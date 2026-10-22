Volley Mercato: Trento riabbraccia Silvia Fondriest

TRENTO - Silvia Fondriest , la trentottenne centrale di Rovereto che aveva smesso di giocare al termine della stagione 2023, ha deciso di rimettersi in gioco e di accettare di completare l'organico dell'Itas Trentino fino alla fine della stagione. A 1.260 giorni dall’ultima apparizione, sarà un rinforzo di esperienza per coach Beltrami, un prezioso innesto per completare il reparto dei posto 3 e mettere la propria esperienza al servizio della squadra, soprattutto nel corso degli allenamenti. Autentica bandiera di Trentino Rosa, società della quale è stata capitano fino alla stagione 2020/2021, Fondriest ha contribuito alla conquista della Coppa Italia di Serie A2 e alla successiva promozione nella massima serie. Un percorso da protagonista proseguito anche nella stagione 2022/2023, la prima di Trentino Volley nel settore femminile: in quell’annata, la centrale trentina si è rivelata una pedina fondamentale nello scacchiere di coach Saja, contribuendo al successo nei Playoff Promozione e al conseguente salto di categoria.

Silvia Fondriest andrà a referto già nella partita di campionato LVF A2 Fineco di sabato 24 ottobre contro Fasano (al Sanbapolis, ore 16) e vestirà la maglia numero 6: la stessa indossata nella precedente esperienza in Trentino Volley.

Le parole di Silvia Fondriest

« Ho accettato la proposta perché conosco bene Beltrami, nutro nei suoi confronti una grande stima e mi piace molto come. Inoltre, con tante ragazze ho mantenuto un rapporto molto positivo e sono sempre state disponibili nei miei confronti. La Società mi ha chiesto una mano soprattutto durante gli allenamenti e di mettere a disposizione della squadra l’esperienza maturata nel corso della mia carriera. Ho accettato volentieri, con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle giocatrici più giovani e aiutare il gruppo a trovare il giusto equilibrio. Il mio rientro nasce proprio da questa semplice volontà: fornire un contributo in palestra e mettere la mia esperienza al servizio della squadra ».

Le parole del direttore sportivo Duccio Ripasarti

« Desidero innanzitutto ringraziare Silvia per la disponibilità dimostrata e per l’attaccamento che continua a manifestare nei confronti della Società e del territorio. Il suo inserimento in rosa nasce dall’esigenza di alleggerire i carichi di lavoro delle tre centrali, tutte molto giovani e che nelle scorse settimane hanno dovuto fare i conti con alcuni piccoli problemi fisici, fortunatamente già superati. Per prevenire possibili sovraccarichi, abbiamo valutato l’opportunità di aggiungere un quarto elemento nel reparto e riteniamo che Silvia rappresenti la scelta migliore. Ha accettato con grande umiltà di mettersi a disposizione del progetto, che non cambia nella sua impostazione di fondo e continua a puntare sulla crescita delle giovani atlete. In questo contesto, la sua presenza potrà rappresentare un valore aggiunto, grazie alla possibilità di affiancare le compagne più giovani e condividere con loro un bagaglio di esperienza importante, favorendone il percorso di crescita ».