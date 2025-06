Volley Mercato: Gaia Novello fresco talento per Imola

LA CARRIERA-

Nata nel 2007, Gaia arriva ad Imola proveniente da un biennio molto positivo vissuto con la maglia della Imoco Volley San Donà, formazione con la quale ha preso parte agli ultimi due campionati di serie B1 mostrando un ottimo potenziale dal punto di vista offensivo…e non solo. In precedenza, per lei un paio di stagioni in B2 (dal 2021 al 2023) difendendo i colori della Synergy Volley di Venezia che hanno rappresentato il passaggio nella pallavolo delle grandi dopo gli ottimi risultati conseguiti a livello giovanile, ultimo fra tutti il titolo nazionale under 18 appena conquistato proprio con l’Imoco. Attualmente in ritiro collegiale con la Nazionale Italiana di categoria per preparare al meglio gli Europei under 19 in programma dal 1 al 13 luglio in Serbia e Croazia, la banda di origini venete è indubbiamente un prospetto tecnico di grande qualità sul quale la società santernina ha deciso di puntare forte per costruire un organico competitivo e capace di togliersi nei prossimi mesi altre grandi soddisfazioni.

Le parole di Gaia Novello

Da sempre ad Imola si investe parecchio sui giovani talenti per costruire gruppi di successo. Quanto ha influito questo fattore nella tua scelta di “sposare” il progetto Clai?

« Ha influito moltissimo sulla mia scelta, perché essendo giovane e avendo ancora tanto da imparare cercavo proprio un ambiente che puntasse alla crescita personale e al tempo stesso di tutto il gruppo. Sono quindi molto entusiasta di entrare a far parte del progetto Clai, perché avrò l’opportunità concreta di migliorare ogni giorno e di essere seguita da uno staff preparato che dà fiducia alle atlete più giovani ».

Cosa significa per te, in questo momento particolare della tua carriera pallavolistica, avere la possibilità di giocare nella seconda serie nazionale difendendo i colori di una società così prestigiosa?

« Vuol dire davvero tanto per me e sono contentissima di avere l’opportunità di giocare in una società così prestigiosa. So che il livello sarà alto e che le responsabilità aumenteranno, ma proprio per questo darò sempre il massimo per farmi trovare pronta e dimostrare di essere all’altezza della fiducia che è stata riposta in me ».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione in maglia Clai? Personalmente dove credi di avere i maggiori margini di crescita?

« Mi aspetto di entrare a far parte di un gruppo affiatato, dove nasca una bella sintonia. Credo che lavorare in un ambiente positivo e coeso sia fondamentale per crescere e le prime impressioni sono state davvero ottime. Ho già conosciuto alcune compagne ed alcuni membri dello staff, e tutti mi hanno accolta molto bene. Personalmente sono pronta a lavorare con tanto impegno per migliorare sia tecnicamente che mentalmente durante la prossima stagione ».