Volley Mercato: Trento per la panchina ha scelto Alessandro Beltrami 

Piemontese, classe 1981, è un nome assai noto agli appassionati trentini di pallavolo femminile; nel recente passato ha infatti incrociato più volte il suo cammino con quello di Trentino Volley, affrontata da avversario alla guida di Millenium Brescia nella stagione 2022/23 e di Futura Giovani Busto Arsizio in quella appena conclusa.

LA CARRIERA-

Dopo gli inizi a Chieri, prima nelle vesti di scoutman e successivamente come secondo allenatore, nel 2008 Beltrami approda all’Asystel Novara, dove conquista il suo primo trofeo, la Coppa CEV. Nel 2009 vive la sua prima esperienza da capo allenatore al Chieri ’76 in Serie B2, per poi approdare nelle concittadine della Famila Generali Chieri in Serie A2, aggiudicandosi i Playoff Promozione e ottenendo il pass per la massima serie. Successivamente siede sulle prestigiose panchine di Casalmaggiore, Modena, Scandicci e Filottrano sempre in Serie A1, categoria che ritrova dopo un biennio a Montecchio Maggiore in A2 nuovamente a Scandicci (come vice di Barbolini) nel 2020. Le ultime esperienze, in ordine temporale, le vive sulle panchine di Brescia (vittoria della Coppa Italia di A2 nel 2022) e Futura Giovani Busto Arsizio, con cui ha affrontato Trento nello scorso campionato di A2. Parallelamente all’attività nei Club, Beltrami ha vissuto importanti esperienze anche con la Nazionale tedesca (assistente di Guidetti dal 2006 al 2013 e primo allenatore della selezione Under 20 nel 2014) e con la Nazionale olandese (assistente allenatore dal 2017 al 2020).

Le parole di Alessandro Beltrami

« La trattativa con Trentino Volley è andata in porto molto velocemente, perché fin da subito sono stato colpito piacevolmente dal progetto e dall’idea che mi sono state illustrate dalla Società. L’approdo a Trento mi permette di riavvicinarmi a casa, abitando a Verona, ma soprattutto mi consente di intraprendere un percorso professionale molto stimolante, entrando a far parte di un Club di grande prestigio e molto strutturato. La squadra che andremo ad allestire avrà un’età media piuttosto bassa e sarà un mix di giocatrici confermate e atlete che arriveranno nel corso del mercato estivo. L’obiettivo è a lungo termine: puntiamo a costruire un gruppo solido che possa immediatamente provare a giocarsi le proprie carte con le formazioni più attrezzate del campionato di Serie A2, per poi puntare in futuro ad obiettivi più grandi e prestigiosi ».

Le parole del presidente Marcello Poli

« Con grande soddisfazione da parte del Club, diamo il benvenuto ad Alessandro Beltrami quale Head Coach della formazione femminile. Si tratta di un allenatore che ha qualità tecniche, umane ed un buon bagaglio di esperienza; sono convinto che, con l'assistenza di Michele Parusso, saprà costruire un bel gruppo e garantire la giusta personalità ad una squadra giovane, che potrà far divertire i tifosi e soddisfare le aspettative di Società e tifosi ».

Le parole del direttore sportivo Duccio Ripasarti

« Alessandro è un tecnico preparato ed estremamente appassionato, con una lunga esperienza sia in campo nazionale sia in quello internazionale. Lo conosco da molti anni e spesso i nostri cammini si sono incrociati da avversari, sia in Serie A2 sia in Serie A1. In passato già in un paio di circostanze siamo stati vicini a poter lavorare insieme; ora finalmente si è concretizzata quest’opportunità e sono particolarmente soddisfatto, perchè ritengo sia un tecnico che si sposi perfettamente con il nuovo percorso che intendiamo intraprendere ».