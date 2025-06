Federica Baratella, nata a Varese, 19 anni, 174 cm, libero, ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Futura Giovani Busto in serie A2.

Con la maglia azzurra delle nazionali giovanili italiane ha vinto una medaglia d’Oro ai Campionati Europei U17 del 2022 e una medaglia d’Argento ai Campionati Europei U16 del 2021.

Giovane di ottime prospettive, si distingue per la sua completezza a livello tecnico, risultando efficace sia in ricezione che in difesa. Cresciuta come schiacciatrice, all’inizio del suo percorso giovanile, è dotata anche di un’ottima battuta.

Solare, grintosa in campo, dovrà portare la sua determinazione e le sue qualità tecniche al servizio della squadra, rinforzando, in coppia con Giorgia Zannoni, la difesa e la ricezione della squadra di Roma nelle sfide che l’attendono nel prossimo campionato.