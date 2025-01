Volley Mercato: Mondovì ingaggia la canadese Langegger

Arrivata pochissimi giorni fa in Italia, Langegger ha sbrigato velocemente le ultime pratiche burocratiche, che consentiranno alla Bam Mondovì di schierarla a referto per la gara casalinga di domenica 19 gennaio (ore 17.00).

LA CARRIERA-

Classe 1998, Langegger vanta una lunga esperienza nei club di gran parte d’Europa. Dopo il College in Canada, dove ha disputato i campionati universitari, l’atleta veste la maglia del Volley Lugano (Svizzera), AO Thiras (Grecia), VC Wiesbaden (Germania). La schiacciatrice ha giocato la prima parte della stagione 2024/2025 con in Slovenia, tra le fila del Gen-I Volley.

Le parole di Melissa Kristine Langegger-

« Sono molto felice ed emozionata per questa nuova esperienza. Non vedo l’ora di poter scendere in campo e dare il mio contributo alla squadra ! »