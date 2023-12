Conegliano perde un punto a Pinerolo

ROMA- Si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A1 Tigotà, penultimo turno del girone d'andata. Conegliano, pur perdendo il suo primo punto in stagione, si conferma Campione d'Inverno, mentre Pinerolo si qualifica ufficialmente in Coppa Italia. Due quindi, in attesa dell'ultima giornata, i posti ancora a disposizione, con Roma (ancora potenzialmente raggiungibile da Firenze) e Vallefoglia al momento in vantaggio su Firenze e la new entry Busto Arsizio. Un risultato che entra di diritto nella storia, sia di questa stagione che di un'intera società sportiva: la Wash4Green Pinerolo è la prima squadra del 2023-24 a strappare un punto alla Prosecco Doc Imoco Conegliano tra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana. Una prestazione da incorniciare per le ragazze di coach Marchiaro, che non rende solamente orgogliosi gli spettatori del Pala Bus Company sold out, ma che specialmente porta in dote il punto che consente alle pinelle di qualificarsi ufficialmente ai Quarti di Coppa Italia Frecciarossa. Una partita che le piemontesi non abbandonano mai, pareggiando sull'1-1 dopo il primo vantaggio delle pantere e replicando nel quarto set dopo un nuovo slancio avversario. La resa arriva in un finale altrettanto tirato, soprattutto per merito di una straripante Haak da 31 punti, salita in cattedra nel momento del bisogno, con Lanier a quota 19 e Gennari a quota 15. Cinque le giocatrici in doppia cifra lato Pinerolo, Ungureanu con 16 punti a referto, Akrari (14 con 4 muri), Polder, Storck (12 entrambe) e Nemeth (11). Il punteggio in Piemonte permette all'Allianz Vero Volley Milano di rosicchiare un punto alla capolista grazie al più netto 0-3 in casa de Il Bisonte Firenze. Sempre con il pallino del gioco la formazione di coach Gaspari, con Orro nominata MVP e la solita Egonu top scorer con 16 punti, accompagnata dai 12 di Bajema e gli 11 di Sylla. Per le toscane, a -2 dall'ottavo posto in attesa dell'ultima giornata, 15 punti per Kraiduba e 13 per Ishikawa. Ha rischiato di complicarsi la vita invece la Reale Mutua Fenera Chieri '76, avanti 2-0 abbastanza agilmente nel derby contro la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo. Un brutto terzo set permette però alle gatte di accorciare le distanze, rimettendo in bilico l'incontro. Il quarto parziale è punto a punto e le collinari riescono a spuntarla solamente ai vantaggi, chiudendo con il 26-24 finale. Premio di miglior giocatrice ad una ritrovata Grobelna, autrice di 24 punti, puntuale il contributo di Skinner (13) e Zakchaiou (11 con 4 muri), mentre per le ragazze di coach Bellano da segnalare i 18 punti di Stigrot. Nell'ultimo dei due posticipi, la UYBA Volley Busto Arsizio infligge l'undicesima sconfitta all'Itas Trentino e si regala la possibilità di sognare una qualificazione in Coppa Italia assolutamente impensabile fino a qualche settimana fa, salendo a -2 dall'ottavo posto di Vallefoglia. Come nelle altre gare, la squadra di coach Sinibaldi si spegne dopo il primo set, combattuto fino alla fine ma vinto dalle farfalle. Le altre due frazioni sono pure formalità, con la squadra di Cichello sempre lucida con una Bracchi MVP da 15 punti e la buona prestazione di Lualdi, 10 punti con il 63% e 3 muri. Solo Dehoog in doppia cifra (12) per le ospiti.

TUTTE LE SFIDE-

WASH4GREEN PINEROLO - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

La Prosecco DOC Imoco vince a Pinerolo anche la dodicesima partita e resta imbattuta in vetta al campionato dopo essere uscita indenne anche dalla tana della Wash4Green con l’ennesima solida prestazione di squadra di una stagione finora senza macchia per il team di coach Santarelli. Oggi la vittoria è arrivata con fatica, anche grazie alla ottima prestazione delle padrone di casa che hanno giocato alla pari con le Pantere per quasi tutto il match. Il successo regala con una giornata di anticipo il titolo di campione d’inverno alla squadra gialloblù.

Coach Marchiaro schiera Cambi con opposto Polder, Akrari e Nemethal centro, schiacciatrici Ungureanu e l’ex Sorokaite, libero Moro.

Il sestetto di partenza delle Pantere vede stasera Wolosz in regia e Haak opposto, al centro Robin De Kruijf con Squarcini, Lanier e Gennari schiacciatrici, libero De Gennaro.

Il primo set vede le padrone di casa giocare un inizio spavaldo che le permette di tenere il parziale incerto fino alla fase centrale. Il gioco della Wash4Green che cerca spesso e volentieri soluzioni al centro con la coppia Nemeth (5 punti nel set) e Akrari (4) in evidenza, tiene sulla corda le Pantere che sono costrette a inseguire (8-5, 15-13). La Prosecco DOC Imoco però tiene sempre nel mirino le avversarie e una volta ottenuta la parità a quota 15 con un ace di Alessia Gennari, mette la freccia, sorpassa e non si volta più indietro fino all’ultimo pallone. Squarcini (100% in attacco per la toscana) e compagne mettono pressione con la battuta, il resto lo fa la difesa che recupera palloni importanti con De Gennaro che propizia le soluzioni vincenti di Haak (5 punti e 2 muri nel set) e della coppia Lanier-Gennari (8 punti in due nel parziale), fino al 19-25 che chiude il primo set.

Anche il secondo set è senza un padrone per tutta la fase iniziale (6-6, 12-12), poi le Pantere provano una spallata (con Bardaro in campoin seconda linea) sul 14-12, ma Polder ribatte colpo su colpo e riporta le piemontesi in parità. Le padrone di casa giocano rischiando in battuta per cercare di limitare il gioco di Wolosz,ma la capitana trova buone soluzioni con Isabelle Haak (6 punti nel parziale). Pinerolo ci prova ancora (ace di Akrari), ma Lanier pareggia (18-18). L’ex Sorokaite spinge in un finale appassionante, ma Alessia Gennari trova colpi importanti per tenere agganciate le Pantere (21-21). Entrano Robinson Cook e Piani, cambio subito azzeccato da coach Santarelli che opera il sorpasso (21-22), time out di Pinerolo che poi pareggia. Testa a testa finale: dopo il muro di Polder (6 punti nel set) per il 23-22 è Conegliano a interrompere il gioco con un time out. Pinerolo ha un set ball, lo annulla un’ottima Khalia Lanier (7 punti nel set con 2 muri) vincendo un contrasto a rete, ma sulla seconda chance un gran colpo di Sorokaite regala il set (26-24) e il pareggio alle padrone di casa.

Il terzo set vede le Pantere partire subito belle cariche per riprendersi dopo la “distrazione” del finale del parziale precedente, Haak e compagne firmano subito il +3 (6-9) giocando con grande aggresività contro una Pinerolo ancora arrembante. Moki De Gennaro in difesa e capitan Wolosz in regia alzano il ritmo della squadra, arriva il +4 (8-12), ma Sorokaite continua a spingere e le piemontesi risalgono a -2. La partita come da pronostico si conferma irta di insidie per la Prosecco DOC Imoco, ma quando le Pantere decidono di spingere non ce n’è per nessuno (68% in attacco di squadra nel set!). Bella Haak in pallonetto sigla il nuovo +4 (11-15). La resistenza delle padrone di casa piano piano si sgretola di fronte ai colpi pesanti di una Haak che cresce con il passare dei minuti (8 punti nel set con il 75%!), di centrali inarrestabili (100% nel set per De Kruijf e Squarcini) e di una Lanier sempre più affidabile (4 nel set), fino al 14-25 che chiude il parziale a favore della Prosecco DOC Imoco.

Nel quarto set la squadra di coach Santarelli sull’abbrivio del rush finale precedente vola subito in fuga (12-7). Polder è efficace in attacco e con carattere la Wash4Green ritorna sotto per giocarsela fino alla fine, dimostrandosi squadra di rango (15-17). Nel finale coach Santarelli annusa il pericolo e puntella la difesa con l’ingresso di Robinson Cook per fronteggiare gli attacchi di Ungureanu e compagne, ma Pinerolo non molla e tiene la scia (19-20). La rimonta ha il volto di Maja Storck, gettata nella mischia e bravissima a trovare una serie di punti importanti (8 nel set con anche un ace) tra cui quello del pareggio a quota 20 che riapre i giochi. Robin De Kruijf in fast riporta avanti le Pantere, ma continua il rush vincente di Storck che con l’aiuto di Sorokaite tiene ancora (22-22). Kelsey Robinson Cook dopo un bel punto sbaglia e Pinerolo mette la testa avanti (23-22). Al secondo set ball la “solita” Storck regala il tie break a Pinerolo togliendo il primo punto della stagione alla Prosecco DOC Imoco.

Nel primo tie break della stagione le Pantere partono forte con i punti di Haak e Lanier (19 punti alla fine con 3 muri), 4-7, ma la Wash4Green è “on fire” e giocando spregiudicata aggancia il pareggio a quota 7 con due aces consecutivi di un’ottima Ungureanu. Tutto da rifare. Prima del cambio campo arriva il 7-8 di Alessia Gennari. Si va punto a punto, Wolosz gestisce bene il “cambio palla”, ma anche Cambi e compagne rispondono colpo su colpo, come accaduto per quasi tutto il match. L’ottima Akrari firma il +1 (11-10), ma Haak pareggia. Storck, scatenata, si conferma in palla e porta ancora il +1 alle piemontesi, ma c’è Isabelle Haak (31 punti alla fine con 4 muri, decisiva nel tie break) che passa sopra il muro e pareggia. Squarcini (12 punti e 67% in attacco!) e Stocrk (13 punti) si rispondono e nel finale c’è la mossa di coach Santarelli che sul match ball mette in campo Bugg per la battuta e sul ribaltamento Alessia Gennari (14 punti totali con 2 aces e 2 muri) chiude set e partita con il colpo del 13-15. Conegliano lascia per strada il primo punto della stagione, ma mantiene salda l’imbattibilità e il primo posto che significa anche l’aritmetico titolo di Campione d’Inverno e testa di serie n°1 nella griglia di Coppa Italia.

I PROTAGONISTI-

Maja Storck (Wash4green Pinerolo)- « È stato un grande risultato quello che Pinerolo ha raggiunto stasera grazie anche a questo grande pubblico. Per noi il tifo è stato di grande supporto questa sera. Tutto è possibile a questo punto, non ci poniamo limiti, abbiamo raggiunto la qualificazione alla Coppa Italia e questo era sicuramente uno dei nostri obiettivi. Continuiamo così ».



Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « È stata una partita molto complicata per noi, ce lo aspettavamo, sapevamo che questo era un campo difficile e non c’è nulla di facile in questo campionato. Stiamo lavorando al massimo e ce la metteremo tutta per confermare il risultato della passata stagione ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 2-3 (21-25 26-24 14-25 25-23 13-15)

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 3, Sorokaite 5, Akrari 14, Ne’meth 11, Ungureanu 16, Polder 12, Moro (L), Storck 12, Di Mario, Camera, Cosi, Bussoli. All. Marchiaro.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: De Kruijf 8, Wolosz 3, Lanier 19, Squarcini 12, Haak 31, Gennari 15, De Gennaro (L), Robinson-cook 1, Bardaro, Bugg, Piani. Non entrate: Fahr, Plummer (L), Lubian. All. Santarelli.

ARBITRI: Spinnicchia, Cappello.

Durata set: 27′, 28′, 20′, 29′, 17′; Tot: 121′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Spettatori: 1491

IL BISONTE FIRENZE - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

Obiettivo settima vittoria consecutiva perfettamente centrato per l’Allianz Vero Volley Milano. Nel penultimo turno di andata di Serie A1 Tigotà, la prima squadra rosa del Consorzio ha battuto, tra le mura fiorentine di Palazzo Wanny, Il Bisonte Firenze con un netto 0-3 (19-25; 22-25; 20-25). Una partita dove le due formazioni sono state a lungo in parità per tutti e tre i set ma che alla fine ha visto Milano trasformare le occasioni giuste e fare la differenza nei momenti più difficili. MVP del match Alessia Orro, anche autrice dei punti decisivi del secondo e terzo set (per lei sono stati 8 in totale). La formazione del Consorzio torna dunque da questa sfida con tre punti, preziosi per consolidare la seconda posizione in campionato e un ottimo piazzamento in prospettiva della Coppa Italia.

Coach Parisi, senza l’indisponibile Cesé Montalvo, schiera Battistoni in palleggio, Kraiduba opposto, Ishikawa e Alsmeier in banda, Graziani e Mazzaro al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Gaspari risponde con Orro in regia, Egonu opposto, Sylla e Bajema in posto quattro, Candi e Rettke al centro e Castillo libero.

Dopo il fischio d'inizio, è di Milano il primo punto del match grazie all'ex Candi (0-1). Come da pronostico un avvio di partita combattuto, con nessuna delle due formazioni che riesce a prendere il comando fino al break per Firenze (9-7). Rimane però attaccata l'Allianz Vero Volley Milano e di nuovo Candi riconquista la parità sull'11-11, seguita dall'ace di Orro (11-12). Il vincente di Egonu stacca Milano di due lunghezze (13-15). Equilibrio in questo primo set con Firenze costretta alla prima sospensione del gioco (15-17). Il muro di Egonu sull'attacco di Ishikawa marca il 15-19 per le ospiti. Dopo il vincente di Bajema, che firma il +5 (15-20), altro time out per coach Parisi. Riaccorciano però, le distanze le fiorentine e questa volta tocca a Gaspari chiamare a raccolta le sue (18-20). L'ingresso in campo di Cazaute sul 19-22 è seguito dal vincente di Sylla che mette a terra il 19-23. Ennesimo muro Vero Volley e cinque set point (19-24). Con un attacco vincente è Egonu a chiudere il set per 19-25.

Anche in avvio di secondo parziale regna l'equilibrio con qualche imprecisione per entrambe le formazioni (7-7). Come nel primo set, sono le padrone di casa ad aggiudicarsi il primo break (9-7) e coach Gaspari ad interrompere il gioco. Rientra bene in campo Milano, che si riporta prima in parità e poi conquista un mini vantaggio (9-10). Coriaceo Il Bisonte: ritrova di nuovo la parità sul 12-12. Milano sembra voler cambiare marcia a segno con Rettke per il 14-15 e Sylla per il 15-17. Firenze, in difficoltà, si rifugia nel time out (15-18); una sospensione efficace per le padrone di casa che si portano a -1 (18-19) e trovano la parità a 21. Entrano prima Pusic e poi Malual ed è 21-23 per l'Allianz Vero Volley. Bajema firma il primo dei due set point (22-24), trasformato subito da Orro. 22-25 e 2 set a 0 per Milano al Palazzo Wanny.

Partenza sprint per Firenze che si porta avanti 3-0 nella terza frazione. Milano torna sotto con il tocco di Egonu e la diagonale dell'americana Bajema (3-3). Si apre così una nuova lunga fase di punto a punto iniziale (11-11), interrotta dall'ace di Egonu sul 12-14. Time out della panchina di casa con Parisi ad incitare le sue ragazze. Si accende ancora Bajema che attacca e segna il 13-15. Orro su ricezione di Castillo appoggia dall'altra parte della rete il 15-17. Massimo vantaggio finora nel set per Milano con l'ace di Sylla: + 3 e 16-19. Davanti al pubblico di casa, riaccorcia le distanze Il Bisonte fino a -1 (19-20) ma il muro di Orro sul 19-22 porta coach Parisi ad una nuova sospensione. L'Allianz Vero Volley Milano si guadagna con Bajema il primo match point (19-24), annullato dalle locali. Ne restano ancora quattro. Come nel finale del parziale precedente è il capitano Orro a firmare il 20-25 e chiudere la partita 0-3.

I PROTAGONISTI-

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)– «Avrei voluto vedere una squadra più aggressiva in tutti i fondamentali: abbiamo avuto un po’ di problemi nel cambio palla, abbiamo perso il centro della rete e in alcuni momenti abbiamo subito la loro grande fisicità. Avremmo potuto fare di più nella gestione dei primi tocchi e degli attacchi, anche se è vero che è difficile giocare alle loro altezze: qualcosa di buono è stato fatto, ma mi sarebbe piaciuto vedere un po’ di spavalderia in più. Avevo messo in preventivo il fatto che nei momenti in cui loro giocavano bene sarebbe stato difficile fermarli, ma secondo me avremmo potuto giocarci meglio le nostre chance ».

Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)- « Sono molto contenta per questo risultato, perchè non era scontato vincere 3-0 qui a Firenze. Loro sono una squadra molto veloce nel gioco e sorprendente. Ishikawa ha fatto veramente una grande gara. Noi siamo state brave a restare sempre in partita e conquistare questi tre punti ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 0-3 (19-25; 22-25; 20-25)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 1, Ribechi, Ishikawa 13, Leonardi (L), Battistoni 1, Alsmeier 7, Lazic, Mazzaro 4, Graziani, Agrifoglio, Kraiduba 15, Stivrins. All. Parisi

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Malual, Orro 8, Pusic, Rettke 2, Bajema 12, Sylla 11, Egonu 16, Candi 8, Castillo (L). N.E.: Prandi, Heyrman, Folie (L), Daalderop. All. Gaspari.

ARBITRI: Cavalieri, Salvati

Durata set: 23', 27', 25'. Tot: 84'

MVP: Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano)

Spettatori: 1005

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO-

Felice Natale al PalaFenera per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76: nell’ultima partita dell’anno di fronte al proprio pubblico le biancoblù conquistano l’intera posta in palio aggiudicandosi 3-1 il derby con la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo. Il risultato garantisce il quinto posto al termine del girone d’andata con una giornata d’anticipo rispetto al giro di boa della stagione.

Vinti agevolmente (25-18 e 15-19) i primi due set, in bilico soltanto nelle fase iniziali, le ragazze di Bregoli devono sudare le proverbiali sette camicie nelle due successive frazioni per chiudere a proprio favore un incontro di alti e bassi contro una coriacea Cuneo. Concluso 17-25 il terzo set per le ospiti, nel quarto set Chieri riesce a far scendere i titoli di coda sul 26-24 dopo un set-point fallito dalle avversarie.

Il premio di MVP va a Grobelna, di gran lunga miglior realizzatrice dell’incontro con 24 punti; fra le biancoblù sono in doppia cifra anche Skinner (13), Kingdon (11) e Zakchaiou (11). Nel tabellino di Cuneo sono in evidenza Stigrot (18), Enweonwu (13) e Kubik (11).

Nel primo set sul 3-3 c’è il primo mini break dell’incontro: lo firmano Hall (muro) e Stigrot (attacco) spingendo Cuneo sul 3-5. Chieri ritrova la parità a 6 (attacco di Kingdon) e passa avanti 7-6 grazie a un errore Sylves. Sul 7-7 il servizio di Malinov frutta un parziale di 6-0 che porta il punteggio sul 13-7 (Skinner).Sylves E’ lo strappo decisivo. Nella seconda parte del set il distacco fra le due squadre resta grossomodo invariato e, ottenuta la prima palla set 24-18 con Grobelna, Chieri si aggiudica la frazione 25-18 con un ace della stessa Grobelna.

Nel secono set Chieri mantiene un’incollatura di vantaggio fino al 7-5 (errore al servizio Hall). Stogrot, due errori biancoblù e il muro di Sylves capovolgono il punteggio in 7-9. Time-out di Bregoli e Kingdon fa 7-8. Le padrone di casa riagguantano la parità sull’11-11 (muro di Zakchaiou) e salgono a 15-12 (Kingdon). Con Stigrot e Sylves le ospiti di riavvicinano a 17-16, ma la neo entrata Omoruyi e Grobelna subito ripristinano le distanze. Nel finale Chieri gestisce in scioltezza e chiude 25-19 alla prima palla set con un muro di Malinov.

Parte meglio nel terzo parziale Cuneo che da 2-3 allunga a 3-7 (Stigrot) spingendo Bregoli a fermare il gioco. Al rientro in campo le biancoblù risalgono a 7-8, ma di nuovo l’iniziativa torna in mano alle ragazze di Bellano che si portano sul 9-13 (Enweonwu). Da lì in avanti le ospiti giocano con grande solidità. A nulla servono i tanti cambi tentati da Bregoli: Cuneo non regala nulla, con l’andare dei punto incrementa il distacco grazie ai punti di Enweonwu e Stigrot, e si impone in scioltezza 17-25.

La prima parte del quarto set è saldamente in mano a Chieri che conduce di un’incollatura fino a 10-7, raggiungendo poi il vantaggio massimo di 7 punti sul 14-7 (Grobelna). La partita sembra in mano alle chieresi, ma con un parziale di 1-8 Cuneo rimette tutto in discussione riportando il punteggio in parità a 15 (muro di Hall). Morello dà il cambio a Malinov, quindi Skinner sigla un muro e un attacco di fondamentale importanza (17-15). La parte conclusiva del set è combattutissima e davvero intensa. Chieri stringe i denti e mantiene un’incollatura fino al 23-22. L’errore in ricezione di Kingdon e l’attacco fuori di Grobelna danno un set-point a Cuneo, fallito per la battuta in rete di Signorile. L’errore in attacco di Stigrot dà un match-point a Chieri. Gray lo sfrutta al meglio: il suo muro da scendere i titoli di coda sul 26-24.

I PROTAGONISTI-

Avery Skinner (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « E' stata una partita molto difficile. Cuneo ha fatto davvero un buon lavoro nel difendere e ci ha dato sicuramente filo da torcere. Grazie ai tifosi, sono stati straordinari ».



Lena Stigrot (Honda Olivero S.Bernardo Cuneo)- « Abbiamo giocato due bei set, con tanti miglioramenti evidenti che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato anche se eravamo senza due giocatrici. Abbiamo messo impegno e concentrazione e ci abbiamo creduto fino alla fine. I nostri tifosi ci sono stati sempre vicini e ci hanno sostenuto sino alla fine e questo per noi è molto importante ».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 3-1 (25-18 25-19 17-25 26-24)

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kingdon Rishel 11, Gray 6, Grobelna 24, Skinner 13, Zakchaiou 11, Malinov 4, Spirito (L), Weitzel 2, Omoruyi 2, Morello, Papa. Non entrate: Anthouli, Kone, Rolando (L). All. Bregoli.

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO: Stigrot 18, Sylves 7, Adelusi 3, Kubik 11, Hall 7, Signorile 2, Ferrario (L), Enweonwu 13, Molinaro 1, Tanase. Non entrate: Thior, Scola. All. Bellano.

ARBITRI: Florian, Papadopol.

Durata set: 23', 22', 23', 30'; Tot: 98'.

MVP: Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Spettatori: 1148

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - ITAS TRENTINO-

I PROTAGONISTI-

Giuditta Lualdi (Uyba Volley Busto Arsizio)- « E' il risultato che volevamo, abbiamo lavorato tutta la settimana per prenderci questi punti e sapevamo di poterceli prendere: la vittoria ci ripaga di tutti gli sforzi che stiamo facendo. Un netto 3-0 che ha dimostrato ancora una volta che siamo una squadra che non lascia indietro punti contro le formazioni con cui deve competere. Sono molto fiduciosa per il girone di ritorno ».



Marco Sinibaldi (Allenatore Itas Trentino) « E’ un film già visto, purtroppo, perché anche oggi abbiamo approcciato bene la gara giocando un buonissimo primo set, chiuso con il 50% in attacco; nel finale, però, pesano i tre errori consecutivi al servizio che hanno compromesso quanto di buono avevamo fatto fino a quel momento. Dal secondo set in avanti non siamo più stati incisivi a dovere con la battuta, agevolando il compito di Busto Arsizio. Lavoriamo molto in settimana sulle soluzioni in attacco ma in partita spesso ci viene il braccino e non riusciamo ad avvicinarci ai livelli che mostriamo in allenamento. Durante la settimana la squadra lavora bene, non posso rimproverare assolutamente nulla alle ragazze per l’attitudine e l’impegno che mettono in allenamento » .

IL TABELLINO-

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO - ITAS TRENTINO 3-0 (25-23 25-14 25-19)

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Piva 8, Lualdi 10, Boldini 4, Bracchi 15, Sartori 9, Carletti 5, Zannoni (L), Frosini 3, Valkova 1, Ceasar. Non entrate: Wang (L), Sobolska, Giuliani. All. Cichello.

ITAS TRENTINO: Guiducci 1, Angelina 7, Moretto 1, Dehoog 12, Michieletto 9, Olivotto 4, Parlangeli (L), Marconato 4, Mason 2, Shcherban, Acosta Alvarado. Non entrate: Mistretta (L), Gates, Passaro. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Caretti, Goitre.

Durata set: 28', 23', 26'; Tot: 77'.

MVP: Martina Bracchi (Uyba Volley Busto Arsizio)

Spettatori: 1453

I RISULTATI-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 3-1 (25-18, 25-19, 17-25, 26-24);

Volley Bergamo 1991 - Igor Gorgonzola Novara 0-3 (23-25, 15-25, 20-25) Giocata ieri;

Uyba Volley Busto Arsizio - Itas Trentino 3-0 (25-23, 25-14, 25-19);

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (25-15, 25-22, 25-21) Giocata ieri;

Il Bisonte Firenze - Allianz Vero Volley Milano 0-3 (19-25, 22-25, 20-25);

Wash4green Pinerolo - Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (21-25, 26-24, 14-25, 25-23, 13-15);

Roma Volley Club - Savino Del Bene Scandicci 2-3 (16-25, 14-25, 26-24, 25-21, 7-15) Giocata ieri.

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 35, Allianz Vero Volley Milano 31, Savino Del Bene Scandicci 29, Igor Gorgonzola Novara 27, Reale Mutua Fenera Chieri '76 22, Wash4green Pinerolo 18, Roma Volley Club 17, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16, Il Bisonte Firenze 14, Uyba Volley Busto Arsizio 14, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 10, Trasportipesanti Casalmaggiore 9, Volley Bergamo 1991 8, Itas Trentino 2.

IL PROSSIMO TURNO-23/12/2023 Ore 20.30

Itas Trentino - Wash4green Pinerolo Si gioca il 22/12 Ore 20.00



Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Il Bisonte Firenze

Trasportipesanti Casalmaggiore - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Igor Gorgonzola Novara - Roma Volley Club

Savino Del Bene Scandicci - Volley Bergamo 1991

Allianz Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Uyba Volley Busto Arsizio