Milano lascia un set ma batte Firenze

MILANO- Penultima giornata della regular season , e punti ancora decisivi in palio all’Allianz Cloud: il 3-1 (25-19, 20-25, 25-17, 25-21) su Il Bisonte Firenze per l'Allianz Milanovale tanto nella lotta ancora aperta per i piazzamenti tra il secondo e il quarto della graduatoria di A1. Una sfida nella sfida che al via vede coinvolte l’altra formazione toscana, Scandicci, Milano e Novara.

Il primo parziale vede partire forte le ospiti (1-4), prima del rientro dell’Allianz Vero Volley Milano (10-10). Firenze prova di nuovo ad allungare (11-14), ma le locali mettono la freccia e sorpassano (16-15) per, poi, accelerare sul +5: 22-17. Si chiude sul 25-19. Per il Bisonte è da segnalare l’infortunio di Battistoni costretta a lasciare il campo durante la frazione. Secondo set e Milano va subito in fuga: 6-1, ma Il Bisonte reagisce, trova la parità a quota 8 e, poi, un doppio vantaggio: 8-10. E’ di nuovo parità sul 14-14, quindi, 16-20. Firenze ha la prima palla per chiudere il set sul 19-24, ma gli serve ancora un pallone (20-25) per andare 1-1. Le locali spingono di nuovo forte in apertura di terzo set (4-0), poi, è 6-6. Lo “strappo” decisivo arriva sul 15-11, quindi, è 22-15 prima del 25-17 finale per Milano e del 2-1. Nel quarto parziale le padrone di casa sono decise a chiudere la contesa: 5-4, 10-4, 12-9, 20-12 (con Orro costretta a lasciare il campo per un problema alla caviglia) e, infine, 25-21. Il match si chiude 3-1, con Sylla MVP della sfida.

Milano adesso si sposterà a Istanbul per la semifinale di ritorno di Champions League, in calendario martedì 19 marzo alle ore 20 (locali, ore 18 in Italia) contro il Fenerbahce.

La panchina della Vero Volley sceglie di affrontare il match con Orro-Egonu (palleggiatore-opposto), Cazaute-Bajema (schiacciatrici), Candi-Heyrman (centrali) e Castillo (libero). Firenze risponde con Battistoni-Kipp , Ishikawa-Alsmeier, Mazzaro-Acciarri e Leonardi.

Il primo set lo apre il servizio di Alsmeier, con un ace: 0-1. Dopo il primo break di Ishikawa (0-2), a Milano serve qualche punto per scuotersi: 1-4, che diventa 3-4 con Cazaute e Candi. A quota 10 entra per primo Il Bisonte (8-10), ma la parità ritorna subito dopo con una diagonale nei tre metri di Egonu: 10-10. Un nuovo break di Firenze, ed è 11-14, quando la panchina di Milano interrompe per la prima volta il gioco. Il punto del 14-14 non lo festeggia nessuna delle due squadre per l’infortunio di Battistoni dopo un muro, la palleggiatrice deve lasciare il campo: in cabina di regia per le ospiti entra Agrifoglio, classe 1994. L’Allianz Vero Volley trova il suo primo vantaggio sul 16-15. L’ace di Egonu e il mani-out di Orro a contrasto segnano uno “strappo” sul tabellone: 18-15. Due punti diretti con il servizio di Bajema ed è +5 (22-17). Attacco di Egonu e c’è il primo set-point (24-19). Sempre l’opposto di Milano chiude il set: 25-19 (mentre Heyrman nel parziale mette a segno un 5 su 5 con il 100% di palla a terra in attacco).

Parte forte Milano nella seconda frazione: 2-0, che diventa in fretta 6-1 sotto la spinta dell’attacco locale. Parisi interrompe la sfida per trenta secondi. Il Bisonte riesce a riprendere (8-8) e superare la Vero Volley (8-10), nonostante il time-out chiesto da Gaspari. Il +3 per le ospiti arriva sul 10-13, ma l’Allianz Vero Volley risponde trovando il pareggio con Candi a 14. Ace di Kipp, 15-18, ed è di nuovo time-out per Milano. All’ingresso dopo il 20 si presenta per prima Firenze: 16-20 e +4. Sul 18-23 le ospiti allungano ancora, anche grazie a qualche errore di troppo delle padrone di casa. Il primo set-point arriva sul 19-24, lo annulla Sylla con una diagonale profonda, ma Firenze chiude a muro sul 20-25: è 1-1 sul tabellone. Per il Bisonte, al 53% in attacco, Alsmeier firma l’87% con 7 palloni a punto su 8.

Pronti, via… e nella terza frazione è 4-0 per Milano: Parisi ferma subito il gioco. L’Allianz Vero Volley mantiene le distanze in apertura con Sylla (5-3), ma Il Bisonte va sul 6-6, prima che Bajema trovi la soluzione a una lunga e combattuta azione: 7-6. Il +3 ritorna con le locali sopra 11-8, quindi, diventa +4 sul 15-11. Sul 19-14 la panchina ospite chiama un “tempo”, ma Milano non lascia spazio alla sua avversaria per un’ennesima rimonta e con una coppia di “Monster Block” di Orro e Sylla allunga la serie fino al +7: 22-15. Ricezione di Sylla, alzata di Orro, attacco ancora di Sylla ed è 25-17 al secondo set-point: l’Allianz Vero Volley ritorna sopra nel conteggio dei parziali (2-1). Guidate da un’attenta Castillo in seconda linea, le padrone di casa mettono a segno il 61% di ricezioni positive, con il 38% di palle perfette.

Si inizia punto a punto nel quarto parziale, con Firenze che prova a salire ma è Egonu a dare il vantaggio alla Vero Volley (5-4), subito confermato dal muro e dall’attacco di Sylla: 7-4. E’ il capitano della Nazionale, chiamata spesso in causa da una lucida e precisa Orro, a trascinare le sue in questa fase, fino al +6: 10-4. Sul 12-9 è coach Gaspari a interrompere il gioco, per anticipare il rischio che cambi l’inerzia della partita. Firenze cerca di restare attaccata alla sfida, ma la pressione continua delle padrone di casa continua a fare la differenza e il divario, prima del 20, diventa importante: 19-10. Sul 20-12 arriva la seconda, brutta notizia della giornata: è Orro, capitano di Milano, a dover lasciare il campo per un problema alla caviglia. Per l’Allianz Vero Volley l’opportunità di chiudere il match arriva una prima volta sul 24-18: serve, però, arrivare al quarto pallone con Daalderop per il 25-21. Si chiude 3-1: per l’Allianz Vero Volley continua la rincorsa al secondo posto in campionato prima di pensare alla prossima sfida in Champions League.

MVP del match è Myriam Sylla, che chiude con 14 punti, tanta energia e un contributo importante in tutte le fasi del gioco per la sua squadra. In doppia cifra nel tabellino vanno anche Egonu (22), Bajema (11) e Candi (10).

I PROTAGONISTI-

Sonia Candi (Allianz Vero Volley Milano)- « Vittoria importante sia per la classifica, per restare nelle zone alte e continuare la lotta per il secondo posto, sia per presentarci nel migliore dei modi all’importante appuntamento di Champions League martedì prossimo. Firenze ha giocato bene, ha spinto molto in battuta ma noi siamo state brave a reagire di squadra e portare a casa bottino pieno ».

Beatrice Agrifoglio (Il Bisonte Firenze)- « Non è stata una bella giornata, perché Battistoni oltre che una compagna è una mia amica, e il suo infortunio è stata una cosa molto brutta da vedere: quando sono entrata ho pensato solo a lei e a giocare meglio possibile per lei e per la squadra, ma purtroppo sappiamo che Milano è una squadra fortissima ed è andata così. Adesso cerchiamo di spingere al massimo per vincere l’ultima partita con Cuneo ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 20-25, 25-17, 25-21)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 2, Malual, Heyrman 9, Folie ne, Orro 4, Prandi, Puši? (L2) ne, Rettke ne, Bajema 11, Sylla 14, Egonu 22, Daalderop 1, Candi 10, Castillo (L1). All. Gaspari.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 6, Ribechi 1, Ishikawa 7, Leonardi (L1), Battistoni, Alsmeier 15, Cesé Montalvo 4, Kipp 18, Lazic, Mazzaro 5, Graziani (L2) ne, Agrifoglio, Kraiduba 2. All. Parisi.

Arbitri: Serafin, Goitre.

MVP: Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)

Durata set: 26′, 26′, 27′; 31′. Tot: 2h00′

Spettatori: 2630