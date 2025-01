Volley Mercato: la Omag ingaggia Siria Clemente

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)-La Omag-MT annuncia l’arrivo di Siria Clemente, centrale classe 2005, in sostituzione dell’infortunata Giulia Polesello. Siria arriva dalla Traina Albaverde, squadra siciliana di Serie B1 e rinforzerà il reparto delle centrali in posto 3. Con l’ingresso nella Omag-MT, Siria così avrà l’opportunità di confrontarsi con il livello del campionato di Serie A2, sotto la guida di coach Bellano.

LA CARRIERA-

Nata a Vittoria e cresciuta a Caltanissetta, Siria ha già maturato diverse esperienze in Serie B: Piacenza in B2 (2021-2022), Fusione Venezia in B2 (2022-2023), Energy System Catania in B1 e infine Traina Albaverde.

Le parole di Siria Clemente

« Sono felice ed entusiasta per la grande opportunità che mi è stata offerta. Fare parte di un roster composto da atlete di alto livello e di grande esperienza mi lusinga, e mi darà la possibilità di imparare molto da loro. Ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia e sono pronta a mettermi in gioco e a dare il mio contributo ».