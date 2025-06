Volley Mercato: Talmassons chiude il roster con Sofia Cusma 

LA CARRIERA-

Cresciuta pallavolisticamente nell’Argentario Volley, giocando sia nelle giovanili che in B1, passando per la Pieralisi Jesi e per L’ING Nottolini Capannori, in provincia di Lucca, sempre in serie B1. Nell’ultimo anno ha vestito la maglia della Zero5 Castellana Grotte, disputando un altro campionato di Serie B1, che le ha permesso di aggiungere ulteriore esperienza nonostante la giovane età. Ora, una nuova tappa attende Sofia, questa volta in Serie A2 con la maglia delle Pink Panthers di Talmassons.

Le parole di Sofia Cusma

«Sono molto felice di essere qui. Ho lasciato la mia regione da quando ero piccola ed è il primo anno che ho l’onore di giocare in casa mia. Sono partita a Trento con le giovanili, poi ho giocato tre anni nelle B1 in giro per l’Italia. Finalmente sono tornata a casa e per me è un grande onore giocare per questa società. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e mettermi al lavoro. Io non mi sono mai posta limiti. Voglio crescere e questa per me è una grande opportunità per farlo. Sarò affiancata da uno staff qualificato e da giocatrici esperte e talentuose quindi per me è un onore. Darò tutta me stessa, voglio migliorare tanto e dare tutto ciò che posso alla mia squadra ».

Le parole del direttore sportivo Gianni De Paoli

« Sofia è un altro talento del Friuli Venezia Giulia. Già da un paio d’anni la seguivamo, ha fatto un percorso importante sia a livello giovanile che in Serie B1 in giro per l’Italia. Sarà un’altra atleta regionale che si aggiunge a quelle già confermate, che permetteranno di mantenere un’identità ancora forte all’interno della squadra. Penso che abbiamo raggiunto tutti quelli che erano i nostri obiettivi di mercato, ovvero costruire una squadra esperta, con una rosa che avesse una forte rappresentanza della nostra regione. Ora sarà il campo a dare le risposte ».

Le parole del presidente Ambrogio Cattelan

« Io ci tengo tantissimo a questo progetto che ormai si sta consolidando. Vedo già dei numeri importanti con noi e questo mi fa molto piacere. Senz’altro le nostre ragazze saranno felici anche di portare questa bandiera che è anche loro ».