Milano nell'anticipo travolge Firenze

MONZA- Una scintillante Vero Volley Milano chiude gli impegni interni in Regular Season superando in tre set 3-0 (25-11, 25-23, 25-22) Il Bisonte Firenze che all’Arena cercava i punti che rinfocolassero le residue speranze di entrare nei Play Off. Missione fallita per la squadra di Parisi che non è riuscita ad invertire il trend negativo inanellando il sesto ko di fila.Troppo forte la squadra di Gaspari per le bisontine, che però almeno hanno provato a giocarsela fino alla fine nel secondo e nel terzo set dopo un primo parziale senza storia, infrangendosi contro le difese della grande ex Parrocchiale che come all’andata si è aggiudicata il titolo di MVP del match.

Gaspari sceglie Orro in regia, Stysiak opposto, Candi e Rettke centrali, Larson e Begic bande e Parrocchiale libero. Parisi risponde con Malinov-Nwakalor, Graziani e Sylves al centro, Herbots e Van Gestel schiacciatrici e Panetoni libero. Punto a punto iniziale interrotto da una fiammata di Stysiak e dall’ace di Larson, 4-2. Stysiak, Begic e Rettke (muro su Nwakalor), sul prezioso turno dai nove metri di Candi, consolidano il vantaggio: l’errore in attacco di Herbots costringe Parisi al time-out sull’8-3 per le lombarde. Muro di Nwakalor su Begic a scuotere Firenze (8-5), ma la diagonale vincente di Begic riallontana le rosa, 10-5. Van Gestel spara sull’asta, Sylves fuori, Stysiak e Rettke mettono la palla a terra, il tutto condito dall’ottimo turno in battuta di Begic: Milano allunga 14-6 e Parisi chiama ancora la pausa. Larson e Stysiak spingono sull’acceleratore in attacco, Parrocchiale prende tutto in difesa e Candi e Rettke fanno la voce grossa a muro: 18-7 Milano e Parisi cambia diagonale (Guiducci per Malinov e Adelusi per Nwakalor). La musica non cambia: il muro di Candi su Adelusi ed il mani e fuori di Larson valgono il 20-7 Vero Volley. Adelusi interrompe il filotto delle padrone di casa solo per un attimo (20-8), perché Stysiak e l’errore centrale di Sylves coincidono con il 22-8 lombardo. Finale tutto della squadra di casa, che gestisce il vantaggio e chiude 25-11 il primo gioco.



Kosareva per Van Gestel unica novità rispetto ad inizio match nel secondo parziale. Punto a punto iniziale fino 5-5, con qualche errore da entrambe le parti e Graziani a rispondere centralmente a Candi. Sul 6-6, una grande difesa di Parrocchiale ben finalizzata da Larson, accende la Vero Volley, che con la pipe vincente di Begic vola sull’8-6. Due difese di Rettke, con la solita Larson a chiudere il punto, accompagnano Milano sul 10-7, ma Firenze pareggia e passa avanti, 12-11, grazie alla pipe vincente di Nwakalor e a due errori milanesi. Herbots passa in attacco, ma Candi le risponde prontamente aprendo una nuova fase di equilibrio (14-14). Break Firenze con Nwakalor e Graziani (15-15), poi Herbots che risponde a Stysiak (16-16), ma Begic e Larson a piazzare il più due Vero Volley, 18-16, e Parisi chiama la pausa. Kosareva riavvicina le toscane (19-18), poi arriva la pipe vincente di Stysiak che riporta Milano sul più due, 20-18. Herbots e Malinov pareggiano i conti e Gaspari chiama time-out sul 21-21. Candi e Stysiak spingono le lombarde sul 23-21 e Parisi chiama time-out. Dopo l’errore di Candi da nove metri (23-22), arrivano un assolo a testa di Stysiak e Begic, intervallati dal muro di Graziani sulla bosniaca, a regalare il set, 25-23, alla Vero Volley.



Stesse dodici di inizio secondo set nel terzo e subito break Vero Volley Milano con Larson e Stysiak, 4-1. Nwakalor avvicina le ospiti (4-3) e si viaggia con un punto a punto intenso fino al 6-6. Firenze mette la freccia e vola sul 9-6, con una scatenata Nwakalor ad andare a segno insieme ad Herbots e Kosareva. Le padrone di casa però non ci stanno, e con le giocate di Stysiak, Begic e Candi agganciano e sorpassano, 15-12. Milano difende i tentativi offensivi delle ospiti con qualità e tempismo, affidandosi al braccio pesante di Stysiak per mettere palla a terra e volare sul 17-13. Il Bisonte non molla e si riavvicina con Herbots e l’errore di Begic (18-17), ma la Vero Volley sprinta con Orro e Larson (attacco vincente e muro su Kosareva), 23-19. Reazione della squadra di Parisi con Nwakalor (23-21), ma Stysiak e Begic chiudono set, 25-22 e gara 3-0 per le rosa.

I PROTAGONISTI-

Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Milano)- « Sono molto felice perché per noi questa era una partita importante per approcciare i Play Off nel miglior modo. Abbiamo ancora qualche calo di attenzione in alcuni momenti, ma nelle fasi calde del match siamo state super. Cosa mi è piaciuto di più? Muro-difesa, anche se ci sono state fasi in cui avremmo potuto fare anche meglio, e nella fase side-out. In generale credo che ci sia stato un bellissimo atteggiamento di tutte. Devo fare per questo i complimenti a tutte le mie compagne, in particolar modo a Rettke, Candi e Begic che hanno fatto una grande prestazione ».

Dayana Kosareva (Il Bisonte Firenze)– « Purtroppo non siamo partite subito in modo grintoso come invece abbiamo fatto per buona parte del secondo e del terzo set: avremmo dovuto essere più cattive perché loro sono fortissime. Abbiamo giocato contro un avversario che ha difeso tutto e ha attaccato forte, era difficile organizzarsi in difesa e leggere il loro gioco e sono state molto brave in questo. Il rammarico è tanto, è la prima volta dopo tanti anni che Il Bisonte non entra nei play off ed è veramente un dispiacere perchè abbiamo delle armi importanti: purtroppo in partita non riusciamo a rendere come in allenamento, se lo avessimo fatto ci saremmo potute trovare molto più in alto in classifica ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MILANO-IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-11, 25-23, 25-22)

VERO VOLLEY MILANO: Orro 2, Larson 11, Candi 9, Stysiak 21, Begic 8, Rettke 8; Parrocchiale (L). Ne. Allard, Folie, Thompson, Stevanovic, Negretti (L), Sylla, Davyskiba. All. Gaspari

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel, Sylves 1, Malinov 3, Herbots 11, Graziani 5, Nwakalor 7; Panetoni (L). Alhassan 3, Guiducci, Adelusi 3, Kosareva 4. Ne. Knollema, Lapini (L). All. Parisi

ARBITRI: Rossi, Simbari

NOTE- Durata set: 21′, 30′, 31′. Tot. 149′

Spettatori: 2528

MVP:Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Milano)