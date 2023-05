Conegliano festeggia il sesto scudetto

VILLORBA (TREVISO)- Ancora la Prosecco Doc Conegliano sul tetto d’Italia. Le pantere, dopo una serie combattuta ed equilibrata contro la Vero Volley Milano, vince Gara 5 in rimonta 3-1 (23-25, 26-24, 25-17, 25-21) conquistando il sesto scudetto della sua storia, il quinto consecutivo, per la gioia dei 5000 impazziti tifosi che ancora una volta hanno gremito il Pala Verde in ogni ordine di posto. Onore delle armi a Milano che ha lottato per cinque partite con cuore e determinazione, andando addirittura oltre le proprie possibilità. Anche stasera la squadra di Gaspari ci ha messo tutto quello che aveva vincendo il primo set e conducendo a lungo il secondo. L’ingresso di Gray dalla panchina, stasera davvero incontenibile, ha cambiato l’inerzia del match. Conegliano ha strappato con i denti il secondo parziale e poi, approfittando anche del calo delle milanesi, ha conquistato il titolo pur soffrendo ancora nel finale, fallendo sei match point. Fahr ha chiuso i conti e scacciato la paura dando il via alla grande festa.

Le squadre si schierano con i canonici 6+1. La Prosecco Doc Conegliano parte con Wolosz-Haak, Lubian e Fahr centrali, Robinson-Cook e Plummer bande e De Gennaro libero. Gaspari parte con Orro in regia, Thompson opposta, Folie e Stevanovic al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero.

Larson apre i giochi mettendo a segno il primo punto della gara. Milano sembra concentrata e pronta. Un muro di Folie porta la formazione lombarda sul 2-5, poi ancora la centrale della nazionale servita da Orro, un errore di Plummer e un attacco fuori fanno volare Milano 3-9. Thompson, al contrario di Gara 4, sembra in serata. Due sassate e punteggio 5-11. L’inerzia sembra non cambiare. Poi Conegliano ha un sussulto e si riavvicina, 9-12. Ma Milano consolida progressivamente il suo vantaggio 12-17. Haak non riesce ad entrare in partita e le pantere soffrono in attacco mentre anche la difesa non è priva di sbavature. Ma le Campionesse d’Italia non possono mollare senza lottare il primo parziale, punto dopo punto risalgono la corrente, grazie a muro/difesa e si avvicinano 15-18. De Kruijf e Gennari danno nuova linfa alle padrone di casa. La squadra di Gaspari affida alle mani di Thompson (11 punti per lei nel set 35% di efficienza) le palle decisive. Il finale è incredibile. Per Milano sul (17-24) sembra fatta, ma Conegliano non molla nulla, annulla sei set point e, trascinata dal pubblico, si riavvicina pericolosamente. Poi Cook sciupa tutto con uno sciagurato errore al servizio. 23-25 per le ospiti ma siamo solo all’inizio.

Si riparte con più equilibrio anche se Haak continua a non fornire il suo abituale contributo, penalizzando la squadra di Santarelli. Muro di Folie e primo break per Milano (3-5). Serie in battuta di Lubian e sorpasso (6-5). Orro e compagne sono meno fallose di Conegliano, statica in difesa, e con Thompson al servizio allungano di nuovo (7-10). Thompson grande anche a muro (10-14). Milano prende ancora il volo con un block di Folie su Lubian (10-16). Gray in campo al posto di Plummer (ferma a 0 punti) è la mossa decisiva di Santarelli che cambia decisamente l’inerzia del match. Muro della stessa Gray e Conegliano a tre punti (15-18). Poi la neo entrata piazza un colpo da seconda linea (17-19) e firma il pareggio (21-21). Finale in volata con Milano che tiene mentalmente e si riporta avanti (21-23). Un’incontenibile Gray firma la nuova parità (23-23). La canadese riporta avanti le sue (24-23) e poi firma il secondo match point con un attacco vincente (26-24). La finale è di nuovo in parità.

Il terzo set conferma il calo fisico e mentale di Milano che accusa il colpo di un set gettato alle ortiche. Le pantere partono subito forte (7-2) con Gray che continua il suo show e Haak che finalmente sembra ritrovare le sue giocate. Conegliano si porta a + 8 (12-4). Monologo della Prosecco Doc che sfrutta i tanti errori che in questa fase commettono le ragazze di Gaspari, soprattutto in attacco. Thompson fatica a superare i muri avversari. I cambi della panchina rivitalizzano parzialmente Milano che si riavvicina arrivando a -5 (12-17). Ma le pantere ritornano ad azzannare ogni pallone, con Gray che torna in campo dalla panchina ed è implacabile. Il vantaggio è ampio e le ragazze di Santarelli possono controllare. Il set point lo mette a terra Lubian con un muro. (25-17).

Il quarto parziale vede Conegliano conquistare il primo break (7-4), con una Gray stellare, che i muri di Milano non riescono proprio a tenere. L’andamento del match sembra segnato. Conegliano è sempre in controllo del match mentre Milano non trova più nelle mani di Thompson quel terminale offensivo della prima parte dell’incontro. La partita, pur mantenendo altissimi livelli di gioco, sembra segnata. L’orgoglio delle ragazze di Gaspari le riporta sotto (14-12) ma è un fuoco di paglia. Cinque punti di fila di Haak e socie e gap decisivo (19-12). Il finale è incredibile. La tensione è palpabile, Conegliano spreca sei match point, Milano si riavvicina, ma non c’è più tempo. E' Sara Fahr che firma il punto decisivo. 25-21 ed esplode la torcida per una festa che durerà tutta la notte.

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VERO VOLLEY MILANO 3-1 (23-25 26-24 25-17 25-21) –

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Fahr 12, Haak 25, Robinson-cook 9, Lubian 8, Wolosz 1, Plummer 5, De Gennaro (L), Gray 25, Pericati, Gennari, De Kruijf, Squarcini. Non entrate: Bardaro (L), Carraro. All. Santarelli.

VERO VOLLEY MILANO: Sylla 4, Stevanovic 4, Orro 3, Larson 9, Folie 9, Thompson 32, Parrocchiale (L), Rettke 2, Candi, Begic, Davyskiba, Stysiak. Non entrate: Allard, Negretti (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Cesare, Pozzato.

NOTE –Durata set: 31′, 32′, 27′, 30′; Tot: 120′.

MVP: Alexa Gray (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5344