Volley Mercato: Arianna Vittorini nel roster di Brescia

LA CARRIERA-

Cresciuta pallavolisticamente nel Volley Art Firenze, con cui ha chiuso il proprio percorso giovanile con un bel sesto posto nelle Finali Nazionali di Agropoli, il suo esordio “tra i grandi” è avvenuto nella squadra della sua città, Il Bisonte Firenze, in Serie A1. L’anno successivo, con la “Rinascita Il Bisonte” ha disputato il campionato di Serie B2, per poi ritrovare la Serie A prima con i colori della Bsc Materials Sassuolo (2022/2023) e poi con quelli della Cbf Balducci Hr Macerata (2023/2024). Nell’ultima stagione, Arianna decide di tornare a casa, giocando per la Bindi Spa Volley Valdarno in Serie B1.

Le parole di Arianna Vittorini

« Entrare a far parte di Millenium è per me una grande opportunità, che accolgo con entusiasmo e gratitudine. Ho avuto modo di conoscere alcune ragazze, lo staff e la società: le prime impressioni sono state davvero positive. Non vedo l’ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura. Sono pronta a dare il massimo, crescere ancora e contribuire al meglio agli obiettivi della squadra ».