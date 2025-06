Volley Mercato: ancora linea verde per Talmassons, arriva Aurora Cassan

TALMASSONS (UDINE) -La CDA Talmassons FVG continua a distinguersi come una società che ripone grande fiducia nelle giovani atlete, come testimoniato anche dall’ultimo arrivo nel roster di coach Leonardo Barbieri. Stiamo parlando di Aurora Cassan, libero, classe 2006, che nella stagione 2025/2026 vestirà la maglia delle Pink Panthers.

Aurora corona così il suo percorso di crescita, passato interamente nelle giovanili di società del territorio: originaria di Latisana, la diciottenne ha vissuto due anni con la CDA Volley Talmassons FVG a livello giovanile, prima di vestire le maglie di Chions Fiume Volley, Martignacco e Porcia. Un lungo percorso che l’ha portata fino alla chiamata della CDA Talmassons FVG, con cui vivrà la prima esperienza nel campionato di Serie A2.

Le parole di Aurora Cassan

« Questo primo giorno da nuova giocatrice di Talmassons è stato molto bello, sono molto emozionata. Per me questo sarà un anno di grande crescita, perché avrò l’opportunità di giocare con ragazze che hanno già giocato a questi livelli. Qui a Talmassons avevo già fatto due anni a livello giovanile, nel 2019 e nel 2020. Quest’anno per me è una grande svolta, sono davvero molto contenta di questa opportunità »

Le parole del direttore sportivo Gianni De Paoli

« Come sempre abbiamo detto vogliamo valorizzare quelli che sono i giovani talenti e le giovani atlete del territorio. Aurora, come Rebecca Feruglio, è un prodotto del nostro vivaio e sarà un’altra ragazza che avrà l’opportunità di crescere in una squadra importante. Anche lei ha fatto un percorso importante, passando per Talmassons, poi a Chions, fino ad arrivare in Serie C con Porcia dove quest’anno ha vinto il campionato. Lei è un esempio, ci sono altre ragazze che stiamo seguendo e che speriamo di portare qui, per dare un tocco di ‘friulanità’ in questa squadra ».

Le parole del presidente Ambrogio Cattelan

« Vedere queste ragazze giovanissime arrivare in prima squadra è davvero emozionante. Abbiamo fatto qualcosa di importante per il nostro territorio. Spero che continui ancora per molto questa emozione, con la voglia di continuare a fare belle squadre con queste brave ragazze che sicuramente hanno tutto per percorrere una bella strada ».