impegno, lavoreremo insieme di squadra, godendoci ciò che faremo ».

Narconon Volley Melendugno - Volley Hermaea Olbia

La Narconon ospita Olbia per un pronto riscatto. Dopo la sconfitta casalinga contro Trento, la Narconon Volley Melendugno ritorna tra le mura amiche con l’obiettivo di invertire immediatamente la rotta. La prossima sfida contro le ragazze del presidente Sarti rappresenta un banco di prova fondamentale per le salentine, che puntano a ritrovare compatTezza, ritmo e, soprattutto, una vittoria per risalire subito la classifica. La sconfitta contro le trentine non ha per niente scalfito le ambizioni del team del presidente Lugibello, il potenziale non manca e la gara contro Olbia, in casa, arriva al momento giusto: giocare davanti al pubblico di casa (900 spettatori contro Trento) potrebbe dare la spinta necessaria per ritrovare fiducia e sicurezza nei propri mezzi. Olbia è un avversario da non sottovalutare, le ragazze sarde guidate da coach Guadalupi hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. Basta ricordare che tra le fila di Olbia spiccano Partenio, Korhonen e Blasi per non far dormire sogni tranquilli a qualsiasi avversario. La sfida contro l’Hermaea non è solo una questione di punti, ma una prova di carattere per dimostrare che la Narconon Volley Melendugno è pronta a lottare fino alla fine per i propri obiettivi. L’appuntamento è da non perdere.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Volley Hermaea Olbia, 1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Jessica Joly a Hermaea Olbia nel 2020/2021; Ilaria Maruotti a Hermaea Olbia nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022



Ilaria Maruotti (Narconon Volley Melendugno)- « La partita con Olbia rappresenterà per me una sfida molto suggestiva: ho ricordi bellissimi di Olbia e degli anni passati in terra sarda, ritrovarmi dall'altra parte della rete ha sempre un sapore particolare. Veniamo da una brutta sconfitta contro Trento, dove non abbiamo espresso il nostro miglior gioco. Domenica proveremo a riscattarci immediatamente, lo meritano in primis i nostri tifosi e lo meritiamo tutti noi per l'impegno e l'abnegazione che ci mettiamo da metà agosto. Non vediamo l'ora di scendere in campo e dimostrare il nostro vero valore ».

Laura Partenio (Volley Hermaea Olbia)- « Sarà una trasferta complessa. Ci sentiamo comunque a buon punto in termini di intesa e affiatamento. Sono positiva, negli ultimi tempi ho visto la squadra più convinta delle proprie potenzialità. Siamo pronte a toglierci delle soddisfazioni. Il rinvio della partita contro Offanengo ci ha tolto qualcosa in termini di ritmo gara, ma al tempo stesso ci ha dato più tempo per lavorare su noi stesse. Affronteremo la gara con buona consapevolezza nei nostri mezzi. L'avversario? Prima di tutto dovremo pensare a noi stesse ».

Tenaglia Abruzzo Volley - U.S. Esperia Cremona

La regular season della serie A2 giunge alla settima giornata ed il calendario pone di fronte alle tigri dell'Esperia Cremona la neopromossa Tenaglia Abruzzo Volley, salita in cadetteria come Altino Volley. Le padrone di casa, dopo un avvio contraddistinto da tanta grinta senza riuscire a muovere la classifica, hanno conquistato due punti al termine del tie break dello scorso weekend in terra brianzola contro un’altra neopromossa, la IMD Concorezzo, che sfiderà Cremona tra due weekend. L’Esperia, dal canto suo, dopo due punti strappati nelle ultime due gare interne, è tornata alla vittoria piena contro una rivale diretta ed insidiosa come la Tecnoteam Albese Volley Como e ha tutte le intenzioni di continuare il cammino positivo, facendo propria la sfida del PalaSport di Vasto (primo fischio domenica alle ore 17, ndr). Per l’occasione, lo staff tecnico cremonese ha deciso di convocare dal settore giovanile Elisa Czintos, palleggiatrice classe 2006 della prima divisione gialloblù. Non ci sono precedenti tra le due compagini; unica ex di turno, la palleggiatrice marchigiana Ludovica Mennecozzi, in maglia Esperia nella stagione 2022/2023.

EX: Ludovica Mennecozzi a Cremona nel 2022/2023



Elena Foresi (Tenaglia Abruzzo Volley)- « La vittoria di domenica ci ha sicuramente dato l'animo che tanto aspettavamo di sentire. - afferma Foresi - Ci sentiamo più rafforzate come gruppo, perché nonostante le difficoltà del match siamo riuscite a concretizzare e portare i primi punti a casa. Cremona è un squadra solida, formata da giocatrici esperte di questa categoria. Anche loro, come noi, arrivano da una bella vittoria contro Albese e vorranno fare un bel risultato domenica. Noi sappiamo, e abbiamo già dimostrato, di poter tenere testa a squadre progettate e create diversamente da noi, questo ci dà solo più carica e determinazione di dimostrare ancora una volta che ci siamo e chi siamo. Stiamo lavorando bene durante gli allenamenti settimanali, e ogni partita la prepariamo sempre con la stessa intensità e attenzione ai particolari. Vogliamo continuare questa scia positiva, continuare ad esprimere il nostro gioco ancora con più fluidità e sicurezza. Infine abbiamo dei conti in sospeso con il nostro pubblico e la voglia di festeggiare e di riscattarci in casa, con loro, è davvero tanta. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi e noi ce la metteremo tutta per far vedere una bella pallavolo! ».

Matilde Munarini (U.S. Esperia Cremona)- « La partita di domenica scorsa è servita come dimostrazione non solo del potenziale ma anche della voglia di lottare per la vittoria della squadra. Domenica si prospetta una trasferta impegnativa ma siamo motivate e determinate a dimostrare il nostro miglior gioco ».

Itas Trentino - Imd Concorezzo

Conquistata anche la sesta vittoria stagionale e rafforzata la vetta della classifica, l’Itas Trentino non intende arrestare la sua corsa al vertice. Tra le mura amiche del Sanbàpolis il sestetto di Mazzanti cercherà di allungare la sua serie positiva nella gara casalinga che vedrà le gialloblù affrontare la IMD Concorezzo, neo promossa formazione brianzola che staziona in terz’ultima piazza a quota 5 punti, undici in meno rispetto a Prandi e compagne. Le lombarde, in questo primo scorcio di Regular Season, hanno vinto una delle sei partite disputate, all’esordio in casa contro Olbia. Il fischio d’inizio del match, valido per la settima giornata d’andata di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv. Non esiste alcun precedente ufficiale tra Trentino Volley e Pallavolo Concorezzo: la sfida in programma domenica al Sanbàpolis sarà dunque una “prima” assoluta tra queste due società. All’interno dei roster non presenti ex.

EX: Nessuno

Giulia Marconato (Itas Trentino)- « Sapevamo fin dall’inizio della stagione che in questa prima fase della stagione era importante partire bene e cercare di incamerare più punti possibile da portare poi nella seconda pool. La partenza è stata senza dubbio positiva ma ora dobbiamo proseguire su questa strada, sfidando con la giusta determinazione squadre che ci affronteranno senza nulla da perdere. A partire dalla partita di domenica contro Concorezzo, una neo promossa che non va assolutamente sottovalutata ».

Davide Delmati (Imd Concorezzo)- « La squadra ha già ripreso ad allenarsi dopo la partita di domenica. Abbiamo chiaramente dentro di noi tanta voglia di riscattarci, perché abbiamo fatto una lunghissima e durissima battaglia senza riuscire alla fine a portare a casa la vittoria. Dalla gara di domenica portiamo a casa un atteggiamento molto positivo, ovvero il fatto di non aver mai mollato, di essere sempre riusciti a recuperare, di aver lottato punto a punto, praticamente in tutti i set. Questa settimana ci aspetta una trasferta che è forse la più complicata o comunque tra le più complicate, perché Trento è la prima in classifica, imbattuta. Però è anche una buona settimana per noi per continuare a lavorare sulle nostre qualità e migliorare l’approccio alle gare in trasferta, dove ci è sempre mancato qualcosa. Proprio questa partita, che sulla carta si prospetta per noi sicuramente molto difficile, ci consentirà di andare a Trento in maniera libera, aggressiva e con l’obiettivo di sviluppare il nostro gioco al meglio e migliorare quelle situazioni tecniche e tattiche che abbiamo individuato analizzando la partita di domenica, concentrandoci principalmente su noi stessi ».

Nuvolì Altafratte Padova - Tecnoteam Albese Volley Como

Reduce dalla sconfitta patita a Castellanza, la Nuvolì AltaFratte Padova torna nella sua Trebaseleghe e lo fa per due turni consecutivi, le prime ospiti di Maggipinto e compagne saranno le comasche della Tecnoteam Albese, un punto più sotto in classifica rispetto alla squadra guidata da coach Sinibaldi. Obiettivo della squadra padovana sarà quello di ripartire a guadagnare punti salvezza dopo che la trasferta lombarda ha interrotto un buon ciclo di quattro partite utili. Non sarà facile in un campionato dove ogni turno presenta delle incognite, in più la squadra di coach Chiappafreddo è formata da atlete esperte che daranno sicuramente grossi grattacapi alla squadra veneta. Sarebbe potuto essere un match storico per Giorgia Mazzon, opposta delle lombarde ma padovana e nativa proprio da Santa Giustina in Colle, la “culla” della Nuvolì AltaFratte, purtroppo un recente infortunio mette in forte dubbio la presenza di una delle gemelle Mazzon (l’altra, Alessia, è una delle centrali di Macerata) che riceverà sicuramente il grande abbraccio del pubblico e della società padovani. Sarà un match quasi casalingo anche per Laura Grigolo, nativa dalla veneziana Mirano, località a pochi chilometri da Trebaseleghe. Si ritroveranno da avversarie Cristina Fiorio ed Ylenia Pericati (lo scorso anno a Brescia). I precedenti match tra Nuvolì e Tecnoteam sono nettamente a favore delle ospiti che nelle due gare della scorsa stagione seppero rifilare un netto 6-0 all’allora neo promossa Nuvolì. La Tecnoteam Albese Volley Como prova a rialzare la testa dopo i due derby lombardi persi - uno in fila all'altro in casa - con Busto e Cremona - e lo fa sul terreno difficile di Trebaseleghe (Padova). Ad aspettare la squadra comasca una compagine che è partita bene e che finora ha raccolto un punto in più rispetto a Veneriano e compagne. Per la Tecnoteam gara da interpretare al meglio anche perchè pure domenica coach Mauro deve rinunciare ad una giocatrice importate come Giorgia Mazzon, fuori da ormai due settimane per l'infortunio rimediato nella gara con Busto. La ragazza, dopo tutte le visite a cui si è sottoposta, ha ripreso una preparazione pur blanda per non perdere il tono muscolare. Ma di sicuro non potrà esserci domenica contro la formzione che l'ha lanciata nel mondo del volley femminile: un rammarico per Giorgia che teneva molto a poter giocare qui. Il resto della formazione albesina è pronto, carica per dare del filo da torcere alle venete.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Tecnoteam Albese Volley Como)

EX: Nessuno

Chiara Ghibaudo (Nuvolì Altafratte Padova)- « Dopo la partita di domenica scorsa vogliamo dimostrare che il nostro gioco e valore sono altri. Sarà fondamentale portare in campo grinta, coraggio e spregiudicatezza, quelle cose che sono maggiormente mancate contro Futura. Fare punti permetterebbe di riprendere a correre ed avvicinarsi sempre più alla salvezza matematica. Albese non sarà nella formazione migliore e questo la renderà ancora più motivata a fare bene. Dovremo mantenere la concentrazione per l’intero match perché contro squadre così ben attrezzate bastano pochi momenti di vuoto per compromettere la gara. Giocheremo in casa i prossimi due match ed è un vantaggio che dovremo cercare di sfruttare al meglio sia contro Albese che Offanengo ».

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Andiamo a Padova ad affrontare una squadra con giocatrici importanti, con diverse atlete che hanno già militato in A1 e hanno grande esperienza. Sappiamo benissimo il valore della Nuvolì e cercheremo di valorizzare appieno i nostri punti positivi: proveremo a giocare bene su battuta e muro-difesa. Proveremo a limitare le loro attaccanti - che sono temibili - e nel contempo rischiare qualcosina di più noi. Dobbiamo avere coraggio in un campo che sappiamo essere difficile. Ci siamo preparate bene per affrontare una squadra simile ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DEL GIRONE A-



Domenica 17 novembre 2024, ore 17.00

Akademia Sant'Anna Messina - Orocash Picco Lecco Arbitri: Lanza Claudia, Pasciari Luigi

C.B.L. Costa Volpino - Bam Mondovì Arbitri: Faia Riccardo, Usai Piera

Valsabbina Millenium Brescia - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Ayroldi Raffaella, Papapietro Eustachio



Omag-Mt San Giovanni In M.No - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: De Nard Andrea, Marani Azzurra

Clai Imola Volley - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Dell'Orso Alberto, Proietti Deborah



LA CLASSIFICA-

Akademia Sant'Anna Messina 17, Omag-Mt San Giovanni In M.No 15, Cbf Balducci Hr Macerata 12, Valsabbina Millenium Brescia 12, Clai Imola Volley 9, Orocash Picco Lecco 9, Volleyball Casalmaggiore 9, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4, C.B.L. Costa Volpino 3, Bam Mondovì 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DEL GIRONE B-

Domenica 17 novembre 2024, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Pernpruner Marco, Testa Antonio



Narconon Volley Melendugno - Volley Hermaea Olbia Arbitri: Mancuso Alberto, Traversa Nicola



Tenaglia Abruzzo Volley - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Tundo Virginia, Candeloro Eleonora



Itas Trentino - Imd Concorezzo Arbitri: Magnino Simone, Cavicchi Simone

Nuvolì Altafratte Padova - Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: D'Argenio Alessandro, Laghi Marco



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 16, Futura Giovani Busto Arsizio 12, Trasporti Bressan Offanengo 11, Narconon Volley Melendugno 11, Nuvolì Altafratte Padova 10, Tecnoteam Albese Volley Como 9, U.S. Esperia Cremona 8, Imd Concorezzo 5, Volley Hermaea Olbia 3, Tenaglia Abruzzo Volley 2.