La Futura vince l'anticipo con Offanengo

CASTELLANZA (VARESE)- Non bella, sofferta ma la Futura Volley Giovani, nell' anticipo della 7a di ritorno , ritrova la vittoria ed è questo che più conta. Dopo due sconfitte consecutive che avevano minato il morale in casa bustocca, la squadra allenata da Alessandro Beltrami sa fare quadrato, sa compattarsi e spremendo risorse preziose da tutto il gruppo, si prende tre punti pesanti contro Offanengo, utili per confermarsi in vetta al girone B tenendo a distanza l’Itas Trentino, in campo domani. Le biancorosse tengono testa alla Trasporti Bressan, finora leader per ace realizzati, e proprio dai 9 metri sanno raccimolare un bottino importante e utile a mettere in crisi la ricezione ospite. La tanto attesa sfida tra due dei migliori attacchi del campionato si risolve con le polveri un po’ bagnate da entrambe le parti (33% per Busto Arsizio, 31% per Offanengo) ma le Cocche lavorano in maniera ottimale a muro riuscendo così a prendersi il derby lombardo. Grande protagonista è Sofia Rebora: il capitano biancorosso confeziona una prestazione da standing ovation (20 punti col 66%, 5 muri e 5 ace) che le vale il titolo di MVP della gara, premiata con un pizzico di commozione da Roberta Genoni, figlia dell’indimenticato dirigente “Pat” Genoni, scomparso solo qualche mese fa. In doppia cifra anche Zanette (13) ed Enneking (12); prezioso l’impatto di Zakościelna, solida in ricezione Cecchetto (64% di efficacia) e pulita la regia di Monza.

l primo break arriva sul fronte ospite, con le neroverdi ciniche nell’approfittare di un paio di distrazioni delle Cocche (5-8). Ci pensa però capitan Rebora a suonare la sveglia, spingendo a tutta (due ace e punto in fast) e portandosi dietro le compagne. In particolare Enneking, che diventa un fattore anche a muro (3 a fila più un attacco) mettendo la firma sul break di 9-0 che porta sui giusti binari il set (14-8). La resistenza della Trasporti Bressan non è ancora domata (rimonta fino al 17 pari con l’ace di Martinelli) ma Busto Arsizio è brava a tenere sempre la testa avanti e ad allungare nuovamente con un paio di spunti di Orlandi (attacco da posto 4 ed ace per il 22-18). Alla prima occasione ci pensa Zanette a chiudere con un missile.

Parziali: 5-8, 14-8, 15-11, 17-17, 22-18, 25-19

Enneking 7, Orlandi 5; Rodic 4, Caneva 3

Grande equilibrio nel secondo set e non un bel gioco in avvio della frazione, con il tecnico bustocco che prova a dare la scossa sul 6 pari inserendo Zakościelna per Enneking. È però ancora Offanengo a staccarsi per prima sfruttando il buon lavoro delle sue bande (ace di Nardelli e attacco di Rodic per l’8-12); la Futura fatica invece a mettere palla a terra (9-14) e coach Beltrami si gioca anche il cambio di diagonale mandando in campo Spiriti e Brandi. Il primo punto in serie A2 dell’opposta classe 2007 tiene in scia le bustocche (11-16) che non riescono però ad agganciare il treno continuando a litigare col Molten (14-23) con un lungo filotto di errori (11 nel set).

Parziali: 6-6, 8-12, 9-14, 11-16, 14-18, 14-23, 17-25

Rebora 4, Kone 3; Martinelli 4, Rodic e Nardelli 3

Nel terzo parziale le biancorosse ci mettono cuore e carattere provando a prendere il comando (7-5); la replica della Trasporti Bressan è però immediata, con un break di 0-5 che la porta avanti (7-10). Il coach bustocco cambia nuovamente con Zakościelna dentro per Orlandi e la Futura Volley ha un guizzo che le permette di agganciare la parità a quota 11. Ma è come sempre l’enorme grinta di capitan Rebora a scuotere le Cocche, che ritrovano un po’ di fluidità nel gioco (16-14). Un ace di Kone ed un muro della centrale genovese danno spinta alla formazione biancorossa (20-17); Monza si mette in proprio per il 23-20, Rebora procura tre set-point a Busto Arsizio e ci pensa Zanette a chiuderla al primo colpo.

Parziali: 7-5, 7-10, 11-11, 16-14, 20-17, 23-20, 25-21

Rebora 8, Zanette 6; Caneva 6, Nardelli e Salvatori 4

Nel quarto set riparte il punto a punto tra le due squadre con un primo timido tentativo di fuga delle padrone di casa di (9-7). Due ace a fila di un’immensa Rebora danno consistenza all’allungo biancorosso (12-8) mentre un paio di errori delle neroverdi ed un’abile giocata di Zakościelna sulle mani del muro ospite avvicinano al traguardo le Cocche (17-12). La schiacciatrice polacca firma anche il 20-13, il successivo muro di Rebora profuma tanto di vittoria e per la squadra di coach Beltrami è solo questione di attendere qualche minuto: fino a quando la battuta di Salvatori finisce di poco out dando il via alla festa della Soevis Arena.

Parziali: 7-6, 9-7, 12-8, 17-12, 20-13, 23-16,

Zakościelna 5, Zanette e Rebora 4; Martinelli 4

I protagonisti-

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « È stata una partita difficile, Offanengo ci ha messo parecchio in difficoltà in ricezione e quando riceviamo male perdiamo lucidità in tutti i fondamentali. Sistemata poi la seconda linea, abbiamo ritrovato tranquillità. Gennaio e febbraio sono tradizionalmente i mesi più difficili della stagione e a livello mentale lo stiamo pagando un po’. Sono contenta della mia prestazione ma più in generale di quella della squadra; purtroppo il ruolo della centrale passa sempre un po’ in sordina ma sono felice che oggi sia andato tutto bene, anche l’intesa con Monza sulla fast ».

Martina Martinelli (Trasporti Bressan Offanengo)-« C’è un po’ di rammarico per alcune situazioni che potevamo gestire meglio e che ci avrebbero potuto portare al tie-break. Sapevamo quali erano i punti deboli di Busto Arsizio e abbiamo lavorato su quelli, si è visto anche se non siamo riuscite a seguire tutte le indicazioni. Crediamo alla Pool Promozione e pensiamo adesso ad una partita alla volta ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-1 (25-19 17-25 25-21 25-17)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Enneking 12, Kone 9, Zanette 13, Orlandi 7, Rebora 20, Monza 1, Cecchetto (L), Zakoscielna 7, Spiriti 1, Baratella, Landucci, Brandi. Non entrate: Del Freo, Osana (L). All. Beltrami.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 9, Salvatori 10, Martinelli 10, Rodic 10, Caneva 13, Bridi 5, Tellone (L), Compagnin 2, Bole 1, Tommasini, Pinetti, Favaretto. Non entrate: Patrini (L), Campagnolo. All. Bolzoni.

ARBITRI: Sumeraro, Lentini.

Durata set: 25′, 30′, 30′, 26′; Tot: 111′.

MVP: Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)