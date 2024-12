Tre anticipi nella 2a di ritorno

Domenica 15 dicembre le altre partite, con l’anticipo delle 15 tra l’Akademia Sant’Anna Messina, prima a +4 sulla seconda, e la Cbl Costa Volpino, le cui quotazioni sono in forte ascesa dopo i quattro successi consecutivi e l’exploit che è costato la vetta all’Omag-MT San Giovanni in M.no, impegnata alle 17 nel derby contro la Clai Imola Volley. Non sarà l’unico derby in programma, perché alla stessa ora l’Orocash Picco Lecco, terzultima, ospiterà la Valsabbina Millenium Brescia.

Anticipo anche nel Girone B, con uno dei due scontri diretti tra le cinque squadre racchiuse in tre punti in bilico tra le due Pool: al PalaRadi, sabato 14 dicembre alle 16, l’Us Esperia Cremona, scivolata in una sola giornata dal quarto al settimo posto con 15 punti, ospita la Volley Hermaea Olbia, attuale quarta in graduatoria con 17 punti. Alla stessa ora ma domenica 15 dicembre, l’altro confronto di peso tra la Narconon Volley Melendugno, sesta con 15 punti, e la Trasporti Bressan Offanengo, terza a quota 18.

Contemporaneità alle 17 per gli altri tre incontri. La Futura Giovani Busto Arsizio, nuova regina del girone dopo l’ultimo turno, percorre qualche chilometro verso est per andare a trovare le cugine dell’Imd Concorezzo, mentre l’Itas Trentino, in cerca del controsorpasso, fa visita alla Tecnoteam Albese Volley Como. Viaggio lungo la costa adriatica per la Nuvolì Altafratte Padova, che raggiunge Vasto per la sfida alla Tenaglia Abruzzo Volley.

GIRONE A-

Akademia Sant'Anna Messina - C.B.L. Costa Volpino

Seconda gara consecutiva al PalaRescifina per Akademia Sant'Anna. Dopo il successo nella serata di mercoledì 11 dicembre contro Castelfranco, per le SuperGirls di coach Bonafede un altro confronto dinnanzi al proprio pubblico; domenica 15 dicembre - ore 15, ospite di turno le lombarde di Costa Volpino. Le prossime avversarie delle messinesi sono reduci dal prezioso successo interno al tie-break con San Giovanni che ha consentito ad Akademia, in virtù dei tre punti conquistati ad Imola, di riprendersi la vetta con una lunghezza di vantaggio sulle romagnole. Gara delicata, quella di domenica, che potrà fornire ulteriori indicazioni in vista delle tappe conclusive di Regular Season. Un solo precedente tra le due formazioni, quello dell'andata terminato con la vittoria (2-3) delle siciliane.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Akademia Sant'Anna Messina)

EX: Nessuno

Bibiana Guzin (Akademia Sant'Anna Messina)- « Veniamo da una partita che ci ha dato fiducia. Adesso, ci aspetta Costa Volpino, una squadra da non sottovalutare perché verranno per strappare più punti possibili. Dobbiamo sempre dare il massimo, imporre il nostro gioco e partire da subito concentrate, giocando unite come abbiamo sempre fatto". Con Castelfranco, Akademia ha dimostrato di essere in un ottimo momento di forma fisica e mentale: "Trend molto positivo. Per chi viene da fuori, giocare a Messina non è semplice sotto tanti aspetti ma dobbiamo continuare su questa strada. A prescindere da chi c’è oltre rete, dobbiamo pensare a noi ed a fare bene. Il risultato è una conseguenza ».

Sofia Ferrarini (C.B.L. Costa Volpino)- « Ci aspetta sicuramente una sfida impegnativa, contro una squadra che ha dimostrato sul campo di meritare la sua posizione in classifica. Sono solide e ben organizzate e dispongono di giocatrici di grande qualità in ogni reparto. Noi arriviamo a questo appuntamento con grande fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. La scia positiva delle ultime partite ci ha dato una spinta importante. Sarà fondamentale approcciare la gara con la giusta determinazione e mantenere alto il livello di concentrazione per tutta la partita. Entriamo in campo senza timori, ma con il massimo rispetto per l’avversario e la voglia di giocarcela fino in fondo ».

Bam Mondovì - Cbf Balducci Hr Macerata

Nell'anticipo della seconda giornata di ritorno, va in scena la sfida tra Bam Mondovì e Cbf Balducci Hr Macerata. La gara di andata si era chiusa per 3-0 a favore delle marchigiane. Dopo due trasferte consecutive, la BAM Mondovì torna a giocare in casa, di fronte al proprio pubblico. Le pumine, fanalino di coda, dovranno tirare fuori gli artigli per riuscire a muovere la classifica e tornare a fare punti. Dall'altra parte della rete, la formazione di Macerata arriverà al PalaManera con la determinazione di una "big", per mantenere il vertice della classifica e accorciare le distanze con il secondo posto.

PRECEDENTI: 12 (2 successi Bam Mondovì, 10 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Morgana Giubilato a Helvia Recina Volley Macerata nel 2019/2020, 2020/2021; Clara Decortes a Bam Mondovì nel 2022/2023, 2023/2024; Alessia Mazzon a Bam Mondovì nel 2020/2021



Dana Schmit (Bam Mondovì)- « Siamo in un momento di difficoltà, ma vogliamo uscirne. Dobbiamo cercare di commettere meno errori, abbiamo un buon potenziale, ma non riusciamo ad esprimerlo in partita. Sabato sera arriva Macerata, una squadra molto forte. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, siamo pronte per la sfida! ».

Lea Orlandi (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sabato ci aspetta una lunga trasferta contro una buona squadra, nonostante la posizione in classifica attuale. Noi in settimana abbiamo lavorato al meglio per poter portare a casa tre punti importanti. Mondovì è una squadra tecnicamente valida, con dei laterali forti, hanno un buon muro e un opposto molto alto, però noi le abbiamo studiate bene e speriamo che questa partita ci permetta di portare a casa una vittoria fondamentale ».

Orocash Picco Lecco - Valsabbina Millenium Brescia

Orocash Picco Lecco scende in campo contro Millenium Brescia. Le biancorosse affronteranno la squadra bresciana al centro sportivo Bione domenica 15 dicembre alle 17. Picco si presenta a 10 punti dopo una serie di sconfitte consecutive contro Castelfranco, Imola, Costa Volpino e Akademia Sant’Anna. Dall’altra parte del campo Brescia a 21 punti ha collezionato una serie di importanti vittorie, ed è saldamente in zona pool promozione.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Valsabbina Millenium Brescia, 3 successi Orocash Picco Lecco)

EX: Aurora Pistolesi a Pallavolo Lecco A. Picco nel 2022/2023



Rachele Mainetti (Orocash Picco Lecco)- « Domenica incontriamo Brescia che arriva da una vittoria quindi vorrà sicuramente continuare a fare bene, noi cercheremo di prepararci al meglio durante tutta la settimana per metterla in difficoltà e fare un’ottima prestazione. Veniamo da una scia negativa, ma questo non ci scoraggia anzi cercheremo in settimana di allenarci duramente per arrivare il più pronte possibile domenica ».

Serena Scognamillo (Valsabbina Millenium Brescia)- « Ci aspettiamo una partita combattuta. Lecco è una squadra completa ed agguerrita e affrontarla a casa sua non sarà certamente semplice. Ci stiamo preparando al meglio, con l'obiettivo di mettere in campo una bella prestazione, per replicare il bel gioco visto con Mondovì nell'ultima gara al PalaGeorge. Ci avviciniamo ad un periodo che per noi sarà molto intenso, per cui sarà importante gestire le energie per affrontare le tante gare del mese di dicembre al meglio. Siamo molto determinate e vogliamo pensare una gara alla volta ».

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Clai Imola Volley

Al Palamarignano è di scena il derby della Romagna Non ha portato bene l’aria di lago all’Omag-Mt perché nella prima gara di ritorno del campionato nazionale di serie A2 è uscita sconfitta al tie-break contro la Cbl Costa Volpino. Le ragazze di coach Bellano hanno sprecato una ghiotta occasione per fare bottino pieno. Contro le bergamasche non hanno espresso la loro migliore pallavolo, anche se sono partite per la località lombarda con due giocatrici febbricitanti. Ora dopo questo incidente di percorso, le atlete marignanesi sono chiamate a un pronto riscatto nella gara casalinga di domenica 15 dicembre che le vede impegnate davanti ai propri tifosi contro la Clai Imola Volley. La squadra di coach Caliendo dopo un avvio di stagione non confortante, da neopromossa ha impiegato poco tempo per ambientarsi in questa categoria, e ora occupa un ottimo quinto posto con tredici punti, quattro vittorie e sei sconfitte. Il sestetto imolese non è più quello incontrato nel girone di andata, dove le nostre atlete si sono imposte per tre set a zero. Inoltre va ricordato che nell’ultima gara al PalaRuggi, la squadra di coach Caliendo è riuscita a strappare un set alla corazzata Messina. La gara che si giocherà al Pala Marignano sarà quindi da prendere con la massima concentrazione. Le atlete capitanate da Serena Ortolani sono consce di aver disputato, fino a questo momento, una stagione da incorniciare, pertanto, vorranno dimenticare in fretta il passo falso di Costa Volpino per dimostrare tutto il proprio valore davanti ai “Nipoti”. Dicembre sarà un mese impegnativo per le nostre ragazze, che mercoledì 18 alle ore 20.30 sono chiamate a un’altra fatica poiché affronteranno, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, l’Esperia Cremona. Anche questa sfida non sarà facile poiché il roster di coach Marco Zanelli è formato da giocatrici di grande valore. Per quanto concerne il derby di Romagna, coach Caliendo dovrebbe partire con Emma Rizzieri al palleggio opposta a Sara Stival, Valentina Pomili e Katarina Bulovic in posto quattro, Beatrice Bacchilega ed Eva Ravazzolo al centro, libero l’esperta Alessia Mastrilli. Starting six classico per l’Omag-Mt coach Massimo Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronta a scalpitare per ritagliarsi un ruolo da protagoniste davanti ai propri tifosi in questo derby natalizio.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Nessuno

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Imola è un avversario che conosciamo molto bene per averlo affrontato in campionato e in alcuni allenamenti congiunti. Il team imolese, al suo primo anno di A2, sta disputando una bella stagione ed è una squadra organizzata, soprattutto nella parte di muro/difesa. Il sestetto allenato da Caliendo è una delle rivelazioni più belle di questo campionato ».

Alessia Mastrilli (Clai Imola Volley)- « Dobbiamo concentrarci su di noi come abbiamo fatto quasi sempre. Si, ci sarà da preparare la partita a livello tattico, ma dobbiamo cercare di continuare anche nei momenti difficili a giocare di squadra. Le nostre caratteristiche sono chiare e quindi sarà importante ricevere bene e con il servizio cercare di mettere in difficoltà l’avversario. Serve per l’umore anche far bene queste partite contro avversarie più quotate. Aiuta a far crescere l’autostima per essere poi pronte per le partite in cui abbiamo più possibilità di vincere ».

Volleyball Casalmaggiore - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Dopo praticamente un mese è ora per la Volleyball Casalmaggiore di tornare nella propria tana, il PalaRadi di Cremona. Sabato 14 dicembre capitan Giulia Pincerato e compagne attendono la Fgl-Zuma Castelfranco per un'importantissima gara che può dare a Casalmaggiore la possibilità di smuovere la classifica. Fischi d'inizio fissato per le ore 21, dirigono Piera Usai e Simone Cavicchi, Chiara Dellapina al videocheck e al referto elettronico Paola Di Pasquale. Settimana particolare in casa rosa visto l'arrivo della schiacciatrice Irene Bovolo e soprattutto il cambio di guida tecnica con l'arrivo di coach Cuello. La gara con Castelfranco è importantissima per Casalmaggiore che, con una vittoria da tre, si riporterebbe davanti proprio alle toscane e soprattutto rosicchierebbe punti per uscire dalla zona bassa della classifica. Le toscane, dal canto loro, vogliono continuare il trend positivo di due vittorie consecutive che le ha portate sopra le rosa distanziandole di un punto.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)

EX: Alessandra Colzi a Casalmaggiore nel 2022/2023



Claudio Cesar Cuello (Allenatore Volleyball Casalmaggiore)- « E' una grossa responsabilità per tutti perché Castelfranco era sotto di noi in classifica e si è trovata sopra con una vittoria. Loro sono in trend positivo e noi dobbiamo costruire la nostra fase positiva. Ieri è iniziato il nostro lavoro, so che abbiamo poco tempo, perché abbiamo solo due giorni per lavorare e non possiamo caricare più di tanto perché c'è la partita, però cercherò di aggiungere qualcosa, di dare qualcosa che possa servire alle ragazze subito, perché due giorni sono pochi, ma ho fiducia, credo che servirà alla squadra per tenere in mano le redini del gioco, dimostrare dentro il campo che hanno voglia di andare avanti e portare la squadra ad un altro livello ».

Tatjana Fucka (Fgl-Zuma Castelfranco Pisa)- « Mi aspetto un match molto combattuto, essendo entrambe le squadre in cerca di punti per la salvezza. Casalmaggiore è una buona squadra, con un opposto forte, sarà un incontro complicato ma non vediamo l’ora di giocare. Sarà la terza gara in meno di una settimana, ma non importa. Si tratta di una partita importante e ci arriveremo molto cariche, con la voglia di strappare punti pesanti ».

GIRONE B-

Narconon Volley Melendugno - Trasporti Bressan Offanengo

La Narconon e il riscatto immediato Dopo la sconfitta al tie-break in quel di Trebaseleghe contro la Nuvolì Altafratte, la Narconon alle ore 16 di domenica sul Taraflex del “San Giuseppe da Copertino” di lecce troverà la formazione dei Trasporti Bressan Offanengo che al momento è al terzo posto in classifica e che domenica scorsa ha sfiorato il colpaccio “rischiando” di vincere a Trento, impresa non riuscita a nessuna formazione in questo campionato. Da parte delle ragazze di coach Giunta c’è tutta la voglia di far tornare il sorriso ai propri tifosi con una vittoria che ormai manca da troppo tempo. L’ultima vittoria casalinga infatti risale al 19 ottobre con Concorezzo. Da allora tre sconfitte con Trentino, Olbia e Busto. L’avversario per interrompere questa striscia negativa casalinga non è sicuramente tra i più semplici da affrontare. Il team di mister Bolzoni attualmente occupa la terza piazza nel girone B e si sta dimostrandosi un osso duro per tutte le formazioni che la trovano di fronte; all’andata fu un netto 3-0 per Bridi e compagne, ma da parte salentina c’è veramente la voglia di un riscatto immediato per risalire la classifica per quello che vuole essere l’obiettivo della formazione capitanata da Valeria Caracuta: le prime cinque posizione per l'accesso alla pool promozione.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno

Valeria Caracuta (Narconon Volley Melendugno)- « La partita contro Offanengo sará una partita molto importante e determinante ai fini della classifica. Portare a casa un risultato positivo significherebbe non perdere il treno per la pool promozione. L'obiettivo è quello di riscattare l'opaca prestazione fatta in casa da loro e soprattutto avere un’ inversione di tendenza rispetto alle ultime due gare che ci hanno viste uscire sconfitte. Contiamo molto nell'apporto del pubblico amico e speriamo poter regalare loro la gioia che meritano dopo le ultime prestazioni casalinghe in chiaroscuro ».



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Tutte le partite da qui a fine regular season avranno una rilevanza importante, visto come si è delineata la classifica; a mio avviso, fino all'ultima giornata o alla penultima non si saprà chi accederà alla poule promozione e chi alla poule salvezza. Melendugno ha ritrovato la palleggiatrice Caracuta e con lei la sua totale identità, sta facendo bene, soprattutto in casa. Con Valeria il gioco si velocizza molto, è una palleggiatrice esperta che sa come servire le attaccanti nei momenti importanti. Per quanto ci riguarda, stiamo accusando un po' di stanchezza per il tour de force del mese di novembre, ci trasciniamo qualche acciacco. Ora abbiamo questa trasferta, subito dopo quella di mercoledì a Messina in Coppa Italia e ci attende un altro periodo molto intenso. Speriamo questa situazione non incida troppo: a causa di troppe gare importanti ravvicinate bisogna abbassare i carichi di lavoro e il rischio è che si abbassi la qualità del gioco. Nel corso delle singole partite stiamo avendo troppi alti e bassi, la cosa più importante è avere continuità, ciò che ci sta un po' mancando nell'ultimo periodo. I risultati sono sempre abbastanza tirati e in certe situazioni si potrebbe anche chiudere prima ».

U.S. Esperia Cremona - Volley Hermaea Olbia

L'Esperia Cremona ritorna al PalaRadi, a distanza di sei settimane dall’ultima apparizione contro Melendugno, al termine di un tour di cinque trasferte, considerando anche la gara “interna” disputata al PalaCoim contro Concorezzo. Cremona attende la Volley Hermaea Olbia, che approda al PalaRadi da quarta forza del girone B, con due punti di margine sulle rivali di giornata. Le tigri gialloblù vogliono riprendere la corsa interrotta nel monday night contro la Futura Volley. Per farlo però, dovranno superare una formazione in salute, proveniente da cinque vittorie consecutive, capace di prendersi scalpi importanti (Melendugno e Trentino in particolare) e desiderosa di proseguire l’allungo in classifica. All’andata le aquile tavolarine conquistarono la vittoria da tre punti, ribaltando l’inerzia dell’incontro e chiudendo in quattro set. Lo staff tecnico cremonese convoca per l’occasione Giorgia Fiameni, opposto classe 2008 della prima divisione e dell’under 18 gialloblù.

PRECEDENTI: 5 (3 successi U.S. Esperia Cremona, 2 successi Volley Hermaea Olbia)

EX: Laura Pasquino a Cremona nel 2022/2023



Francesca Parlangeli (U.S. Esperia Cremona)- « Il risultato della partita contro Futura Busto recita un netto 3-0 ma in realtà sono stati tre set combattuti, dove loro sono state più ciniche di noi nei punti finali e decisivi dei set. Sicuramente nel terzo periodo abbiamo fatto una grande rimonta ma ci è mancato pochissimo per portarlo a casa. Abbiamo incontrato sicuramente uno dei roster più forti del nostro campionato, non in una nostra condizione ottimale. Per quanto riguarda la prossima partita incontreremo Olbia che arriva da una serie di vittorie e arriverà agguerrita. Noi vogliamo riscattarci rispetto alla partita di andata. L’obiettivo principale è limitare il numero diretto di errori e spingere con il nostro muro-difesa e contrattacco. Finalmente dopo cinque lunghe settimane ritorniamo tra le mura amiche del PalaRadi e aspettiamo un caloroso tifo che ci possa aiutare nell’impresa della vittoria ».

Dino Guadalupi (Allenatore Volley Hermaea Olbia)- « L'Esperia è una squadra che dispone di ottime individualità e di una buona dose di esperienza. Taborelli e Arciprete sono delle veterane della categoria e giocatrici di valore tecnico. A loro si affiancano giocatrici piu' giovani ma dotate di ottima fisicità e potenzialità. In queste ultime gare Cremona ha dovuto fare a meno di una titolare come Bellìa che non sappiamo se sarà disponibile, il che cambia qualche equilibrio di squadra. Questo fa si che dovremo prepararci a diverse possibilità che si potranno presentare durante la gara a livello tattico. E' una squadra che si esprime molto bene nella fase break, per cui ci aspettiamo una partita in cui la qualità dell'attacco sarà determinante date anche le nostre caratteristiche. Del resto sappiamo che saper giocare sotto la pressione del muro-difesa avversario è un aspetto che noi dobbiamo migliorare nella continuità, soprattutto in gara. Ogni partita è una gara a se, la classifica in questo momento è molto corta e ancora dice poco. In altre parole è innegabile che noi siamo in striscia positiva e questo ci ha dato consapevolezza e sicurezza, ma sappiamo che per dare continuità ai nostri risultati dobbiamo fare il massimo in ogni campo perché il livello delle formazioni è molto vicino ».

Tenaglia Abruzzo Volley - Nuvolì Altafratte Padova

La Nuvolì AltaFratte Padova arriva al primo impegno esterno del girone di ritorno avendo dalla propria parte sia sicurezze che dubbi da sciogliere, la squadra di coach Sinibaldi sta perseguendo il proprio obiettivo stagionale, anche se la durata ancora lunga della prima fase (due mesi) e la brevità della classifica fanno supporre che l’esito finale si conoscerà solo con le sfide dell’ultimo turno, d’altra parte lo stesso team ha guadagnato sinora un solo punticino in trasferta, cosa che assegnerà alla trasferta di Vasto l’ennesimo banco di prova “esterno” della Nuvolì, un esame nel quale la squadra dovrà mettere in campo tutte quelle caratteristiche positive che l’hanno portata a disputare sinora un buon campionato. La Tenaglia Abruzzo Volley si prepara a ricevere la Nuvolì Altafratte Padova, quinta forza del girone B. L’inizio del girone di ritorno, seppur con un risultato negativo, ha visto le rossoblu approcciare in modo differente lo scontro, riuscendo a concretizzare fin da subito gli schemi di gioco e aggredire le loro avversarie. Quella che è mancata, però, è la solita reazione finale, capace di ribaltare le partenze a diesel e intimorire la squadra ospite per le sorti finali dei match. Questo fattore, unito al primo, dovrà essere il must del prossimo incontro, in programma domenica 15 dicembre al PalaBCC di Vasto. La Nuvolì arriva in Abruzzo dopo la pesante affermazione su Melendugno, che le ha permesso di rivendicare il risultato del girone di andata e sorpassarla in classifica. Il dato curioso sulla squadra padovana è che non ancora riesce ad ottenere una vittoria fuori dalle sue mura amiche, mentre a violarle era stata soltanto Offanengo il 24 novembre scorso. Non più una novità, invece, è il non riuscire a gioire con un successo di fronte al pubblico abruzzese: le rossoblu, nell’ultima gara al PalaBCC, hanno di nuovo rimandato l’appuntamento ai loro tifosi, questa volta chiamati a gran voce dal presidente Papa che ha deciso di lasciare l’ingresso gratuito. Coach Giandomenico, nel frattempo, ha dovuto ristabilire gli equilibri all’interno della squadra - alterati con l’arrivo di Maricevic, le partenze di Bovolo e Sangoi e con il recupero definitivo di Petrovic e Mennecozzi. Il nuovo assetto, però, ha già dimostrato di avere un altro piglio, più concreto e meno arrendevole di fronte alla forza delle loro avversarie. A questo punto bisognerà restare a guardare quale delle due formazioni violerà il suo trend, se le padovane con una vittoria esterna o le rossoblu con una interna.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno



Amelie Vighetto (Tenaglia Abruzzo Volley)- « Domenica giocheremo contro Altafratte - dice Vighetto - all’andata è stata una bella sfida dove ci siamo messe alla prova tutte insieme. Sono sicura che entreremo in campo con molta grinta e determinazione, pronte a lottare insieme per ogni punto. Sappiamo quanto ci siamo allenate e quanto impegno abbiamo messo per affrontare questa ottima squadra. Questa partita è un'opportunità per dimostrare il nostro valore, non solo come atlete, ma come gruppo che non si arrende mai. Daremo il massimo, ci divertiremo e resteremo concentrate su ogni azione.. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto a Vasto! ».

Aurora Micheletti (Nuvolì Altafratte Padova)- « La partita contro la Tenaglia Abruzzo è sicuramente insidiosa anche vista la distanza del viaggio, ma dopo i nostri ultimi risultati e in primis la vittoria contro la Narconon dovremo focalizzare le nostre energie nello scendere in campo con l’atteggiamento giusto per poter ottenere un buon risultato. Sappiamo che anche Altino è alla ricerca di punti, rispetto all’andata il roster ha subìto delle modifiche e noi dovremo essere brave ad adattarci al loro nuovo sistema di gioco. Il nostro obiettivo è quello di giocarci sino alla fine la possibilità di entrare nella pool promozione e, considerando che la classifica è molto equilibrata, anche questo match sarà determinante per cercare di raggiungere il nostro obiettivo ».

Tecnoteam Albese Volley Como - Itas Trentino

Seconda di fila in casa per la Tecnoteam Albese Volley Como che domenica a Casnate (ore 17) riceve l'Itas Trentino di Mazzanti. Sfida tosta per le ragazze comasche che si stanno preparando al meglio da martedì a questa partita. Albese con la voglia di proseguire a muovere la classifica dopo il successo casalingo di domenica su Altino anche se la situazione si è complicata e molto con l'infortunio di Mazzon, Trento è una vera corazzata costruita per scalare il vertice della classifica: i tifosi non vedono l'ora di abbracciare con affetto l'ex libero Silvia Fiori, un anno fa grande protagonista in maglia comasca. Per domenica in dubbio anche la presenza del capitano Veneriano per un problema ad un dito della mano sinistra, infortunio settimana scorsa.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Tecnoteam Albese Volley Como, 2 successi Itas Trentino)

EX: Silvia Fiori a Tecnoteam Albese Volley nel 2023/2024

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese Volley Como)- « Sicuramente una partita importante per noi, andiamo ad affrontare una avversaria importante. Loro annoverano giocatrici di valore, anche in A1. Sappiamo che dobbiamo rischiare e buttare il cuore oltre la rete. Voglio una squadra di guerriere per dare il tutto in campo e cercare, ove possibile, di fermare le loro temibili attaccanti. Ci proviamo, non abbiamo nulla da perdere. Trento è squadra organizzatissima con la nostra ex Fiori che abbracceremo con affetto ».

Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « La prima partita in trasferta del girone di ritorno ci opporrà ad Albese, una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato all’andata. Dovremo continuare il nostro lavoro in fase break, che comunque ha funzionato bene nelle ultime due partite, ma ciò a cui teniamo di più è far salire il nostro cambio-palla e il nostro attacco, in vista anche dell’imminente sfida di Coppa Italia e della partita contro Busto Arsizio del 22 dicembre ».

Imd Concorezzo - Futura Giovani Busto Arsizio

Domenica prossima, la IMD Concorezzo affronterà una sfida impegnativa contro Futura Giovani, una delle squadre maggiormente attrezzate per il passaggio di categoria. La formazione avversaria è composta da atlete di grande esperienza e talento, con un palmares significativo, rendendola una delle più temibili del campionato di Serie A2. Insieme a Itas Trento, Futura Giovani rappresenta un test di alto livello per il nostro team. Nonostante il risultato ininfluente della recente partita giocata a Olbia, la squadra ha dimostrato di avere le capacità per competere, mostrando un buon volume e una notevole intensità di gioco. Questa gara sarà un'importante occasione per confermare il nostro trend di miglioramento e la maggiore continuità nelle prestazioni. Le prossime partite saranno fondamentali non solo per conquistare punti, ma anche per consolidare il nostro gioco e far crescere le nostre giovani atlete. Giocando in casa, ci aspettiamo di ricevere il supporto caloroso dei nostri tifosi, un elemento che può fare la differenza in una partita di tale importanza.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Nessuno



Matilde Frigerio (Imd Concorezzo)- « Domenica ci aspetta una partita difficile contro Busto, una squadra reduce da ben sette vittorie consecutive. Proprio per questo dovremo fare il nostro gioco e lottare su ogni pallone fino alla fine. Domenica giocheremo in casa e questo fattore per noi significa molto. Stiamo facendo una buona settimana di allenamenti e ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa gara ».

Giulia Osana (Futura Giovani Busto Arsizio)- « A livello di fiducia e di morale la vittoria di lunedì è stata importante. Stiamo lavorando bene in palestra, siamo contente del primo posto ma non è un traguardo quanto piuttosto uno stimolo a tenere il livello alto e a fare sempre meglio. Arrivati a questo punto del campionato è fondamentale mantenere la concentrazione, continuare a lavorare duramente ma con i piedi per terra. Partite come quella di Concorezzo, che sulla carta sembrano semplici, in realtà non lo sono. Sarà difficile perché giochiamo in casa loro e perché serve mantenere un livello di attenzione alto dal primo all’ultimo punto. Non sarà una gara semplice ma mi auguro bella. Siamo consapevoli del nostro potenziale e delle nostre capacità e scenderemo in campo pronte a cercare altri punti necessari per la classifica ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA RITORNO GIRONE A-

Sabato 14 dicembre 2024, ore 20.00

Bam Mondovì - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Peccia Luigi



Sabato 14 dicembre 2024, ore 21.00

Volleyball Casalmaggiore - Fgl-Zuma Castelfranco Pisa Arbitri: Usai Piera, Cavicchi Simone

Domenica 15 dicembre 2024, ore 15.00

Akademia Sant'Anna Messina - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Pecoraro Sergio, Ciaccio Giovanni

Domenica 15 dicembre 2024, ore 17.00

Orocash Picco Lecco - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Faia Riccardo, Di Lorenzo Antonino

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Clai Imola Volley Arbitri: Galletti Denise, Tundo Virginia



LA CLASSIFICA-

Akademia Sant'Anna Messina 26, Omag-Mt San Giovanni In M.No 25, Cbf Balducci Hr Macerata 21, Valsabbina Millenium Brescia 21, Clai Imola Volley 13, C.B.L. Costa Volpino 13, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 10, Orocash Picco Lecco 10, Volleyball Casalmaggiore 9, Bam Mondovì 2.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA RITORNO GIRONE B-

Sabato 14 dicembre 2024, ore 16.00

U.S. Esperia Cremona - Volley Hermaea Olbia Arbitri: De Nard Andrea, Cecconato Luca

Domenica 15 dicembre 2024, ore 16.00

Narconon Volley Melendugno - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Bonomo Andrea, Adamo Giorgia

Domenica 15 dicembre 2024, ore 17.00

Tenaglia Abruzzo Volley - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Morgillo Davide, Mancuso Alberto

Tecnoteam Albese Volley Como - Itas Trentino Arbitri: Selmi Matteo, Ayroldi Raffaella

Imd Concorezzo - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Papapietro Eustachio, Fontini Simone

LA CLASSIFICA-



Futura Giovani Busto Arsizio 24, Itas Trentino 23, Trasporti Bressan Offanengo 18, Volley Hermaea Olbia 17, Nuvolì Altafratte Padova 16, Narconon Volley Melendugno 15, U.S. Esperia Cremona 15, Tecnoteam Albese Volley Como 12, Imd Concorezzo 8, Tenaglia Abruzzo Volley 2.