Poulter dovrà fermarsi per diversi mesi

BUSTO ARSIZIO (VARESE)-Dopo l'infortunio patito in campo nel match contro la Delta Trentino Jordyn Poulter dovrà fermarsi per lungo tempo. Gli esami svolti ieri hanno purtroppo evidenziato una ha una frattura della base del V metatarso del piede destro con lesione di un legamento. Tempi di recupero, purtroppo, non brevi. Alla sfortunata Jordyn, da parte di tutte le compagne e della società, vanno i più calorosi auguri per una guarigione che, seppur non rapida, sia definitiva. Il club biancorosso sta nel frattempo valutando diverse opzioni per aggregare al gruppo una seconda palleggiatrice a far coppia con Bonelli.