Volley Mercato: Angela Coba seconda regista di Offanengo

LA CARRIERA-

Nata a Modena il 24 febbraio 2006 da genitori di origini albanesi, Angela si è trasferita con la famiglia a Lodi all’età di 3 anni. Il padre Gjon è stato un ottimo pallavolista in patria e per anni ha fatto parte dello staff tecnico di Modena Volley in A1 al fianco di Jenny Lang Ping, oltre ad aver lavorato in carriera con Giovanni Guidetti.

Alta un metro e 80 centimetri, Angela Coba si è avvicinata alla pallavolo all’età di 9 anni a scuola per poi intraprendere i primi passi agonistici nell’Accademia Volley Lodi. La maturazione è proseguita fino all’under 14 al Volley 2.0 Crema, per poi sbarcare al Visette Volley di Settimo Milanese, giocando la finale scudetto under 15 e vivendo la prima esperienza in nazionale, con la medaglia d’argento agli Europei Under 16 nel 2021. Nella stagione successiva, stessi colori e la prestigiosa medaglia d’oro negli Europei Under 17, poi l’annata 2022/2023 l’ha vista vincere il suo primo scudetto under 18 con l’Imoco e mettersi al collo con l’Italia il bronzo ai Mondiali Under 19. Due stagioni fa, il bis tricolore con la formazione veneta, mentre la scorsa annata pallavolistica l’ha vista vivere l’esperienza in B1 a Castelfranco Veneto in maglia Azimut. Una curiosità: il 30 gennaio 2023 – dopo la vittoria all’Europeo – ha partecipato con le nazionali azzurre all’udienza privata con Papa Francesco.

Le parole di Angela Coba

« Sono molto entusiasta di vivere la mia prima esperienza in serie A, sono molto contenta inoltre di tornare in una zona vicino a casa. Avendo giocato a Crema, mi ricordo bene il PalaCoim. L’idea di una pallavolo veloce come quella che c’è in A2 è stata tra i fattori della mia scelta, mi piace giocare rapido e con i centrali. Tra i fondamentali che preferisco, la battuta, mentre devo migliorare molto a muro. Mi aspetta un anno di grande lavoro sulla tecnica ».

Le parole del presidente Cristian Bressan

« Angela è una giovane di talento, che vanta anche importanti esperienze internazionali in maglia azzurra. Con Giorgia Compagnin forma una coppia di palleggiatrici promettenti sulla quale abbiamo puntato per la prossima stagione. Inoltre, Coba ha vissuto una tappa della sua maturazione nel Volley 2.0, società a cui siamo legati dalla sinergia Future Volley, e questo è un ulteriore motivo di soddisfazione per noi ».