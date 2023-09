Diretta Europei volley femminile, Italia-Turchia 1-1: segui la semifinale LIVE

BRUXELLES (BELGIO) - Caccia a un'altra finale continentale per l'Italia di coach Davide Mazzanti , campione in carica, che a Bruxelles (ore 17) sfida la Turchia nella semifinale degli Europei di volley femminile. Segui la diretta del match...

18:27

Ace di Antropova, Italia avanti 22-12

Dentro Antropova in battuta e subito ace per l'azzurra: l'Italia a +10 nel terzo set contro la Turchia (22-12).

18:24

Italia-Turchia, 20-11 nel terzo set: time-out azzurro

Con l'Italia a +9 sulla Turchia nel terzo set (20-11) il coach azzurro Mazzanti chiama time-out per far rifiatare le azzurre.

18:22

Italia in fuga nel terzo set: 19-10 per le azzurre

Trascinata da Egonu l'Italia va in fuga nel terzo set della semifinale europea contro la Turchia: punto di Silla e 19-10 per le azzurre

18:18

Altro punto di Egonu, 15-8 per l'Italia

Ancora Egonu a segno e l'Italia allunga a +7 nel terzo set contro la Turchia: 15-8 per le azzurre.

18:16

Vargas sbaglia, l'Italia vola sul 12-7

Punto di Egonu e poi errore di Vargas: l'Italia vola sul 12-7 nel terzo set e il coach turco Santarelli chiama un altro time-out.

18:13

Pietrini scatenata, 9-5 Italia e time-out turco

Mani fuori e poi una schiacciata vincente per Pietrini, che porta l'Italia sul 9-5 nel terzo set con il coach turco Santarelli che chiama così il time-out.

18:08

Magia di Silla e poi Pietrini, Italia-Turchia 5-3 nel terzo set

Magia sotto rete di Silla e oi una schiacciata vincente di Pietrini: l'Italia prova ad allungare sulla Turchia nel terzo set (5-3).

18:05

Italia-Turchia: via al terzo set

Iniziato il terzo set della semifinale europea tra Italia e Turchia: al Palais 12 di Bruxelles il risultato è in equilibrio, con un set vinto per parte.

18:00

Pietrini murata: il secondo set è della Turchia

Non riesce la rimonta all'Italia: Pietrini murata e la Turchia vince il secondo set 25-23. La sfida è di nuovo in equilibrio dopo il primo parziale vinto dalle azzurre (che in questi Europei non avevano ancora perso un set)

17:57

Lubian schiaccia, Italia a -2 (21-23)

L'Italia prova a risalire: punto di Lubian e -2 dalla Turchia, avanti 23-21. Time-out chiamato dal coach turco Santarelli.

17:54

Italia-Turchia 17-21: dentro Degradi

Italia sotto di quattro punti contro la Turchia nel secondo set (17-21). coach Mazzanti manda in campo Degradi.

17:50

Ace di Lubian: Italia-Turchia 15-18

Ace di Lubian che tiene l'Italia a galla: la Turchia avanti 18-15 nel secondo set

17:46

Muro Danesi, l'Italia risale: 10-13 e time-out turco

Muro di Danesi su Vargas e Italia che si riporta a -3 (10-13): time-out chiamato dal coach turco Santarelli.

17:43

Ammonita la turca Karakurt

Ammonita la turca Karakurt che esulta in maniera esagerata dopo aver messo a terra il pallone del 12-7 per la Turchia.

17:39

Black-out Italia, Turchia avanti 9-3: altro time-out azzurro

Black-out Italia con la Turchia che dilaga e vola sul 9-3 nel secondo set: altro time-out chiamato dal coach azzurro Mazzanti.

17:36

Turchia avanti 6-3: time-out Italia

Lubian murata e Turchia avanti 6-3, con coach Mazzanti che chiama così time-out per l'Italia (che è avanti di un set).

17:34

Italia-Turchia 3-3: avvio equilibrato nel secondo set

Come era successo nel primo set vinto poi dall'Italia c'è equilibrio anche in avvio di secondo set: 3-3 il risultato tra le azzurre e la Turchia.

17:32

Italia-Turchia, via al secondo set

Archiviato il primo set, vinto dalle azzurre, inizia il secondo parziale della semifinale europea Italia-Turchia al Palais 12 di Bruxelles.

17:29

Italia-Turchia 25-18: primo set alle azzurre!

I muri di Danesi trascinano l'Italia e le azzurre vincono il primo set della semifinale europea contro la Turchia: è Antropova a mettere a terra il punto del 25-18.

17:26

Ace Egonu: 22-17 per l'Italia e altro time-out turco

Ace di Egonu e l'Italia vola sul 22-17, 'costringendo' il coach delle turche Santarelli a chiamare un altro time-out.

17:23

Muro Danesi: Italia avanti 20-17, time-out Turchia

Muro vincente di Danesi e Italia a +3 (20-17), con il coach turco Santarelli che chiama time-out.

17:21

L'Italia allunga con Pietrini: 18-16

L'Italia prova allungare con una schiacciata di Pietrini: 18-16 il risultato nel primo set della semifinale contro la Turchia.

17:19

Egonu 'aggancia' la Turchia: 15-15

Subito una schiacciata vincente per Egonu che 'aggancia' la Turchia riportando l'Italia in parità (15-15).

17:18

Italia-Turchia 13-14, dentro Egonu

Turchia avanti 14-13 e nell'Italia il coach Mazzanti manda in campo Paola Egonu.

17:15

Turchia avanti 12-10, time-out azzurro

Efficace il muro della Turchia che allunga sul 12-10 e prova la fuga, con il coach Mazzanti che chiama così il time-out per l'Italia.

17:10

Si va avanti punto a punto: 7-7

Non si spezza l'equilibrio in questo primo set tra Italia e Turchia: 7-7 il punteggio.

17:06

Italia-Turchia 3-3: avvio equilibrato

Avvio di partita equilibrato tra Italia e Turchia: 3-3 nel primo set al Palais 12 di Bruxelles.

17:03

Italia-Turchia, iniziata la partita

Via al primo set di Italia-Turchia, semifinale degli Europei femminili di volley sul parquet del Palais 12 di Bruxelles.

16:58

Italia-Turchia: eseguiti gli inni nazionali

Al Palais 12 di Bruxelles sono stati eseguiti gli inni nazionali di Italia e Turchia, pronte ora a sfidarsi nella semifinale degli Europei di volley femminile.

16:55

Tutto pronto a Bruxelles per Italia-Turchia

Al Palais 12 di Bruxelles è tutto pronto per Italia-Turchia, semifinale degli Europei di volley femminile.

Palais 12 di Bruxelles, Belgio