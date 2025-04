Play Off: Messina e Macerata in campo per Gara 2 della finale

MESSINA- Passerà dal taraflex PalaRescifina l'occasione del riscatto per Akademia Sant'Anna. Le SuperGirls di coach Bonafede, archiviata la pesante sconfitta di Macerata in gara 1 della serie di Finalissime Play-Off, sono rientrate nelle prime ore della mattina di lunedì 21 dalle Marche. Poco il tempo a disposizione per tornare in palestra e lavorare sui vari aspetti della sconfitta maturata il giorno di Pasqua . Di contro la Balducci punta al colpo in trasferta che potrebbe regalarle il pass per l’A1. Nella città marchigiana l’attesa è febbrile tanto che, in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Macerata, sarà allestito un maxischermo presso il palasport Fontescodella di Macerata per i tifosi che vorranno seguire il match in diretta.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Akademia Sant'Anna Messina, 3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Valeria Battista a Akademia Messina nel 2023/2024

Fabrizio Costantino (Akademia Sant'Anna Messina)- « Ci prepariamo ad affrontare gara 2 consapevoli che servirà riscattare la prova di Macerata per riportare in parità la serie e giocarci tutto nell'ultimo confronto. Puntiamo sulla voglia delle nostre ragazze di dimostrare le proprie qualità e, soprattutto, sul supporto della gente di Sicilia che verrà a sostenerci nel match di mercoledì 23 al PalaRescifina ».

coach Valerio Lionetti (Cbf Balducci Hr Macerata)- « In questo momento dobbiamo prendere le certezze che abbiamo acquisito in Gara 1, dobbiamo farle nostre, dobbiamo usarle per essere ancora più performanti su tante situazioni che sicuramente si possono far meglio. Ovvio che sono molto contento di quello che abbiamo fatto nella prima sfida e secondo me la cosa da cui dobbiamo ripartire è la buona prestazione, sapendo che di là c'è una delle migliori squadre del del campionato. Quindi dobbiamo sapere che ci metteranno in difficoltà, sarà una partita tosta, dove sarà necessario dare tutto. Non vediamo l'ora di farlo, questa è una cosa che è ben chiara da parte dello staff e da parte delle ragazze ».

GARA 2 DI FINALE PLAYOFF-

Mercoledì: 23 aprile 2025, ore 19.00

Akademia Sant'Anna Messina - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Scotti Paolo, Gaetano Antonio