Volley Mercato: Novara in posto 4 mette Lina Alsmeier

NOVARA-Altro volto nuovo in posto quattro per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che si è assicurata per due stagioni le prestazioni sportive di Lina Alsmeier, nazionale tedesca classe 2000 che nell’ultima stagione ha fatto reparto con l’altra azzurra Mayu Ishikawa a Firenze. Alta e potente, Alsmeier è una schiacciatrice completa e duttile, in grado di disimpegnarsi bene anche nei fondamentali di seconda linea. Ha iniziato la propria carriera al Munster per poi esplodere a Schwerin dove ha vinto due coppe di Germania (2021, 2023) e una Supercoppa Tedesca (2020) di cui è stata anche premiata MVP. Per lei in azzurro contratto con scadenza giugno 2026.