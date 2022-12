Isabelle Haak è l' MVP di novembre

TREVISO- Chi se non Isabelle Haak: è l’opposta svedese della Prosecco Doc Imoco Conegliano l’MVP di Novembre del Campionato di Serie A1. Un mese straordinario per Haak: nelle otto partite vinte da Conegliano a novembre, Supercoppa esclusa, la classe ’99 di Lund ne ha giocate sei, realizzando 137 punti con il 51% in attacco, 21 muri e ottenendo due premi MVP nei big match contro Novara e Milano. Nella foto, la consegna della card personalizzata da parte del Presidente dell’Imoco Piero Garbellotto nel prepartita della sfida del Palaverde tra le pantere e la Savino Del Bene Scandicci.