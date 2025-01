Messina cade a Macerata, l'Albese toglie un punto alla Futura

Conferma la vetta della classifica l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, che in un’ora e venti piega il fanalino di coda Bam Mondovì. Top scorer e MVP Ortolani, 17 punti, bene anche la coppia di centrali Consoli e Parini, 21 punti e 9 muri di coppia. Nel big match tra seconda e terza in classifica, Cbf Balducci Hr Macerata contro Akademia Sant’Anna Messina, sono le marchigiane ad avere la meglio, accorciando di tre punti sulla rivale. A iniziare meglio sono le ospiti, avanti 0-1 con la solita Diop pungente in attacco (21 punti a fine partita, 5 ace). Ma dal secondo, la squadra di coach Lionetti sale di giri in attacco ma soprattutto diventa impenetrabile a muro: ben 19 blocks vincenti, 8 da una super Caruso da 14 punti totali. Dopo aver vinto seconda e terza frazione, Macerata dà il meglio di sé nell’ultima rimontando dal 17-21 al 25-23. Decisivi i 19 punti di Bulaich Simian, bene anche Mazzon (13) e Battista (12).

Si infrange in Toscana la serie positiva della Cbl Costa Volpino, che cede con un netto 3-0 contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Partita praticamente perfetta delle ragazze di coach Bracci, un risultato determinante per rimanere attaccate al treno della Pool Promozione. Migliore in campo l’argentina Solinas con 17 punti, perno di una squadra che si fa preferire in ricezione (55% contro 40%) e in attacco (31% contro 15%), mentre Zago non va oltre i 16. Classifica che rimane corta in zona Pool Promozione anche perché in Romagna la Clai Imola Volley supera 3-1 la Valsabbina Millenium Brescia, salendo a soli tre punti di distanza dal quinto posto. Partita equilibrata, con le giallonere avanti e poi rimontate dalle padrone di casa. Entusiasmante il tre contro tre all’interno del match: da un lato i 18 punti di Stival accompagnata da Pomili e Bulovic, 16 punti a testa, dall’altra i 22 punti di Siftar con Meli a 16 (5 muri) e Pistolesi a 15.

Ben tre tie-break nel Girone B, il primo a coinvolgere la capolista Futura Giovani Busto Arsizio, che sorride al quinto set nel derby contro la Tecnoteam Albese Volley Como. Dopo l’1-0 iniziale, doppia risposta delle ospiti che vanno avanti, poi set a ritmo altissimo delle bustocche chiuso 25-12 e 15-11 finale. Strepitose Enneking e Zanette per coach Beltrami, 29 e 23 punti a referto, la migliore delle ospiti è Longobardi che, come l’opposta avversaria, si ferma a 23. Un risultato che permette all’Itas Trentino di accorciare le distanze dalla vetta: è netta infatti la vittoria delle squadra di coach Mazzanti nella trasferta contro la Tenaglia Abruzzo Volley. La partita dura poco più di un’ora, con Kosareva e Giuliani mattatrici con 16 punti a testa, gli stessi della migliore delle abruzzesi, Ndoye.

Dietro le due squadre in testa continua lo splendido cammino della Narconon Volley Melendugno, che con il quarto successo consecutivo supera una diretta rivale alla Pool Promozione, l’Us Esperia Cremona. All’iniziale 1-0, la squadra di coach Zanelli risponde con convinzione impattando subito la sfida. Nel terzo e quarto set, fondamentale l’ingresso di Andrich, MVP della sfida grazie ai punti determinanti messi a segno nei testa a testa delle due frazioni, concluse 25-22 e 26-24. Utilissimi anche i 23 punti di Malik, mentre tra le ospiti si distingue Munarini (18 punti con 5 muri). Entrambe al tie-break le altre due sfide, vinte dalla Trasporti Bressan Offanengo e dalla Nuvolì Altafratte Padova. Rimonta dal 2-0 contro l’Imd Concorezzo per la squadra di coach Bolzoni, che risponde ai 34 punti della coppia Kavalenka-Tsitsigianni con i 27 dell’MVP Rodic. Stesso andamento anche al GeoPalace, casa della Volley Hermaea Olbia, con le sarde avanti 2-0 e poi sconfitte 2-3. Le prestazioni migliori sono da un lato quelle di Partenio (20) e Korhonen (15), dall’altro essenziali le prove di Grosse Scharmann, 27 punti, ed Esposito, 25.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA 3-1 (19-25 25-20 25-22 25-23) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Caruso 14, Decortes 5, Bulaich Simian 19, Mazzon 13, Bonelli 2, Battista 12, Bresciani (L), Fiesoli 11, Morandini, Busolini, Allaoui. Non entrate: Orlandi (L), Sanguigni. All. Lionetti.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Carraro 1, Mason 11, Olivotto 5, Diop 21, Rossetto 13, Modestino 8, Caforio (L), Babatunde 4, Vernon 4, Bozdeva. Non entrate: Trevisiol, Guzin, Norgini (L). All. Bonafede.

ARBITRI: Galteri, Candeloro.

Durata set: 24′, 24′, 28′, 33′; Tot: 109′.

MVP: Daniela Soledad Bulaich Simian ( Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 710

BAM MONDOVI’ – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 0-3 (22-25 14-25 20-25) –

BAM MONDOVI’: Viscioni 8, Deambrogio 2, Berger 7, Lancini 9, Catania 5, Schmit, Giubilato (L), Bosso 4. Non entrate: Marengo, Manig, Fini (L), Tresoldi. All. Basso.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 8, Parini 11, Ortolani 17, Piovesan 3, Consoli 10, Nicolini 1, Valoppi (L), Sassolini 4, Bagnoli. Non entrate: Meliffi (L), Ravarini, Polesello. All. Bellano.

ARBITRI: Cavicchi, Coppola.

Durata set: 29′, 21′, 28′; Tot: 78′.

MVP: Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

Spettatori: 310.

CLAI IMOLA VOLLEY – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (18-25 25-21 25-19 25-23) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 16, Ravazzolo 7, Stival 18, Bulovic 16, Melandri 6, Rizzieri, Mastrilli (L), Mescoli 1, Migliorini 1, Visentin, Pinarello. Non entrate: Gambini (L), Bacchilega, Messaggi. All. Caliendo.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pistolesi 15, Tonello 4, Scacchetti 2, Siftar 22, Meli 16, Davidovic 5, Scognamillo (L), Trevisan 2, Romanin, Stroppa. Non entrate: Veglia, Riccardi (L), Bikatal, Franceschini. All. Solforati.

ARBITRI: De Nard, Lambertini.

Durata set: 25′, 32′, 26′, 30′; Tot: 113′.

MVP: Sara Stival (Clai Imola)

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA – C.B.L. COSTA VOLPINO 3-0 (25-22 25-19 25-20) –

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Vecerina 6, Fucka 11, Ferraro 4, Salinas 17, Colzi 9, Zuccarelli 13, Bisconti (L), Lotti, Tosi. Non entrate: Tesi (L), Braida, Fava. All. Bracci.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Ferrarini 11, Dell’orto 1, Buffo 1, Brandi 7, Zago 16, Neciporuka 2, Gamba (L), Yilmaz 4, Lovett 1, Camerini 1, Dell’amico, Tosi. Non entrate: Fracassetti (L), Fumagalli. All. Cominetti.

ARBITRI: Marigliano, Russo.

Durata set: 34′, 24′, 31′; Tot: 89′.

MVP: Candela Sol Salinas ( FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA)

IMD CONCOREZZO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 2-3 (25-20 25-22 21-25 16-25 9-15) –

IMD CONCOREZZO: Rosina 7, Piazza 5, Marini 2, Tsitsigianni 16, Frigerio 8, Kavalenka 18, Rocca (L), Bianchi 4, Ghezzi (L), Alberti, Brutti. Non entrate: Pegoraro, Tonello, Bianchi. All. Delmati.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 13, Campagnolo 9, Martinelli 10, Pinetti 1, Caneva 14, Bridi 5, Tellone (L), Rodic 27, Salvatori 2. Non entrate: Favaretto, Bole, Compagnin, Tommasini (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Usai, Miggiano.

Durata set: 28′, 33′, 29′, 26′, 17′; Tot: 133′.

MVP: Isidora Rodic (Trasporti Bressan Offanengo)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 2-3 (25-21 28-26 27-29 17-25 11-15) –

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 20, Barbazeni 4, Korhonen 15, Fontemaggi 5, Ngolongolo 12, Pasquino 4, Blasi (L), Trampus 10, Civetta, Negri, Kogler. Non entrate: Piredda. All. Guadalupi.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco, Esposito 25, Bovo 12, Grosse Scharmann 27, Fiorio 4, Fanelli 5, Maggipinto (L), Esposito 15, Ghibaudo 1, Micheletti, Pridatko. Non entrate: Occhinegro. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Pazzaglini, Mannarino.

Durata set: 28′, 37′, 35′, 25′, 16′; Tot: 141′.

MVP: Erika Esposito (Nuvoli’ Altafratte Padova)

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY – ITAS TRENTINO 0-3 (19-25 17-25 15-25) –

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Mennecozzi 2, Tega 6, Martinelli 2, Vighetto 5, Ndoye 16, Grazia 5, Pisano (L), Maricevic 3, Zamboni, Foresi, Galuppi (L), Petrovic. All. Dell’anna.

ITAS TRENTINO: Batte 1, Kosareva 16, Marconato 6, Weske 12, Giuliani 16, Molinaro 7, Ristori (L), Prandi, Zeni, Bassi, Pizzolato, Fiori (L), Iob, Zojzi. All. Mazzanti.

ARBITRI: Erman, De Orchi.

Durata set: 20′, 24′, 23′; Tot: 67′. MVP: Kosareva.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-2 (25-19 16-25 21-25 25-12 15-11) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 6, Rebora 9, Monza 3, Enneking 29, Kone 10, Zanette 23, Cecchetto (L), Zakoscielna 2, Brandi, Spiriti. Non entrate: Landucci, Del Freo, Baratella, Osana (L). All. Beltrami.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Rimoldi, Grigolo 15, Veneriano 11, Colombino 12, Longobardi 23, Taje’ 7, Pericati (L), Mazzon 8, Mancastroppa, Baldi, Vigano. Non entrate: Bertini (L), Radice, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Di Lorenzo, Grasso.

Durata set: 27′, 24′, 29′, 21′, 18′; Tot: 119′.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – U.S. ESPERIA CREMONA 3-1 (25-20 18-25 25-22 26-24) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Tanase 15, Riparbelli 5, Malik 23, Joly 3, Biesso 6, Caracuta, Ferrario (L), Andrich 8, Maruotti 4, Passaro. Non entrate: Fioretti, D’onofrio (L). All. Giunta. U.S.

ESPERIA CREMONA: Arciprete 13, Marchesini 9, Turla’ 3, Bellia 12, Munarini 18, Taborelli 13, Parlangeli (L), Zuliani, Felappi, Maiezza, Zorzetto. Non entrate: Modesti, Bondarenko, Schettino (L). All. Zanelli.

ARBITRI: De Sensi, Bosica.

Durata set: 27′, 28′, 27′, 39′; Tot: 121′.

MVP: Erica Andrich (Narconon Volley Melendugno)

Omag-Mt San Giovanni In M.No 37 (12 – 2); Akademia Sant’Anna Messina 33 (12 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 30 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 25 (8 – 6); C.B.L. Costa Volpino 20 (6 – 8); Clai Imola Volley 17 (5 – 9); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 16 (6 – 8); Orocash Picco Lecco 13 (4 – 9); Volleyball Casalmaggiore 11 (4 – 9); Bam Mondovi’ 5 (2 – 12);

Futura Giovani Busto Arsizio 34 (12 – 2); Itas Trentino 32 (12 – 2); Narconon Volley Melendugno 27 (9 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 24 (8 – 6); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 7); Nuvoli’ Altafratte Padova 22 (7 – 7); Volley Hermaea Olbia 20 (7 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 17 (5 – 9); Imd Concorezzo 9 (2 – 12); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 13).

