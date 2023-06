Anna Davyskiba da Milano a Bergamo

La schiacciatrice bielorussa, recente protagonista della finale tricolore con il Vero Volley Milano, ha scelto la società orobica per proseguire il suo percorso di crescita nel campionato italiano.

LA CARRIERA-

Nata a Minsk l’8 febbraio del 2000, in Bielorussia ha collezionato 4 scudetti, 4 coppe nazionali e 3 supercoppe con il Minchanka Minsk, con cui ha partecipato a 3 edizioni della Champions League e a una della Challenge Cup. Nel 2020, dopo un anno di pausa per la maternità, si è trasferita in Italia, al Vero Volley Monza con cui ha vinto la CEV Cup nel 2021. E ora rilancia la sfida con se stessa per portare ancora più in alto i colori rossoblù.

LE PAROLE DI ANNA DAVYSKIBA-

« Sono molto convinta della scelta che ho fatto: quando sono arrivata in Italia per la prima volta, da neomamma, mi sono divisa tra casa e campo, ma mi sono anche ritagliata un po’ di tempo per visitare Monza e le città vicine. E mi sono innamorata di Bergamo: la città, le sue montagne, mi è piaciuto tutto. E ho sentito parlare di questa Società sempre pronta a combattere. Essere qui e indossare questa maglia mi rende molto felice ».

Sposata con lo schiacciatore bielorusso Uladzislau Davyskiba, che da Monza si trasferirà nella prossima stagione a Modena, è mamma della piccola Arina:

« Mio ??marito è un atleta meraviglioso, dal quale ho imparato a essere un giocatore di squadra, ad aiutare il gruppo. Stiamo crescendo insieme, come sportivi e come genitori ».

Attacco e battuta sono tra i punti di forza mostrati da Anna in questi tre anni italiani:

« Sono molto emotiva, ma sono anche sempre ispirata dalla voglia di migliorare e di supportare la squadra e le compagne. Gioco a pallavolo da quando avevo 8 anni, a 14 ero già in un club professionistico, a 17 ho sfidato per la prima volta una squadra italiana, Novara. E ora sono a Bergamo per rendere felici i tifosi – aggiunge – Li ho conosciuti da avversaria e ho visto come sanno stare vicini alla squadra: farò del mio meglio per accontentarli…».