Play Off: match point per Conegliano, Milano, Scandicci e Chieri

Ad aprire le danze, sarà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia che, in diretta su Sky Sport Uno sabato 30 marzo alle ore 15.30, proverà a replicare la buona prestazione degli ultimi due set di Gara 1, in cui sono pesate le assenze di Mancini, Gardini, Dijkema e Mingardi, per impensierire la Savino Del Bene Scandicci di Antropova e della ritrovata Zhu.

Alle 20.30, nel classico appuntamento targato Rai Sport, il super derby piemontese manterrà alte le aspettative dopo il combattuto tie-break di Gara 1. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sarà l’unica a giocarsi il match point decisivo in casa, peraltro nella cornice, ormai non più d’eccezione, del Pala Gianni Asti di Torino che solo un paio di settimane fa ha visto le collinari trionfare in CEV Volleyball Cup. Ma l’Igor Gorgonzola Novara non aspetta altro che rovinare la festa alle cugine per riportare il fattore campo dalla sua parte e giocarsi tutto nella Gara 3 di mercoledì 3 aprile.

Domenica ci si sposterà al Pala Bus Company per lo scontro tra la Wash4Green Pinerolo e l’Allianz Vero Volley Milano, in diretta su Sky Sport Arena dalle 17. Nonostante le rotazioni ridotte, le pinelle di coach Marchiaro hanno fatto una bellissima figura all’Allianz Cloud, impensierendo e non poco le avversarie meneghine, che hanno festeggiato solo al 15-13 del quinto set. Ma ai Playoff un successo è pur sempre un successo, anche se al tie-break, e con l’1-0 di vantaggio le ragazze di coach Gaspari non vorranno perdersi l’occasione di avere una settimana di riposo prima delle Semifinali. Gli ingredienti per un altro confronto acceso, insomma, ci sono tutti.

Chiuderà le danze, sempre su Rai Sport alle 20.30, la sfida della Capitale tra l’Aeroitalia SMI Roma e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Dopo un buonissimo primo set, le giallorosse di coach Cuccarini si sono fatte sopraffare dalle campionesse d’Italia in carica al Palaverde, ma nel giorno di Pasqua ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano a spingere dalla loro parte. Basterà per contendere il match alle pantere? Bisognerà aspettare domenica sera per scoprirlo, ma una curiosità può far sperare i tifosi di Roma: l’ultima volta che la formazione trevigiana ha giocato una Gara 3 dei Quarti di Finale era l’aprile del 2017 contro Il Bisonte Firenze, guidato niente meno che da Marta Bechis, allora regista delle bisontine.

LE QUATTRO SFIDE-

AEROITALIA SMI ROMA - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-

La storica serie playoff scudetto delle capitoline si sposta nel cuore di Roma: il Palazzetto dello Sport si prepara ad ospitare domenica 31 marzo, nel giorno di Pasqua, la sfida con la forte Prosecco DOC Imoco Conegliano nel match valido per gara 2. Con fischio di inizio alle ore 20:30, la gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport e in diretta in streaming (in abbonamento) su Volleyball World TV. Dopo il risultato pieno (3-0) di gara 1 ai danni di una Roma che ha comunque dimostrato di sapersela giocare anche con squadre di altissimo valore, le campionesse di coach Santarelli arriveranno nel fortino giallorosso con la volontà di chiudere la serie e proseguire il percorso d’eccellenza condotto fino ad oggi. Roma dal canto suo è pronta per dare ancora una volta il meglio di sé davanti al proprio pubblico, desideroso di vedere replicata la prestazione espressa dalle Wolves in regular season che le vide strappare un punto preziosissimo alle Pantere al termine di cinque set giocati ad alta intensità. Quella in programma sul taraflex del Palazzetto dello Sport sarà una doppia festa: alla domenica pasquale si aggiunge infatti il grande ritorno dei playoff scudetto nella Capitale dopo 26 anni dall’ultima volta, che vedrà tifosi, istituzioni, sponsor e tutti i sostenitori unirsi per supportare l’impresa di una squadra, neopromossa, che ha saputo meritarsi un posto fra le migliori otto del campionato.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Marta Bechis a Imoco Volley Conegliano nel 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019



Giuseppe Cuccarini (Allenatore Aeroitalia Smi Roma)- « Per quanto riguarda la stagione regolare è stato un percorso strepitoso. Abbiamo ottenuto l’ottava posizione, ma siamo virtualmente sesti, a pari merito con Pinerolo e Vallefoglia. C’è da elogiare la squadra, lo staff, la società che ci ha sempre dato la possibilità di portare avanti il nostro lavoro. Altro non c’è da dire: è tutto nei fatti. Abbiamo un pubblico che si fa sentire e che si diverte e questo ci riempie d’orgoglio. Noi scendiamo in campo nel clamore di un’arena che è correttissima, e che ci dà un’energia potentissima. Conegliano è una squadra che dall’inizio della stagione non ha mai fatto un passo falso. Ha vinto tutto, dalla Coppa Italia, alle partite di regular season. Questo la dice lunga sul nostro avversario. È una squadra molto forte, piena di giocatrici di altissimo livello, allenata da un allenatore che considero il migliore della sua generazione, questo non per i risultati, ma per come gioca il suo gruppo. Noi quello che dobbiamo fare è cercare di rimanere in partita il più possibile, aiutati dal nostro pubblico per cercare di far qualcosa in più rispetto a quanto fatto in gara 1. A Conegliano il risultato finale ci ha penalizzato, perché guardando il campo, è stata una partita divertente, equilibrata per ampi tratti, eccetto un momento del terzo set. Dobbiamo mantenerci lì, vogliamo dare un’altra soddisfazione al nostro pubblico, con la comprensione di chi abbiamo davanti: una squadra che fra un mese giocherà per essere la campionessa d’Europa ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Gara1 non è stata facile anche se il risultato è stato rotondo, Roma come sapevamo è un'ottima squadra e l'ha fatto vedere al Palaverde. Sono certo che anche a Roma le nostre avversarie ci daranno molto filo da torcere, loro in casa si esaltano e non è stato facile per nessuno passare lì, anche noi nella stagione regolare abbiamo fatto molta fatica nella capitale. Domenica loro giocheranno una gara all'arrembaggio, non hanno nulla da perdere e con la spinta del pubblico saranmno in cerca di una sorpresa per coronare la loro stagione, quindi voglio massima concentrazione dalla squadra specie a inizio partita dove anche in gara1 abbiamo sofferto. Se iniziamo male in un campo così la gara si può complicare, non deve succedere. Per noi sarebbe molto importante passare il turno in due gare, così da poter lavorare bene per il prossimo turno ed evitare extra sforzi, ma ci vorrà la miglior versione della Prosecco DOc Imoco ».



REALE MUTUA FENERA CHIERI - IGOR GORGONZOLA NOVARA-

La splendida vittoria ottenuta mercoledì al PalaIgor in gara 1 dei quarti dei Playoff Serie A1 Tigotà è già un lontano ricordo. La Reale Mutua Fenera Chieri '76 è proiettata a gara 2 della serie che la oppone all'Igor Gorgonzola Novara. L'appuntamento è per domani, sabato 30 marzo, al Pala Gianni Asti di Torino, con fischio d'inizio alle ore 20,30 e diretta televisiva in chiaro su Rai Sport. Alla quarta partecipazione consecutiva ai playoff da quando militano in A1, dopo aver affrontato nel 2021 Casalmaggiore (ottavi) e Monza (quarti), nel 2022 Monza (quarti) e nel 2023 Novara (quarti), le biancoblù si trovano per la prima volta in vantaggio nella serie d'ingresso alle semifinali. L'opportunità è ghiotta: aggiudicandosi gara 2 domani, oppure gara 3, le chieresi scriverebbero un'altra memorabile pagina di storia del club portandolo per la prima volta fra le prime quattro del tabellone scudetto. Di fronte troveranno però un'Igor motivata a mille dopo il risultato di gara 1, che senza dubbio darà il massimo per raggiungere quell'appuntamento con le semifinali a cui non manca dal lontano 2016. Chi fra Chieri e Novara passerà il turno affronterà in semifinale la vincente del quarto fra Conegliano e Roma.

PRECEDENTI: 17 (6 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 11 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Rachele Morello a Igor Novara nel 2019/2020; Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Ofelia Malinov (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Sarà una gara 2 molto tosta, sicuramente equilibrata com'è stata gara 1. Dobbiamo sfruttare assolutamente il fattore campo cercando di portarci in vantaggio e sfruttare ogni piccola possibilità che avremo per provare a chiudere questa serie senza portarla a Novara in gara 3. Dobbiamo recuperare bene e partire come se non avessimo fatto nulla, perché nei play-off conta veramente chi è più bravo a riazzerare la partita precedente e pensare soltanto alla partita del giorno. Dovremo essere brave in questo, senza farci trascinare o pensare che potrebbe essere una partita più semplice o che abbiamo già concluso quello che dovevamo fare perché non è assolutamente così, anzi: mi aspetto una Novara ancora più agguerrita e cinica che proverà a ribaltare il risultato con tutto quello che ha. Starà a noi farci trovare pronte, cercare di dare a Novara questa occasione e crearla per noi ».

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Sabato 30 marzo alle 15.30 al PalaMegabox si giocherà la seconda partita della serie tra Savino Del Bene Scandicci e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. In caso di vittoria con qualunque punteggio da parte delle pesaresi, la serie andrà allo spareggio sul campo della Savino Del Bene, in programma a metà della prossima settimana. In caso di vittoria delle toscane, si qualificheranno alla semifinale scudetto. Nella gara di mercoledì, la Megabox ha rischiato di portare le avversarie al tie-break nonostante le ben cinque atlete indisponibili per influenza (Mancini, Mingardi, Dijkema, Gardini e Giovannini, quest’ultima in campo solo per qualche azione). Mancini è addirittura restata a Pesaro, mentre Dijkema, Giovannini, Gardini e Mingardi hanno raggiunto la squadra poche ore prima della partita.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 6 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Agnese Cecconello a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021; Tatiana Kosheleva a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019; Giulia Mancini a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018; Camilla Mingardi a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023.

Andrea Pistola – (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Riguardo a Gara 1, c’è rammarico per il risultato finale, inutile negarlo, ma premesso ciò bisogna solo dire brave alle ragazze perché in una situazione di emergenza chi è sceso in campo ha saputo dare il massimo, con coraggio e voglia di far bene. Abbiamo giocato a pallavolo a viso aperto, da pari a pari, contro una squadra che ha fuoriclasse come Zhu e Antropova, e ci è mancato poco perché riuscissimo a portare la partita al quinto set. Sabato speriamo di recuperare le ragazze assenti, che abbiamo tenuto a riposo proprio per dare loro la possibilità di riprendersi, e di giocare con lo stesso spirito ».



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Rispetto a Gara-1 dobbiamo sicuramente giocare meglio se vogliamo provare a chiudere la serie in due partite. Come in molte di queste gare, quando si allunga la stagione e aumentano le difficoltà, penso che il numero degli errori diventi determinante. Quindi dobbiamo cercare di stare attenti: giocare meglio, migliorare un pochino in tutti i fondamentali, ma soprattutto cercare di limitare gli errori quando possono essere gratuiti. Non dobbiamo fare regali, perché loro giocano bene. Si è visto come questi Quarti di Finale, a parte che per Conegliano, sono duri per tutti e quindi lo saranno anche per noi ».

WASH4GREEN PINEROLO - ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-

Si ritorna al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte per gara 2 dei Playoff serie A1 Tigotà. La Wash4Green è pronta ad accogliere l’Allianz Vero Volley Milano in un palazzetto già sold out. La formazione di Marchiaro avrà bisogno di tutto il supporto del pubblico per provare a prolungare la serie arrivando a gara 3. Nel match disputato mercoledì sera sul campo di Sylla e compagne sono state le padrone di casa ad avere la meglio al quinto set. Le pinelle, dopo essersi portate sul 2-1 hanno poi ceduto di misura al tie break. Tutto aperto, dunque, in questi quarti di finale playoff che hanno visto in gara 1 Conegliano imporsi 3-0 su Roma, Chieri vincere al tie break in casa di Novara e Scandicci superare 3-1 Vallefoglia.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Letizia Camera a Vero Volley nel 2022/2023; Vittoria Prandi a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Arriva una gara che non ha bisogno di presentazioni. La prestazione di mercoledì è stata ottima ma si possono ancora raffinare alcuni aspetti. Non dovremo pensare ad allungare la serie ma ogni singolo punto ».

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Di sicuro il primo match ha dimostrato ancora una volta che non ci si può permettere di abbassare il livello del nostro gioco. Pinerolo è una squadra solida e ordinata con un gioco rapido e se non si mantiene ordine si rischia molto. Domenica saremo a casa loro, dove le piemontesi in stagione hanno ottenuto risultati molto importanti. Sarà necessario alzare l'asticella e dare più ordine in primis al nostro muro difesa e poi alla nostra fase cambio palla. I playoff sono un campionato a parte e non si deve mai dare nulla per scontato ».



PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DI QUARTI PLAYOFF-

Sabato 30 marzo 2024, ore 15.30



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Canessa Maurizio, Lot (Serie 0-1)



Sabato 30 marzo 2024, ore 20.30



Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Boris Roberto, Simbari (Serie 1-0)



Domenica 31 marzo 2024, ore 17.00



Wash4green Pinerolo - Allianz Vero Volley Milano Arbitri: Verrascina Antonella, Piana Rossella (Serie 0-1)



Domenica 31 marzo 2024, ore 20.30



Aeroitalia Smi Roma - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Papadopol, Vagni (Serie 0-1)